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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fiat ve BiTaksi iş birliğiyle "kabinli taksi" dönemi başlıyor

    Fiat ve BiTaksi, koronavirüs salgınıyla birlikte artan bireysel mobilite ihtiyaçları doğrultusunda sürücü ve yolcuyu virüs bulaşma riskinden korumak için harekete geçti.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Fiat ve BiTaksi iş birliğiyle
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    Koronavirüs salgınıyla birlikte artan bireysel mobilite ihtiyaçlarına bir çözüm de Fiat ve BiTaksi’den geldi. İki şirket, sürücü ve yolcuyu virüs bulaşma riskinden korumaya yönelik “kabinli taksi” projesinde bir araya geldiler.

    Sürücü ve yolcuyu bir bölmeyle ayıracak olan bu sistem aslında dünyanın birçok şehrindeki taksilerde uygulanan sistemin bir benzeri. Söz konusu sistem, Fiat’ın Türkiye’de ürettiği Egea modellerine uygulanacak. Hatta şu anda 100 adet kabinli taksinin yollarda olduğu belirtiliyor. Otomobilin ön ve arka koltuklarını fiziksel olarak birbirinden ayıran bölme, doğal olarak klima ve ortamın havasını da etkiliyor.

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    Taksilerde kullanılacak bu özel izolasyon sistemi, Tofaş Ar-Ge merkezinde geliştirildi. Buna göre, aracın sürücü ve yolcu bölümlerini birbirinden tamamen ayıran panel, bağımsız hava filtreleriyle destekleniyor. Böylece klima sistemindeki hava alışverişi de filtrelenmiş oluyor. 0,05 mikron boyutunda mikroorganizma ve partikülleri tutabildiği belirtilen filtrenin bu sayede 0,10 mikron boyuta sahip Covid-19 virüsünün geçişine de engel olduğu söyleniyor.

    Fiat ve BiTaksi iş birliğiyle

    Kabinli taksilerde fiyat farkı yok

    Müşteriler, BiTaksi uygulamasının ana ekranından “Kabinli” seçeneğini seçtiklerinde “BiTaksi Gönder”e tıkladıklarında en yakındaki kabinli taksiyi çağırabiliyorlar. Online ödeme, destinasyonlu yolculuk ve sıfır temas başlıklarıyla öne çıkan kabinli taksilerin klasik sarı taksilere göre fiyat farkı da bulunmuyor.

    Sadece İstanbul ve Ankara’da değil tüm Türkiye’deki ihtiyaç duyan Egea sahipleri, Fiat bayi ve yetkili servislerine giderek bu koruma panellerini satın alıp otomobillerine montajını yaptırabilecekler. Koruma panellerinin montajı yetkili servislerde Fiat güvencesiyle yapılacak. Fiyatlandırma ise KDV ve montaj işçiliği dahil 2 bin 500 TL olarak belirlenmiş.

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    Portraitclub 4 sa. en beğenilen
    Zaten bu zamana kadar böyle olmaması saçmaydı. Bişeyler yapmak için illa bir şeylerin olması gerekiyor.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    onatba (onat coşkun) 2 sa.
    Ben üstü açık taksi/otobüs bekliyordum efil efil. Mevcut klima fanı hepa filtreyi kaldırmaz diye dusunuyorum, nasıl yaptilar acaba? Hava emişine de UV-C lamba konulsa iyi olur. Aksi taktirde bu hepalar tozdan pisten ayda bir dolar gibime geliyor.
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    berkay3498 (Berkay Durmaz) 3 sa. (düzenlendi)
    İstanbul havaalanında Fiat Egea taksiler ve bütün taksiler böyleydi zaten 1 hafta öncesinde gittiğimde
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    Elefue (Hakan Kömürcü) 3 sa. (düzenlendi)
    Yeni taksilerde D sınıfı zorunluluğu gelmedi mi?

    Fiat Egea kalitesinde ucuz D segment çalışmalarına başlasın. Ya da Long Egea.
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    Wacom Intuos (Can Tavas) 3 sa. (düzenlendi)
    Yararı olursa, geçiş yapılırsa yolcular rahat edecektir. Diğer arkadaşın dediği gibi şiddet olaylarını da engeller diye umuyorum. Her yerde belli standartlar uygulanır hale getirilmeli, önceden yapılsaydı iyiydi, artık uğraşılsın.
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    fakasupi (Harun Balaban) 3 sa.
    İyi olur, yolcular şiddet görmekten kurtulur belki.
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    Portraitclub 4 sa. en beğenilen
    Zaten bu zamana kadar böyle olmaması saçmaydı. Bişeyler yapmak için illa bir şeylerin olması gerekiyor.
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