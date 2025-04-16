Taşınabilir PlayStation 6 kafaları karıştırdı: Xbox Series S’den güçlü PlayStation 5’ten güçsüz

PlayStation 6 Portable neler sunacak?
PlayStation 6 konsolunun firmanın en güçlü modeli olması beklenirken taşınabilir PlayStation 6 bu noktada biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Güç tüketiminin belirli bir ölçüde olması istenen konsolun performansı da kırpılıyor.
Sony yeni nesil PlayStation 6 konsolunun yongasını test sürecine yıl içerisinde başlayacak. Taşınabilir PayStation 6 konsolunun yongasının da en erken gelecek yıl başlayacağı tahmin ediliyor. Yonganın 36 işlem kümesi barındıran PS5 yongasından da zayıf olacağı ifade ediliyor.
Bu zayıflık nedeniyle taşınabilir PlayStation 6 konsolu PS5 oyunlarını çok daha düşük FPS değerlerinde çalıştıracak. Bu da geliştiricilerin oyunları daha zayıf tecrübe için optimize etmeleri gerektiği anlamına geliyor. İlerleyen dönemde bu ayrımın ekosisteme bir zararı olur mu bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hacım ben sildirmedim yönetim silmiştir
@AlbatrosD.IIIFazılBey kardeşim :) yorumları neden sildirdin? Korecesi olan yerlı mıllı KF t50 ve k1 modelleri ilgini çekmedi mi? :)