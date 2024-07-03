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    Haziran ayında en çok satılan otomobiller: Tesla, Togg'u geçti!

    Kredi ve indirim kampanyalarının etkisinin sürdüğü Haziran 2024 döneminde Türkiye’deki otomobil satışları güçlü kaldı. İşte haziran ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri:

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Haziran 2024 dönemine ait Türkiye’deki sıfır otomobil satışlarına ilişkin raporunu yayınladı. Kredi ve indirim kampanyalarının etkisinin devam ettiği haziran ayında da satışlar 100 bin adedi geçti. Ancak toplam pazar, bir önceki yıla göre yüzde 5,3 oranında daraldı. Peki haziran ayında en çok satılan otomobiller hangileri? Gelin birlikte bakalım:

    Haziran 2024 otomotiv sektörü

    2024 yılı haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azalarak 106.238 adet oldu. Satışlar bir kez daha 100 bin sınırının üzerinde kalmayı başardı. Haziran ayından binek otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 3,6 azalarak 87.858 adette kalırken hafif ticari araçlar ise yüzde 12,6 azalarak 18.380 adet seviyesinde kaldı.

    Haziran ayı ile birlikte 2024’ün ilk yarısı da tamamlanmış oldu. Buna göre 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3,7 oranında artarak 577.981 adet olarak gerçekleşti.

    Binek otomobil satışları altı aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında artarak 462.955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115.026 adet olarak gerçekleşti.

    Haziran ayı satışları dikkate alındığında otomobil ve hafif ticari araç satışları sıralamasında ilk üçte Fiat, Renault ve Ford yer aldı. Bu dönemde otomobil satışlarında ise zirvede Renault, Fiat ve Chery ilk üçü oluşturdu. Haziran ayında en çok satan otomobil modeli ise Fiat Egea Sedan oldu.

    2024 Haziran ayında en çok otomobil satan markalar🚗
    Sıra Marka Adet
    1. Renault 9672
    2. Fiat 9046
    3. Chery 7511
    4. Citroen 5505
    5. Peugeot 5118
    6. Volkswagen 5043
    7. Hyundai 4683
    8. Toyota 4513
    9. Skoda 4352
    10. Opel 3547

    Haziran ayında en çok satılan otomobiller: Tesla, Togg'u geçti Tam Boyutta Gör
     

    2024 Haziran ayında en çok satılan otomobiller 🥇
    Sıra Model Adet
    1. Fiat Egea Sedan 6.707
    2. Renault Megane Sedan 4.217
    3. Renault Clio HB 3.790
    4. Toyota Corolla 3.199
    5. Chery Tiggo 8 Pro 3.161
    6. Chery Tiggo 7 Pro 2.817
    7. Tesla Model Y 2.670
    8. Honda City 2.665
    9. Hyundai i20 2.187
    10. Fieat Egea Cross 2.157

    Haziran ayında en çok satılan otomobiller: Tesla, Togg'u geçti Tam Boyutta Gör
     

    2024 Haziran ayında en çok satılan elektrikli otomobiller 🚘
    Sıra Model Adet
    1. Tesla Model Y 2.670
    2. TOGG T10X 1.733
    3. BMW X1 438
    4. KG Mobility Torres 403
    5. BYD Atto 3 347
    6. Mini Countryman 321
    7. Mercedes EQB 255
    8. BMW 5 Serisi 204
    9. Hyundai Ioniq 5 197
    10. MG M64 147

    Mayıs 2024 dönemindeki satışlara ise bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

    https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451

    H
    Halilcv 3 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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