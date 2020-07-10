MEB’den eğlenceli ve eğitici mobil uygulama: Tabii

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul öğrencilerinin yaz tatilini değerlendirmesi için Arkadaş isimli kitabı dağıtmıştı. Şimdi de 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencilerin yıl boyu öğrendiklerini tekrar edebilmesi için Tabii isimli bilgi yarışması uygulamasını kullanıma sundu.

Tabii isimli uygulama App Store ve Play Store’da ücretsiz olarak yayınlandı. 5, 6 ve 7’nci sınıfa giden öğrenciler uygulamaya EBA bilgileriyle giriş yapacak.

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Tabii uygulaması, diğer bilgi yarışması uygulamalarına benzer yapıya sahip. Öğrencilere Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden her gün 40 soru soruluyor. Öğrenciler her doğru yanıt için 6 puan kazanıyor, yanlış yanıt için 2 puan kaybediyor. Öğrencilerin günlük puanını artırmak için kendisiyle yarışması amaçlanmış. Tabii uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan telefon ve tabletinize indirebilirsiniz.

Tabii Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Eğitim Ücretsiz 8,3M

Tabii T.C. Milli Egitim Bakanligi Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mudurlugu Eğitim Ücretsiz 24.3 MB

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