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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dacia'dan yeni SUV geliyor! İşte Dacia Bigster konsepti

    Renault CEO'su Luca de Meo'nun markanın yeni stratejisiyle ilgili açıklamaları pek çok sürprizi de beraberinde getirdi. Bu kapsamda Dacia Bigster SUV konseptinin de örtüsü kaldırıldı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Dacia'dan yeni SUV geliyor! İşte Dacia Bigster konsepti
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    Markanın gelecek planları hakkında açıklamalarda bulunan Dacia, bunun yanı sıra yeni SUV konseptini de görücüye çıkardı. Dacia Bigster adı verilen konsept sıra dışı tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Dacia Bigster SUV konsepti, markanın 2025 yılına kadar piyasaya süreceği üç yeni modelden birinin ön gösterimi olarak karşımızda. 4.6 metre uzunluğundaki Dacia Bigster'ın seri üretim versiyonu Duster'ın üzerinde yer alacak. C segmentini daha erişilebilir hale getirmeyi hedefleyen Dacia, Bigster'ı "daha büyük, daha yetenekli fakat fiyat açısından müşterilerin alt segmentten bekleyeceğı kadar ucuz" bir araç olarak tanımlıyor.

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    Dacia Bigster'ın seri üretim versiyonu markanın gelecekte çıkaracağı diğer modeller gibi Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının CMF-B platformu üzerine yükselecek. Yapılan açıklamaya göre bu platform üzerine yükselen Dacia modelleri ve Bigster, hem alternatif enerjili - muhtemelen LPG - hem de hibrit motorlarla tercih edilebilecek.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil satışları 2020'de 23 bini aştı"

    Dacia Bigster SUV konseptinin teknik detayları belli değil. Tasarıma baktığımızda ise ön-arka aydınlatmaların Y şekilli dizayn edildiğini görüyoruz. Oldukça agresif ve kaslı bir tasarıma sahip olduğu gözlenen Dacia Bigster'ın genelinde keskin çizgiler hakim. Bunun yanı sıra gövdenin alt kısmını çevreleyen koruma plakalarının da geri dönüştürülmüş plastikten yapıldığı ifade ediliyor.

    Son olarak, Dacia Bigster konseptinin ön bölümünde markanın aşina olduğumuz logosu yerine D ve C harflerinin birleşimi gibi duran farklı bir işaret görüyoruz. Bu da Dacia'nın önümüzdeki dönemde logo değiştireceği ve yeni logonun bu şekilde olacağı şeklinde yorumlandı.



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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    11 dakika önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    21 dakika önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    7 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    22 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    .Tolga 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ben başarılı buldum açıkçası. Sanki Fransız etkisinden çıkmış gibi duruyor dış tasarım.
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kia'nın ödüllü modelinin ufağı gibi olmuş. İç dizayn olarak da benzerse ciddi anlamda alınası bir araç olabilir.
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    WB 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tasarim guzel, icini merak ettim
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hummer mısın beee
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    kadjar'ın ucuzu yani
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    yc#1 (Yavuz Can) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lodgy'nin fişi çekilip yerine Duster'ın 7 kişilik versiyonu olarak piyasaya sürülecek.
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