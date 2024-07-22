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    Nvidia GeForce RTX 50 serisi için 2025’e kadar beklemek gerekecek

    Nvidia’nın yeni tüketici sınıfı masaüstü ekran kartı serisi RTX 50 yaklaşıyor ancak son gelen bilgiler, bekleyişin biraz daha süreceğine işaret ediyor. Zira GeForce RTX 50 serisi 2025’te çıkabilir.
    Nvidia GeForce RTX 50 serisi için 2025’e kadar beklemek gerekecek Tam Boyutta Gör
    Nvidia, tüketici sınıfı Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisi üzerinde çalışıyor. Yeni nesil ekran kartlarının şimdiye kadar 2024’ün son bölümünde tanıtılacağı belirtiliyordu. Ancak yeni gelen bilgilere göre Nvidia’nın GeForce RTX 50 serisini 2025 yılının başlarında gerçekleşecek olan CES fuarında tanıtacak.

    GeForce RTX 50 biraz gecikecek

    Donanım sızıntıları ve bilgileri konusunda güvenilir bir kaynak olan Kopite7kimi’ye göre Nvidia, GeForce RTX 50 serisini CES 2025'e (7-10 Ocak) hazırlıyor. Daha önceki söylentiler ise kartların 2024 yılının son çeyreğinde piyasaya sürüleceğini belirtiyordu. Hatta ilk olarak GeForce RTX 5080'in ardından RTX 5090'ın piyasaya sürüleceği söyleniyordu. Nvidia’nın bazı üretici kaynaklarına yakın kişiler de yine 2025 tarihini veriyor. Dolayısıyla yeni nesil RTX 50 serisi 2025’in birinci çeyreğinde raflara çıkabilir.

    Öte yandan önceki bilgilere göre Nvidia, yeni seri için GB202 ve GB203 adında iki amiral gemisi GPU kalıbı hazırlıyor. GB202, muhtemelen 192 adede kadar SM birimi ve 512 bit arayüze sahip GeForce RTX 5090 tarafından kullanılacak. GB203’ü ise RTX 5080’de göreceğiz. Bu GPU kalıbı, 92 SM birimi ve 256-bit arayüzü ile GB202 GPU'nun yarısı olacağı söyleniyor. Ayrıca her iki GPU’da da GDDR7 bellekler kullanılacak.

    Nvidia, masaüstü kartlarını ağırlıklı olarak yılın ikinci yarısında tanıyordu ve bu hamle biraz sürpriz gibi olacak, tabi bu bilgiler doğruysa. Bu arada AMD'nin de RDNA 4 mimarisindeki Radeon RX 8000 GPU'larını CES 2025 civarında piyasaya süreceği söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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