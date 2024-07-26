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    GeForce RTX 5090’ın RTX 4090'dan yüzde 48 daha hızlı olacak

    Nvidia’nın GeForce RTX 50 serisinin performansı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Aktarılanlara göre GeForce RTX 5090 modeli RTX 4090'dan yüzde 48 daha hızlı olacak.
    GeForce RTX 5090’ın RTX 4090'dan yüzde 48 daha hızlı olacak Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın GeForce RTX 50 serisi giderek yaklaşıyor ancak büyük ihtimalle yeni kartları CES 2025’te yani Ocak ayının başlarında görebileceğiz. Şimdiye kadar kartlar hakkında detaylı bilgilere sahip değildik ancak kısa bir süre önce kartların performanslarına dair ilk bilgiler paylaşıldı. Buna göre GeForce RTX 5090 önemli derecede performans artışı getirecek. Fakat aynı şey serinin diğer modelleri için geçerli olmayabilir.

    RTX 5090, RTX 4090'dan yüzde 48 daha hızlı

    YouTuber RedGamingTech tarafından paylaşılan bilgiler elbette bir kesinlik taşımıyor. O yüzde bu bilgilere mesafeli bakmakta fayda var. Öte yandan Nvidia, RTX 50 serisiyle birlikte yepyeni Blackwell mimarisine geçiş yapacak. Ayrıca önceki nesle göre yeni üretim süreci ve yeni nesil GDDR7 bellekler gibi önemli değişiklikler yaşanacak.

    GeForce RTX 5090’ın RTX 4090'dan yüzde 48 daha hızlı olacak Tam Boyutta Gör
    3DCenter tarafında ise RTX 5090’ın 160 SM çekirdeğiyle birlikte 448 Bit arayüzünde 28 GB GDDR7 bellek ile geleceğini söylüyor. Bu kartta kullanılan GPU ise GB202. Kıyas açısında RTX 4090’da değerler şu şekildeydi: 128 SM, 384 Bit ve 24 GB GDDR6X. Dolayısıyla Nvidia, GPU’da birim bazlı (yüzde 25) spesifik artışlar yapıyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde ise yüzde 48’lik performans artışı sağlanacağı belirtiliyor.

     

    GeForce RTX 5090’ın RTX 4090'dan yüzde 48 daha hızlı olacak Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte RTX 5090’ın altında yer alan kartlar için değerler çok da etkileyici değil. RedGamingTech ve 3DCenter verilerine baktığımızda performans artışının RTX 4080 Super’dan RTX 5080’e geçişte yüzde 29, RTX 4070 Super’dan RTX 5070’e geçişte ise yüzde 26 olacağı belirtiliyor. Nvidia’nın bu kartlarda grafik çekirdeği sayılarında çok fazla değişiklik yapmayacağı söyleniyor. Dolayısıyla artış, GDDR7 bellekler, mimari iyileştirmeler ve saat hızları aracılığıyla yaşanabilir.

    TITAN AI geliyor!

    Tüm bunlara ek olarak bir de TITAN AI adlı bir kartın varlığından bahsediliyor. Bu kartın RTX 5090 ile aynı GB202 GPU’sunu ancak bunun tam halini kullanacağı aktarılıyor. 512 bit ve 32 GB GDDR7 bellek ile destekleneceği söylenen kartın RTX 4090’dan yüzde 63 daha hızlı olacağı söyleniyor. RTX 5090 ile kıyaslandığında ise performans farkının yüzde 15 seviyelerinde olması bekleniyor.

    TITAN AI kartı veya buna benzer bir TITAN kartının RTX 40 serisi için de geleceği iddia edilmişti. Kaynaklar Nvidia’nın laboratuvarlarında böyle bir kartın var olduğunu söylüyor ve aslında gerçekten de olabilir. Ancak kartın buradaki varlığı piyasaya sürüleceğini garanti etmiyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99555/nvidia-geforce-rtx-5090-rumor-48-faster-than-4090-titan-ai-is-63/index.html https://www.3dcenter.org/news/geruechtekueche-performance-angaben-zur-geforce-rtx-50-serie-inklusive-einer-titan-ai
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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