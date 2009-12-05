FIFA 2010 Dünya Kupası'nda bazı maçlar 3D yayınlanacak

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Futbolseverlerin dört yıllık heyecanlı bekleyişi nihayet sona eriyor. Önümüzdeki yaz dönemi ile birlikte Güney Afrika'nın sıcak ikliminde gerçekleştirilecek 2010 dünya kupası, futbolseverlerin yanı sıra teknoloji tutkunları için de heyecan verici gelişmelere sahne olabilir. FIFA ve Sony arasında yapılan yeni bir anlaşmaya göre turnuva kapsamında gerçekleştirilecek maçların 25 kadarı 3D olarak yayınlanacak.

3D HDTV sahiplerine farklı bir deneyim yaşatacak bu uygulama ile Güney Afrika'ya gidemeyenlere ev rahatlığında, daha gelişmiş görsel deneyim yaşatılması ve heyecan seviyesinin bir adım daha yukarı çıkartılması amaçlanıyor. Sony sözcüsü ve tepe yöneticisi Sir Howard Stringer açıklamasında Sony'nin ileri 3D teknolojisi ile 3D izleyicilerin stadyumun içerisindeymiş gibi hissedeceklerine dikkat çekti.

2010 Dünya Kupası maçlarıyla birlikte, turnuva sonrasında etkinlikle ilgili 3D film hazırlanması da planlanıyor.

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