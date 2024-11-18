Benzinli mi, dizel mi, hibrit mi, elektrikli mi? Hangi otomobil daha ekonomik?

- Benzinli ve dizel araçlarda yüksek masraflar
- Hibrit ve elektrikli avantajlı
- Otomobillerde yakıt tipine göre yıllık yakıt gideri
- Bakım masrafları ne diyor?
- Yorumlar
Benzinli ve dizel araçlarda yüksek masraflar
Hürriyet’ten Taylan Özgür Dil’in haberine göre benzinli araçlarda yakıt tüketimi maliyetleri başı çekiyor. Türkiye’nin en çok satan modellerinden Fiat Egea, 100 km’de ortalama 7 litre yakıt tüketerek kilometre başına 3 TL harcıyor. Bu durumda, yılda 20 bin kilometre yol yapan bir Egea kullanıcısı için yıllık yakıt masrafı 60 bin TL’yi aşıyor.
Hibrit ve elektrikli avantajlı
Tam hibrit araçlar, özellikle şehir içi kullanımlarda ekonomik çözümler sunuyor. Toyota Corolla Hybrid, 100 km’de ortalama 5 litre yakıt tüketerek kilometre başına 2.14 TL harcıyor. Bu hesapla, yılda 20 bin km yol yapan bir Corolla Hybrid sahibinin yıllık yakıt masrafı yaklaşık 42 bin 890 TL olarak karşımıza çıkıyor.
Türkiye’nin en çok satan elektrikli modeli Togg T10X, evden şarjla kilometre başına sadece 54 kuruş harcıyor. Bu da yıllık 20 bin km kullanımda yaklaşık 10 bin 540 TL’lik bir maliyet anlamına geliyor. Ancak, yalnızca özel şarj istasyonları kullanıldığında bu rakam kilometre başına 1.63 TL’ye çıkıyor ve yıllık enerji gideri 32 bin 600 TL’yi buluyor. Bu arada 2025’te yürürlüğe girecek olan yıllık 5 bin kWh’lik konut şarj limiti, araçlarını evden şarj eden elektrikli otomobil sahiplerinin maliyetlerini iki katına çıkarabilir.
|Marka
|Model
|Yakıt Türü
|Tüketim (100 km)
|Km başına tüketim
|Yıllık gider
|Fiat
|Egea
|Benzin
|7 litre
|3.00 TL
|60.046 TL
|Renault
|Megane
|Dizel
|6 litre
|2.57 TL
|51.444 TL
|Toyota
|Corolla
|Hibrit
|5 litre
|2.14 TL
|42.890 TL
|Togg (Evden Şarj)
|T10X
|Elektrik
|17 kWh
|0.53 TL
|10.540 TL
|Togg (Özel istasyonlardan şarj)
|T10X
|Elektrik
|17 kWh
|1.63 TL
|32.600 TL
Bakım masrafları ne diyor?
Elektrikli araçlar bakım masraflarında da büyük avantaj sağlıyor. Benzinli ve dizel araçların üç bakımda toplam 55 bin TL’lik masraf çıkardığı yerde, elektrikli bir aracın ilk bakım maliyeti yaklaşık 10 bin TL seviyesinde kalıyor.
Burada elektrikli araçlarda bataryanın tamamen bittiğinde oluşacak maliyetler de kafalara takılıyor. Çoğu elektrikli araç üreticisi hem batarya hem de elektrik motorları için 8 ila 10 yıllık bir garanti veriyor. Ancak bu, 10 yıl sonra aracın kullanılamaz hale geleceğini anlamına gelmiyor. Bu, genellikle bataryanın kapasitesinin yüzde 75 seviyelerine düşeceği anlamına geliyor. Yani, 400 km menzil sunan araçta artık menzilin 300 km’ye düşeceği anlamı çıkartılabilir. Velev ki batarya 10-15 yıl içinde kapasitesinin büyük bir kısmını kaybetmiş olsun. Burada da paranın gelecekteki değeri ve maliyetlerin 10-15 yıl içinde düşeceği seviyeyi hesaba katmak gerekiyor. Dolayısıyla bu, büyük bir endişe kaynağı olarak görülmemeli.Kaynakça https://bigpara.hurriyet.com.tr/amp/haberler/ekonomi-haberleri/otoda-tuketim-ve-bakim-hesabi_ID1603385/ https://www.motortrend.com/features/ev-battery-lifespan-degradation-replacement-cost-study/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
38 Kişi Okuyor (11 Üye, 27 Misafir) 15 Masaüstü 23 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1374 kez okundu.
15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
elektrikli otomobil, benzin ve