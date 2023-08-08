Chery eQ7 elektrikli SUV Çin'de ön siparişe açıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Çin'de ön sipariş süreci başlayan kompakt elektrikli SUV'un başlangıç fiyatı 143.900 Yuan (539 bin TL) olarak açıklandı. Ağustos ayının sonuna doğru satışa sunulması planlanan modelde üç farklı donanım seviyesi tercih edilebiliyor. Ön siparişe sunulan model 211 hp güç ve 512 km'ye kadar menzile sahip.

Chery eQ7; 4675 mm uzunluğa, 1910 mm genişliğe, 1660 mm yüksekliğe ve 2830 mm aks mesafesine sahip. Bu ölçülerle Togg T10X'den toplam uzunluk olarak 7,5 cm daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Ancak buna rağmen aks mesafesi T10X'den 6 cm daha kısa.

Chery'nin kompakt elektrikli SUV modelinde %30'a kadar ağırlık tasarrufu sağlayan alüminyum şasi kullanılmış. 211 hp güç üreten tek bir elektrik motorundan güç alan modelde 67 kWsa kapasiteye sahip LFP (lityum demir fosfat) batarya ile 512 km'ye kadar sürüş menzili sunuluyor.

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Chery eQ7'nin yaşam alanında toplam 24.6 inçlik panel dikkat çekiyor. Bu panel, LCD gösterge ekranı ve dokunmatik multimedya ekranından oluşuyor. Oldukça sade ve şık bir tasarıma sahip olan modelin vites seçicisi de direksiyonun hemen arkasındaki kolona yerleştirilmiş. Bu nedenle orta konsolda sadece cep telefonu şarj ünitesi ve bardaklıklar bulunuyor.

Yukarıda eQ7'nin üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebildiğini söylemiştik. İlk basamak 143.900 Yuan, orta seviye 153.900 Yuan (579 bin TL) ve en üst basamak 163.900 Yuan (616.800 TL) liste fiyatına sahip. Chery eQ7'nin Türkiye'ye gelmesini ister miydiniz?

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Chery eQ7 elektrikli SUV Çin'de ön siparişe açıldı