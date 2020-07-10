Fiat ve BiTaksi iş birliğiyle "kabinli taksi" dönemi başlıyor

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Koronavirüs salgınıyla birlikte artan bireysel mobilite ihtiyaçlarına bir çözüm de Fiat ve BiTaksi’den geldi. İki şirket, sürücü ve yolcuyu virüs bulaşma riskinden korumaya yönelik “kabinli taksi” projesinde bir araya geldiler.

Sürücü ve yolcuyu bir bölmeyle ayıracak olan bu sistem aslında dünyanın birçok şehrindeki taksilerde uygulanan sistemin bir benzeri. Söz konusu sistem, Fiat’ın Türkiye’de ürettiği Egea modellerine uygulanacak. Hatta şu anda 100 adet kabinli taksinin yollarda olduğu belirtiliyor. Otomobilin ön ve arka koltuklarını fiziksel olarak birbirinden ayıran bölme, doğal olarak klima ve ortamın havasını da etkiliyor.

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Taksilerde kullanılacak bu özel izolasyon sistemi, Tofaş Ar-Ge merkezinde geliştirildi. Buna göre, aracın sürücü ve yolcu bölümlerini birbirinden tamamen ayıran panel, bağımsız hava filtreleriyle destekleniyor. Böylece klima sistemindeki hava alışverişi de filtrelenmiş oluyor. 0,05 mikron boyutunda mikroorganizma ve partikülleri tutabildiği belirtilen filtrenin bu sayede 0,10 mikron boyuta sahip Covid-19 virüsünün geçişine de engel olduğu söyleniyor.

Kabinli taksilerde fiyat farkı yok

Müşteriler, BiTaksi uygulamasının ana ekranından “Kabinli” seçeneğini seçtiklerinde “BiTaksi Gönder”e tıkladıklarında en yakındaki kabinli taksiyi çağırabiliyorlar. Online ödeme, destinasyonlu yolculuk ve sıfır temas başlıklarıyla öne çıkan kabinli taksilerin klasik sarı taksilere göre fiyat farkı da bulunmuyor.

Sadece İstanbul ve Ankara’da değil tüm Türkiye’deki ihtiyaç duyan Egea sahipleri, Fiat bayi ve yetkili servislerine giderek bu koruma panellerini satın alıp otomobillerine montajını yaptırabilecekler. Koruma panellerinin montajı yetkili servislerde Fiat güvencesiyle yapılacak. Fiyatlandırma ise KDV ve montaj işçiliği dahil 2 bin 500 TL olarak belirlenmiş.

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