GeForce RTX 5090’ın RTX 4090'dan yüzde 48 daha hızlı olacak

RTX 5090, RTX 4090'dan yüzde 48 daha hızlı
YouTuber RedGamingTech tarafından paylaşılan bilgiler elbette bir kesinlik taşımıyor. O yüzde bu bilgilere mesafeli bakmakta fayda var. Öte yandan Nvidia, RTX 50 serisiyle birlikte yepyeni Blackwell mimarisine geçiş yapacak. Ayrıca önceki nesle göre yeni üretim süreci ve yeni nesil GDDR7 bellekler gibi önemli değişiklikler yaşanacak.
TITAN AI geliyor!
Tüm bunlara ek olarak bir de TITAN AI adlı bir kartın varlığından bahsediliyor. Bu kartın RTX 5090 ile aynı GB202 GPU’sunu ancak bunun tam halini kullanacağı aktarılıyor. 512 bit ve 32 GB GDDR7 bellek ile destekleneceği söylenen kartın RTX 4090’dan yüzde 63 daha hızlı olacağı söyleniyor. RTX 5090 ile kıyaslandığında ise performans farkının yüzde 15 seviyelerinde olması bekleniyor.
TITAN AI kartı veya buna benzer bir TITAN kartının RTX 40 serisi için de geleceği iddia edilmişti. Kaynaklar Nvidia’nın laboratuvarlarında böyle bir kartın var olduğunu söylüyor ve aslında gerçekten de olabilir. Ancak kartın buradaki varlığı piyasaya sürüleceğini garanti etmiyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99555/nvidia-geforce-rtx-5090-rumor-48-faster-than-4090-titan-ai-is-63/index.html https://www.3dcenter.org/news/geruechtekueche-performance-angaben-zur-geforce-rtx-50-serie-inklusive-einer-titan-ai Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.