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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MEB’den eğlenceli ve eğitici mobil uygulama: Tabii

    Milli Eğitim Bakanlığı, 5, 6 ve 7'nci sınıfa giden öğrencilerin öğrendiklerini eğlenerek pekiştirmesi için bilgi yarışması uygulaması hazırladı. Tabii isimli uygulama ücretsiz olarak yayınlandı.
    6 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    5
    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    MEB’den eğlenceli ve eğitici mobil uygulama: Tabii
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    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul öğrencilerinin yaz tatilini değerlendirmesi için Arkadaş isimli kitabı dağıtmıştı. Şimdi de 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencilerin yıl boyu öğrendiklerini tekrar edebilmesi için Tabii isimli bilgi yarışması uygulamasını kullanıma sundu.

    Tabii isimli uygulama App Store ve Play Store’da ücretsiz olarak yayınlandı. 5, 6 ve 7’nci sınıfa giden öğrenciler uygulamaya EBA bilgileriyle giriş yapacak.

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    Ayrıca Bkz. "110 TL değerinde üç oyun Epic Store'da ücretsiz oldu"

    Tabii uygulaması, diğer bilgi yarışması uygulamalarına benzer yapıya sahip. Öğrencilere Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden her gün 40 soru soruluyor. Öğrenciler her doğru yanıt için 6 puan kazanıyor, yanlış yanıt için 2 puan kaybediyor. Öğrencilerin günlük puanını artırmak için kendisiyle yarışması amaçlanmış. Tabii uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan telefon ve tabletinize indirebilirsiniz.

    Tabii Tabii Tabii Tabii Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Eğitim Ücretsiz 8,3M

    Tabii Tabii Tabii Tabii T.C. Milli Egitim Bakanligi Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mudurlugu Eğitim Ücretsiz 24.3 MB



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 4 sa.
    Yok paralan yayınlayacaktı...
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    gun (Gün Oksay) 4 sa.
    Milli Eğitim Bakanlığının uygulama çıkartıp çocukları biraz olsun YouTube`dan uzaklaştıracak teknolojik başarı yapması ne güzel. Bu arada uygulama yapmak çok kolay iş değil arkadaşlar Türkiye’de bu konuda yetişmiş insan gücü çok az.
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    danlabilic (Danla Bilic) 5 sa.
    kim seçiyo acaba bu yerli uygulama isimlerini. yaanii tabiiii
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    homebird (Bilen BİLİR) 5 sa. (düzenlendi)
    Bir ortaokul öğretmeni olarak çok beğendim. Umarım benzer projelerin devamı gelir.
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