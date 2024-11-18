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    Benzinli mi, dizel mi, hibrit mi, elektrikli mi? Hangi otomobil daha ekonomik?

    Türkiye’de otomobil sahibi olmak giderek zorlaşırken yakıt türlerine göre en çok satan otomobillerin tüketim ve bakım maliyetleri hesaplandı. Peki benzinli mi, dizel mi, hibrit mi, elektrikli mi?
    Benzinli mi, dizel mi, hibrit mi, elektrikli mi? Hangisi ekonomik Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de otomobil sahibi olmak kadar, yıllık yakıt ve bakım maliyetlerini karşılamak da giderek daha fazla önem kazanıyor. Yükselen akaryakıt fiyatları ve artan bakım masrafları, içten yanmalı motorlara sahip araçları daha maliyetli hale getirirken, hibrit ve elektrikli otomobiller avantajlarını korumaya devam ediyor. Ancak, 2025’te yürürlüğe girecek bazı düzenlemeler elektrikli araç sahiplerini de etkileyebilir. İşte yakıt türlerine göre otomobillerin tüketim ve bakım maliyetleri...

    Benzinli ve dizel araçlarda yüksek masraflar

    Hürriyet’ten Taylan Özgür Dil’in haberine göre benzinli araçlarda yakıt tüketimi maliyetleri başı çekiyor. Türkiye’nin en çok satan modellerinden Fiat Egea, 100 km’de ortalama 7 litre yakıt tüketerek kilometre başına 3 TL harcıyor. Bu durumda, yılda 20 bin kilometre yol yapan bir Egea kullanıcısı için yıllık yakıt masrafı 60 bin TL’yi aşıyor.

    Benzinli mi, dizel mi, hibrit mi, elektrikli mi? Hangisi ekonomik Tam Boyutta Gör
    Dizel araçlar ise daha düşük yakıt tüketim oranlarıyla dikkat çekiyor. Örneğin, Renault Megane 100 km’de ortalama 6 litre tüketiyor ve kilometre başına 2.57 TL masraf çıkarıyor. Bu da yıllık 20 bin km kullanımda 51 bin 444 TL’lik bir yakıt giderine denk geliyor. Ancak, doğaları gereği dizel araçların bakım maliyetleri benzinlilere kıyasla daha yüksek.

    Hibrit ve elektrikli avantajlı

    Tam hibrit araçlar, özellikle şehir içi kullanımlarda ekonomik çözümler sunuyor. Toyota Corolla Hybrid, 100 km’de ortalama 5 litre yakıt tüketerek kilometre başına 2.14 TL harcıyor. Bu hesapla, yılda 20 bin km yol yapan bir Corolla Hybrid sahibinin yıllık yakıt masrafı yaklaşık 42 bin 890 TL olarak karşımıza çıkıyor.

    Türkiye’nin en çok satan elektrikli modeli Togg T10X, evden şarjla kilometre başına sadece 54 kuruş harcıyor. Bu da yıllık 20 bin km kullanımda yaklaşık 10 bin 540 TL’lik bir maliyet anlamına geliyor. Ancak, yalnızca özel şarj istasyonları kullanıldığında bu rakam kilometre başına 1.63 TL’ye çıkıyor ve yıllık enerji gideri 32 bin 600 TL’yi buluyor. Bu arada 2025’te yürürlüğe girecek olan yıllık 5 bin kWh’lik konut şarj limiti, araçlarını evden şarj eden elektrikli otomobil sahiplerinin maliyetlerini iki katına çıkarabilir.

    Otomobillerde yakıt tipine göre yıllık yakıt gideri
    Marka Model Yakıt Türü Tüketim (100 km) Km başına tüketim Yıllık gider
    Fiat Egea  Benzin 7 litre 3.00 TL 60.046 TL
    Renault Megane Dizel 6 litre 2.57 TL 51.444 TL
    Toyota Corolla  Hibrit 5 litre  2.14 TL 42.890 TL
    Togg (Evden Şarj) T10X Elektrik 17 kWh 0.53 TL 10.540 TL
    Togg (Özel istasyonlardan şarj) T10X Elektrik 17 kWh 1.63 TL 32.600 TL

    Bakım masrafları ne diyor?

    Elektrikli araçlar bakım masraflarında da büyük avantaj sağlıyor. Benzinli ve dizel araçların üç bakımda toplam 55 bin TL’lik masraf çıkardığı yerde, elektrikli bir aracın ilk bakım maliyeti yaklaşık 10 bin TL seviyesinde kalıyor.

    Burada elektrikli araçlarda bataryanın tamamen bittiğinde oluşacak maliyetler de kafalara takılıyor. Çoğu elektrikli araç üreticisi hem batarya hem de elektrik motorları için 8 ila 10 yıllık bir garanti veriyor. Ancak bu, 10 yıl sonra aracın kullanılamaz hale geleceğini anlamına gelmiyor. Bu, genellikle bataryanın kapasitesinin yüzde 75 seviyelerine düşeceği anlamına geliyor. Yani, 400 km menzil sunan araçta artık menzilin 300 km’ye düşeceği anlamı çıkartılabilir. Velev ki batarya 10-15 yıl içinde kapasitesinin büyük bir kısmını kaybetmiş olsun. Burada da paranın gelecekteki değeri ve maliyetlerin 10-15 yıl içinde düşeceği seviyeyi hesaba katmak gerekiyor. Dolayısıyla bu, büyük bir endişe kaynağı olarak görülmemeli.

    Kaynakça https://bigpara.hurriyet.com.tr/amp/haberler/ekonomi-haberleri/otoda-tuketim-ve-bakim-hesabi_ID1603385/ https://www.motortrend.com/features/ev-battery-lifespan-degradation-replacement-cost-study/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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