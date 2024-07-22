Nvidia GeForce RTX 50 serisi için 2025’e kadar beklemek gerekecek

GeForce RTX 50 biraz gecikecek
Donanım sızıntıları ve bilgileri konusunda güvenilir bir kaynak olan Kopite7kimi’ye göre Nvidia, GeForce RTX 50 serisini CES 2025'e (7-10 Ocak) hazırlıyor. Daha önceki söylentiler ise kartların 2024 yılının son çeyreğinde piyasaya sürüleceğini belirtiyordu. Hatta ilk olarak GeForce RTX 5080'in ardından RTX 5090'ın piyasaya sürüleceği söyleniyordu. Nvidia’nın bazı üretici kaynaklarına yakın kişiler de yine 2025 tarihini veriyor. Dolayısıyla yeni nesil RTX 50 serisi 2025’in birinci çeyreğinde raflara çıkabilir.
Öte yandan önceki bilgilere göre Nvidia, yeni seri için GB202 ve GB203 adında iki amiral gemisi GPU kalıbı hazırlıyor. GB202, muhtemelen 192 adede kadar SM birimi ve 512 bit arayüze sahip GeForce RTX 5090 tarafından kullanılacak. GB203’ü ise RTX 5080’de göreceğiz. Bu GPU kalıbı, 92 SM birimi ve 256-bit arayüzü ile GB202 GPU'nun yarısı olacağı söyleniyor. Ayrıca her iki GPU’da da GDDR7 bellekler kullanılacak.
Nvidia, masaüstü kartlarını ağırlıklı olarak yılın ikinci yarısında tanıyordu ve bu hamle biraz sürpriz gibi olacak, tabi bu bilgiler doğruysa. Bu arada AMD'nin de RDNA 4 mimarisindeki Radeon RX 8000 GPU'larını CES 2025 civarında piyasaya süreceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.