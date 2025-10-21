Fiat Egea üretimi 2026'nın ortasına kadar uzatıldı

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Tofaş ile Stellantis Europe S.P.A. arasında iki önemli anlaşma imzalandığı belirtildi. Bunlardan ilki Egea’nın üretim süresinin uzatılması, ikincisi ise K0 kodlu ticari aracın Kuzey Amerika’ya ihracatıyla ilgili.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Bursa fabrikamızda üretilen Tipo/Egea modelinin üretiminin 30 Haziran 2026’ya kadar devam etmesi için Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Bursalı ticari araçlar Amerika yolcusu
Tofaş’ın 2024 yılında üretimine başladığı K0 kodlu 1 tonluk ticari araç, önümüzdeki yıllarda Kuzey Amerika pazarına da gönderilecek. KAP bildiriminde, 2024-2032 yılları arasındaki üretim sürecinde planlanan yaklaşık 1 milyon adetlik üretimin 230 bininin bu bölgeye ihraç edileceği bilgisi paylaşıldı.
Kuzey Amerika'ya uygun üretim için K0 modeline ilişkin yatırım planı da 386 milyon euroya yükseltildi.
