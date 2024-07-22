Tam Boyutta Gör Sony PS5 Pro konsoluyla ilgili ilk somut detaylar sızdırılmaya devam ediyor. AMD’nin yeni nesil RDNA 4 ekran kartlarıyla ilgili önemli haberler geldi. AMD RDNA 4 ekran kartları, ışın izleme (ray tracing) konusunda önemli yenilikler getiriyor.

PS5 Pro, 2 kat daha hızlı ışın izleme için AMD RDNA 4 kullanabilir

Bu yeni özelliklerin Sony’nin PS5 Pro oyun konsolunda da kullanılacağı iddia ediliyor. X platformunda sızıntı haberleri paylaşan @Kepler_L2 adlı kullanıcı tarafından yapılan paylaşıma göre, AMD’nin RDNA 4 ekran kartları, ışın izleme teknolojisinde büyük gelişmeler sunacak.

Yeni ışın izleme özellikleri arasında, Double RT Intersect Engine adı verilen çift katmanlı ışın kesişim motoru, ışın izleme işlemlerini daha hızlı ve verimli hale getirecek. RT Instance Node Transformation ile ışın izleme örnek düğüm dönüşümleri grafiklerin daha dinamik ve detaylı olmasını sağlayacak.

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64B RT Nodes ile ışın izleme işlemlerinin daha hassas ve doğru yapılabilecek. Ray Tracing Tri Pair Optimization, üçgen çiftlerinin ışın izleme optimizasyonunu artırarak grafik performansını yükseltecek.

Bounding Volume Hierarchy (BVH) Improvements, geometrik objeleri daha basit yapılarla temsil ederek ışın izlemeyi hızlandıracak iyileştirmeler sunacak. Ayrıca, OBB ve Instance Node Intersection desteği ile daha karmaşık sahnelerde bile ışın izlemeyi destekleyecek.

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PS5 Pro ışın izleme özelliği AMD RDNA 4 ile geliştiriliyor