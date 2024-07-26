GeForce RTX 5090’ın RTX 4090'dan yüzde 48 daha hızlı olacak

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Tam Boyutta Gör Nvidia’nın GeForce RTX 50 serisi giderek yaklaşıyor ancak büyük ihtimalle yeni kartları CES 2025’te yani Ocak ayının başlarında görebileceğiz. Şimdiye kadar kartlar hakkında detaylı bilgilere sahip değildik ancak kısa bir süre önce kartların performanslarına dair ilk bilgiler paylaşıldı. Buna göre GeForce RTX 5090 önemli derecede performans artışı getirecek. Fakat aynı şey serinin diğer modelleri için geçerli olmayabilir.

RTX 5090, RTX 4090'dan yüzde 48 daha hızlı

YouTuber RedGamingTech tarafından paylaşılan bilgiler elbette bir kesinlik taşımıyor. O yüzde bu bilgilere mesafeli bakmakta fayda var. Öte yandan Nvidia, RTX 50 serisiyle birlikte yepyeni Blackwell mimarisine geçiş yapacak. Ayrıca önceki nesle göre yeni üretim süreci ve yeni nesil GDDR7 bellekler gibi önemli değişiklikler yaşanacak.

Tam Boyutta Gör 3DCenter tarafında ise RTX 5090’ın 160 SM çekirdeğiyle birlikte 448 Bit arayüzünde 28 GB GDDR7 bellek ile geleceğini söylüyor. Bu kartta kullanılan GPU ise GB202. Kıyas açısında RTX 4090’da değerler şu şekildeydi: 128 SM, 384 Bit ve 24 GB GDDR6X. Dolayısıyla Nvidia, GPU’da birim bazlı (yüzde 25) spesifik artışlar yapıyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde ise yüzde 48’lik performans artışı sağlanacağı belirtiliyor.

Nvidia, Blackwell GB200 ile adeta darphane olacak 19 sa. önce eklendi

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte RTX 5090’ın altında yer alan kartlar için değerler çok da etkileyici değil. RedGamingTech ve 3DCenter verilerine baktığımızda performans artışının RTX 4080 Super’dan RTX 5080’e geçişte yüzde 29, RTX 4070 Super’dan RTX 5070’e geçişte ise yüzde 26 olacağı belirtiliyor. Nvidia’nın bu kartlarda grafik çekirdeği sayılarında çok fazla değişiklik yapmayacağı söyleniyor. Dolayısıyla artış, GDDR7 bellekler, mimari iyileştirmeler ve saat hızları aracılığıyla yaşanabilir.

TITAN AI geliyor!

Tüm bunlara ek olarak bir de TITAN AI adlı bir kartın varlığından bahsediliyor. Bu kartın RTX 5090 ile aynı GB202 GPU’sunu ancak bunun tam halini kullanacağı aktarılıyor. 512 bit ve 32 GB GDDR7 bellek ile destekleneceği söylenen kartın RTX 4090’dan yüzde 63 daha hızlı olacağı söyleniyor. RTX 5090 ile kıyaslandığında ise performans farkının yüzde 15 seviyelerinde olması bekleniyor.

TITAN AI kartı veya buna benzer bir TITAN kartının RTX 40 serisi için de geleceği iddia edilmişti. Kaynaklar Nvidia’nın laboratuvarlarında böyle bir kartın var olduğunu söylüyor ve aslında gerçekten de olabilir. Ancak kartın buradaki varlığı piyasaya sürüleceğini garanti etmiyor.

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GeForce RTX 5090’ın RTX 4090'dan yüzde 48 daha hızlı olacak