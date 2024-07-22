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Tam Boyutta Gör Nvidia, tüketici sınıfı Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisi üzerinde çalışıyor. Yeni nesil ekran kartlarının şimdiye kadar 2024’ün son bölümünde tanıtılacağı belirtiliyordu. Ancak yeni gelen bilgilere göre Nvidia’nın GeForce RTX 50 serisini 2025 yılının başlarında gerçekleşecek olan CES fuarında tanıtacak.

GeForce RTX 50 biraz gecikecek

Donanım sızıntıları ve bilgileri konusunda güvenilir bir kaynak olan Kopite7kimi’ye göre Nvidia, GeForce RTX 50 serisini CES 2025'e (7-10 Ocak) hazırlıyor. Daha önceki söylentiler ise kartların 2024 yılının son çeyreğinde piyasaya sürüleceğini belirtiyordu. Hatta ilk olarak GeForce RTX 5080'in ardından RTX 5090'ın piyasaya sürüleceği söyleniyordu. Nvidia’nın bazı üretici kaynaklarına yakın kişiler de yine 2025 tarihini veriyor. Dolayısıyla yeni nesil RTX 50 serisi 2025’in birinci çeyreğinde raflara çıkabilir.

Öte yandan önceki bilgilere göre Nvidia, yeni seri için GB202 ve GB203 adında iki amiral gemisi GPU kalıbı hazırlıyor. GB202, muhtemelen 192 adede kadar SM birimi ve 512 bit arayüze sahip GeForce RTX 5090 tarafından kullanılacak. GB203’ü ise RTX 5080’de göreceğiz. Bu GPU kalıbı, 92 SM birimi ve 256-bit arayüzü ile GB202 GPU'nun yarısı olacağı söyleniyor. Ayrıca her iki GPU’da da GDDR7 bellekler kullanılacak.

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Nvidia, masaüstü kartlarını ağırlıklı olarak yılın ikinci yarısında tanıyordu ve bu hamle biraz sürpriz gibi olacak, tabi bu bilgiler doğruysa. Bu arada AMD'nin de RDNA 4 mimarisindeki Radeon RX 8000 GPU'larını CES 2025 civarında piyasaya süreceği söyleniyor.

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Nvidia GeForce RTX 50 serisi için 2025’e kadar beklemek gerekecek