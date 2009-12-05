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FIFA 2010 Dünya Kupası'nda bazı maçlar 3D yayınlanacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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65
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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FIFA 2010 Dünya Kupası'nda bazı maçlar 3D yayınlanacak
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Futbolseverlerin dört yıllık heyecanlı bekleyişi nihayet sona eriyor. Önümüzdeki yaz dönemi ile birlikte Güney Afrika'nın sıcak ikliminde gerçekleştirilecek 2010 dünya kupası, futbolseverlerin yanı sıra teknoloji tutkunları için de heyecan verici gelişmelere sahne olabilir. FIFA ve Sony arasında yapılan yeni bir anlaşmaya göre turnuva kapsamında gerçekleştirilecek maçların 25 kadarı 3D olarak yayınlanacak.

3D HDTV sahiplerine farklı bir deneyim yaşatacak bu uygulama ile Güney Afrika'ya gidemeyenlere ev rahatlığında, daha gelişmiş görsel deneyim yaşatılması ve heyecan seviyesinin bir adım daha yukarı çıkartılması amaçlanıyor. Sony sözcüsü ve tepe yöneticisi Sir Howard Stringer açıklamasında Sony'nin ileri 3D teknolojisi ile 3D izleyicilerin stadyumun içerisindeymiş gibi hissedeceklerine dikkat çekti.

2010 Dünya Kupası maçlarıyla birlikte, turnuva sonrasında etkinlikle ilgili 3D film hazırlanması da planlanıyor.

FIFA 2010 Dünya Kupası'nda bazı maçlar 3D yayınlanacak
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Tanarri 9 yıl
ya normal aç tv tüplü lcd plazma yad pc monütörü ne ile açarsan aç işte izle nedir 3d di HD di şuydu buydu HD ilemi doğduk xD çocukluğumdan buyana tüplüde izledim yine 55 ekran tüplü ile izlicem xD
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andy1 9 yıl
3D yayınları enaz 120 hz lcd yada plasması olanlar izleyebilir digerleri ise izler fakat kırmızı golgeler olusur 120 hz ve üstü yv olanlar şimdiden 3D sitelerin tadını çıkarabilirler.İsteyen olursa film ve 3d oyun sitelerinin linklerini verebilirim harika araba yarışları var.
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beytekin45 9 yıl
maçları trt verecek ve uydudan şifreli.
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4Ottoman 9 yıl

beytekin45

maçları trt verecek ve uydudan şifreli.


biss yayınlancak mı peki?
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Tanarri 9 yıl
arklar google dan şöyle bir haber gördüm siz az çok kestirin evdeki tvniz uyarmı uymazmı.
çok değil 1 sene sonra Avrupa pazarında Panasonic 3D HD Tv'ler olacak.Ancak bazı arkadaşların zamanında dediği gibi "artık her şey LCD üzerine olacak artık plazmalar tarih oldu" laflarının aslı astarının olmadığı bir kez daha kanıtlanmış olduki PANASONİC HD TV'lerinin hiç bir zaman LCD zemininde
yapılmasının mümkün olmadığını ancak Plazmalara bu sistemin uygulanacağını duyurdular.Çünkü 3D İçin yüksek yenileme hızının gerektiği ortaya çıktı.Buda
ancak Plazmalarda mümkün olmaktadır. LCD'lerde ise ancak 240 Hz özelliği olan (100 yada 200 Hz değil) LCD'lerin bu özelliği kullanabileceği belirtilmiş.
HDMI girişinin ise 1.4 olacağı tahmin ediliyor.Bizim kullandığım bir çok ürün 1.3 ancak bunun çevirici ile halledilebileceği belirtiliyor.3D yayın için ise
gözlüğe gerek kalmayacak olması bunun en güzel yanı gibi duruyor. (alıntı)
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Cane® 9 yıl
3[D]2 ekran olur mu ?
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jack_sparrow_82 9 yıl
birincisi bildiğim kadarıyla şu anda satılan plazma veya lcd ler bu sistem için olmuyor.Şu lcd lerde ki hz olayına gelince benim bildiğim pal sistemde 200 hz olur bunun karşılığı ntsc sistemde 240 hz dir.Yani 200 hz ve 240 hz arasında fark olmamalı.
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N-0NE 9 yıl
106 ekran plazmamız var olurmu ? (:
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isa2711 9 yıl
ekranın 120 hz olması lazım ayrıca 3D boyut bizi bozar
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Beni emretmişsiniz 9 yıl

N-0NE

106 ekran plazmamız var olurmu ? (:

olmaz

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Roohans 9 yıl
3DHD tv miz yokki
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ayakliPC 9 yıl
Bizim evdeki sony Lcd iş görür mü şimdi bu durumda.
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umut5513 9 yıl
Neyle izleyeceğiz bunları
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