PS5 Pro ışın izleme özelliği AMD RDNA 4 ile geliştiriliyor

PS5 Pro, 2 kat daha hızlı ışın izleme için AMD RDNA 4 kullanabilir
Bu yeni özelliklerin Sony’nin PS5 Pro oyun konsolunda da kullanılacağı iddia ediliyor. X platformunda sızıntı haberleri paylaşan @Kepler_L2 adlı kullanıcı tarafından yapılan paylaşıma göre, AMD’nin RDNA 4 ekran kartları, ışın izleme teknolojisinde büyük gelişmeler sunacak.
Yeni ışın izleme özellikleri arasında, Double RT Intersect Engine adı verilen çift katmanlı ışın kesişim motoru, ışın izleme işlemlerini daha hızlı ve verimli hale getirecek. RT Instance Node Transformation ile ışın izleme örnek düğüm dönüşümleri grafiklerin daha dinamik ve detaylı olmasını sağlayacak.
64B RT Nodes ile ışın izleme işlemlerinin daha hassas ve doğru yapılabilecek. Ray Tracing Tri Pair Optimization, üçgen çiftlerinin ışın izleme optimizasyonunu artırarak grafik performansını yükseltecek.
Bounding Volume Hierarchy (BVH) Improvements, geometrik objeleri daha basit yapılarla temsil ederek ışın izlemeyi hızlandıracak iyileştirmeler sunacak. Ayrıca, OBB ve Instance Node Intersection desteği ile daha karmaşık sahnelerde bile ışın izlemeyi destekleyecek.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.