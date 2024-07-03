Haziran ayında en çok satılan otomobiller: Tesla, Togg'u geçti!

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Haziran 2024 dönemine ait Türkiye’deki sıfır otomobil satışlarına ilişkin raporunu yayınladı. Kredi ve indirim kampanyalarının etkisinin devam ettiği haziran ayında da satışlar 100 bin adedi geçti. Ancak toplam pazar, bir önceki yıla göre yüzde 5,3 oranında daraldı. Peki haziran ayında en çok satılan otomobiller hangileri? Gelin birlikte bakalım:

Haziran 2024 otomotiv sektörü

2024 yılı haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azalarak 106.238 adet oldu. Satışlar bir kez daha 100 bin sınırının üzerinde kalmayı başardı. Haziran ayından binek otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 3,6 azalarak 87.858 adette kalırken hafif ticari araçlar ise yüzde 12,6 azalarak 18.380 adet seviyesinde kaldı.

Haziran ayı ile birlikte 2024’ün ilk yarısı da tamamlanmış oldu. Buna göre 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3,7 oranında artarak 577.981 adet olarak gerçekleşti.

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Binek otomobil satışları altı aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında artarak 462.955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115.026 adet olarak gerçekleşti.

Haziran ayı satışları dikkate alındığında otomobil ve hafif ticari araç satışları sıralamasında ilk üçte Fiat, Renault ve Ford yer aldı. Bu dönemde otomobil satışlarında ise zirvede Renault, Fiat ve Chery ilk üçü oluşturdu. Haziran ayında en çok satan otomobil modeli ise Fiat Egea Sedan oldu.

2024 Haziran ayında en çok otomobil satan markalar🚗 Sıra Marka Adet 1. Renault 9672 2. Fiat 9046 3. Chery 7511 4. Citroen 5505 5. Peugeot 5118 6. Volkswagen 5043 7. Hyundai 4683 8. Toyota 4513 9. Skoda 4352 10. Opel 3547

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2024 Haziran ayında en çok satılan otomobiller 🥇 Sıra Model Adet 1. Fiat Egea Sedan 6.707 2. Renault Megane Sedan 4.217 3. Renault Clio HB 3.790 4. Toyota Corolla 3.199 5. Chery Tiggo 8 Pro 3.161 6. Chery Tiggo 7 Pro 2.817 7. Tesla Model Y 2.670 8. Honda City 2.665 9. Hyundai i20 2.187 10. Fieat Egea Cross 2.157

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2024 Haziran ayında en çok satılan elektrikli otomobiller 🚘 Sıra Model Adet 1. Tesla Model Y 2.670 2. TOGG T10X 1.733 3. BMW X1 438 4. KG Mobility Torres 403 5. BYD Atto 3 347 6. Mini Countryman 321 7. Mercedes EQB 255 8. BMW 5 Serisi 204 9. Hyundai Ioniq 5 197 10. MG M64 147

Mayıs 2024 dönemindeki satışlara ise bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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