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    PS5 Pro ışın izleme özelliği AMD RDNA 4 ile geliştiriliyor

    AMD RDNA 4 ekran kartları, PS5 Pro'ya gelen yeni ışın izleme teknolojilerine güç katacak. Işın izlemeli oyunların PS5 Pro'da 2 ila 3 kat daha hızlı olacağı iddia ediliyor.
    PS5 Pro ışın izleme özelliği AMD RDNA 4 ile geliştiriliyor Tam Boyutta Gör
    Sony PS5 Pro konsoluyla ilgili ilk somut detaylar sızdırılmaya devam ediyor. AMD’nin yeni nesil RDNA 4 ekran kartlarıyla ilgili önemli haberler geldi. AMD RDNA 4 ekran kartları, ışın izleme (ray tracing) konusunda önemli yenilikler getiriyor.

    PS5 Pro, 2 kat daha hızlı ışın izleme için AMD RDNA 4 kullanabilir

    Bu yeni özelliklerin Sony’nin PS5 Pro oyun konsolunda da kullanılacağı iddia ediliyor. X platformunda sızıntı haberleri paylaşan @Kepler_L2 adlı kullanıcı tarafından yapılan paylaşıma göre, AMD’nin RDNA 4 ekran kartları, ışın izleme teknolojisinde büyük gelişmeler sunacak.

    Yeni ışın izleme özellikleri arasında, Double RT Intersect Engine adı verilen çift katmanlı ışın kesişim motoru, ışın izleme işlemlerini daha hızlı ve verimli hale getirecek. RT Instance Node Transformation ile ışın izleme örnek düğüm dönüşümleri grafiklerin daha dinamik ve detaylı olmasını sağlayacak.

    64B RT Nodes ile ışın izleme işlemlerinin daha hassas ve doğru yapılabilecek. Ray Tracing Tri Pair Optimization, üçgen çiftlerinin ışın izleme optimizasyonunu artırarak grafik performansını yükseltecek.

    Bounding Volume Hierarchy (BVH) Improvements, geometrik objeleri daha basit yapılarla temsil ederek ışın izlemeyi hızlandıracak iyileştirmeler sunacak. Ayrıca, OBB ve Instance Node Intersection desteği ile daha karmaşık sahnelerde bile ışın izlemeyi destekleyecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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