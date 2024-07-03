Haziran ayında en çok satılan otomobiller: Tesla, Togg'u geçti!

- Haziran 2024 otomotiv sektörü
- 2024 Haziran ayında en çok otomobil satan markalar🚗
- 2024 Haziran ayında en çok satılan otomobiller 🥇
- 2024 Haziran ayında en çok satılan elektrikli otomobiller 🚘
- Yorumlar
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Haziran 2024 dönemine ait Türkiye’deki sıfır otomobil satışlarına ilişkin raporunu yayınladı. Kredi ve indirim kampanyalarının etkisinin devam ettiği haziran ayında da satışlar 100 bin adedi geçti. Ancak toplam pazar, bir önceki yıla göre yüzde 5,3 oranında daraldı. Peki haziran ayında en çok satılan otomobiller hangileri? Gelin birlikte bakalım:
Haziran 2024 otomotiv sektörü
2024 yılı haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azalarak 106.238 adet oldu. Satışlar bir kez daha 100 bin sınırının üzerinde kalmayı başardı. Haziran ayından binek otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 3,6 azalarak 87.858 adette kalırken hafif ticari araçlar ise yüzde 12,6 azalarak 18.380 adet seviyesinde kaldı.
Haziran ayı ile birlikte 2024’ün ilk yarısı da tamamlanmış oldu. Buna göre 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3,7 oranında artarak 577.981 adet olarak gerçekleşti.
Binek otomobil satışları altı aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında artarak 462.955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115.026 adet olarak gerçekleşti.
Haziran ayı satışları dikkate alındığında otomobil ve hafif ticari araç satışları sıralamasında ilk üçte Fiat, Renault ve Ford yer aldı. Bu dönemde otomobil satışlarında ise zirvede Renault, Fiat ve Chery ilk üçü oluşturdu. Haziran ayında en çok satan otomobil modeli ise Fiat Egea Sedan oldu.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|9672
|2.
|Fiat
|9046
|3.
|Chery
|7511
|4.
|Citroen
|5505
|5.
|Peugeot
|5118
|6.
|Volkswagen
|5043
|7.
|Hyundai
|4683
|8.
|Toyota
|4513
|9.
|Skoda
|4352
|10.
|Opel
|3547
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Fiat Egea Sedan
|6.707
|2.
|Renault Megane Sedan
|4.217
|3.
|Renault Clio HB
|3.790
|4.
|Toyota Corolla
|3.199
|5.
|Chery Tiggo 8 Pro
|3.161
|6.
|Chery Tiggo 7 Pro
|2.817
|7.
|Tesla Model Y
|2.670
|8.
|Honda City
|2.665
|9.
|Hyundai i20
|2.187
|10.
|Fieat Egea Cross
|2.157
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Tesla Model Y
|2.670
|2.
|TOGG T10X
|1.733
|3.
|BMW X1
|438
|4.
|KG Mobility Torres
|403
|5.
|BYD Atto 3
|347
|6.
|Mini Countryman
|321
|7.
|Mercedes EQB
|255
|8.
|BMW 5 Serisi
|204
|9.
|Hyundai Ioniq 5
|197
|10.
|MG M64
|147
Mayıs 2024 dönemindeki satışlara ise bağlantıdan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.