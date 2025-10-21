Giriş
    Fiat Egea üretimi 2026'nın ortasına kadar uzatıldı

    Tofaş, Bursa’daki Fiat Egea üretimini 30 Haziran 2026’ya kadar uzatma kararı aldı. Ayrıca, fabrikada üretilen K0 kodlu ticari araçların Kuzey Amerika’ya ihraç edilmesi planlanıyor.

    Fiat Egea üretimi 2026'nın ortasına kadar uzatıldı Tam Boyutta Gör
    Bursa’daki Tofaş fabrikasında üretimi 2025 sonunda sona ereceği açıklanan Fiat Egea için yeni bir karar alındı. Şirket, popüler modelin üretimini 30 Haziran 2026’ya kadar uzatacağını resmen duyurdu.

    Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Tofaş ile Stellantis Europe S.P.A. arasında iki önemli anlaşma imzalandığı belirtildi. Bunlardan ilki Egea’nın üretim süresinin uzatılması, ikincisi ise K0 kodlu ticari aracın Kuzey Amerika’ya ihracatıyla ilgili.

    Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Bursa fabrikamızda üretilen Tipo/Egea modelinin üretiminin 30 Haziran 2026’ya kadar devam etmesi için Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

    Bursalı ticari araçlar Amerika yolcusu

    Tofaş’ın 2024 yılında üretimine başladığı K0 kodlu 1 tonluk ticari araç, önümüzdeki yıllarda Kuzey Amerika pazarına da gönderilecek. KAP bildiriminde, 2024-2032 yılları arasındaki üretim sürecinde planlanan yaklaşık 1 milyon adetlik üretimin 230 bininin bu bölgeye ihraç edileceği bilgisi paylaşıldı.

    Kuzey Amerika’ya uygun üretim için K0 modeline ilişkin yatırım planı da 386 milyon euroya yükseltildi.

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 3 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

