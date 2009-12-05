FIFA 2010 Dünya Kupası'nda bazı maçlar 3D yayınlanacak

Futbolseverlerin dört yıllık heyecanlı bekleyişi nihayet sona eriyor. Önümüzdeki yaz dönemi ile birlikte Güney Afrika'nın sıcak ikliminde gerçekleştirilecek 2010 dünya kupası, futbolseverlerin yanı sıra teknoloji tutkunları için de heyecan verici gelişmelere sahne olabilir. FIFA ve Sony arasında yapılan yeni bir anlaşmaya göre turnuva kapsamında gerçekleştirilecek maçların 25 kadarı 3D olarak yayınlanacak.
3D HDTV sahiplerine farklı bir deneyim yaşatacak bu uygulama ile Güney Afrika'ya gidemeyenlere ev rahatlığında, daha gelişmiş görsel deneyim yaşatılması ve heyecan seviyesinin bir adım daha yukarı çıkartılması amaçlanıyor. Sony sözcüsü ve tepe yöneticisi Sir Howard Stringer açıklamasında Sony'nin ileri 3D teknolojisi ile 3D izleyicilerin stadyumun içerisindeymiş gibi hissedeceklerine dikkat çekti.
2010 Dünya Kupası maçlarıyla birlikte, turnuva sonrasında etkinlikle ilgili 3D film hazırlanması da planlanıyor.
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biss yayınlancak mı peki?
çok değil 1 sene sonra Avrupa pazarında Panasonic 3D HD Tv'ler olacak.Ancak bazı arkadaşların zamanında dediği gibi "artık her şey LCD üzerine olacak artık plazmalar tarih oldu" laflarının aslı astarının olmadığı bir kez daha kanıtlanmış olduki PANASONİC HD TV'lerinin hiç bir zaman LCD zemininde
yapılmasının mümkün olmadığını ancak Plazmalara bu sistemin uygulanacağını duyurdular.Çünkü 3D İçin yüksek yenileme hızının gerektiği ortaya çıktı.Buda
ancak Plazmalarda mümkün olmaktadır. LCD'lerde ise ancak 240 Hz özelliği olan (100 yada 200 Hz değil) LCD'lerin bu özelliği kullanabileceği belirtilmiş.
HDMI girişinin ise 1.4 olacağı tahmin ediliyor.Bizim kullandığım bir çok ürün 1.3 ancak bunun çevirici ile halledilebileceği belirtiliyor.3D yayın için ise
gözlüğe gerek kalmayacak olması bunun en güzel yanı gibi duruyor. (alıntı)
olmaz