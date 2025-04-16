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    Taşınabilir PlayStation 6 kafaları karıştırdı: Xbox Series S’den güçlü PlayStation 5’ten güçsüz

    PlayStation 6 Portable ya da taşınabilir PlayStation 6 modeline ait performans bilgileri netleşmeye başladı. Oyuncular enerji tasarrufu için performanstan feragat edecek.  
    PlayStation 6 Portable Tam Boyutta Gör
    Son dönemde masa üstü tarafında önemli bir trend yakalayan taşınabilir oyun konsolu kavramı konsol cephesini de esir almış durumda. PS Vita macerasından yıllar sonra PS Portal ile karşımıza çıkan Sony, yeni nesilde daha ciddi düşünüyor. 

    PlayStation 6 Portable neler sunacak?

    PlayStation 6 konsolunun firmanın en güçlü modeli olması beklenirken taşınabilir PlayStation 6 bu noktada biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Güç tüketiminin belirli bir ölçüde olması istenen konsolun performansı da kırpılıyor. 

    Sony yeni nesil PlayStation 6 konsolunun yongasını test sürecine yıl içerisinde başlayacak. Taşınabilir PayStation 6 konsolunun yongasının da en erken gelecek yıl başlayacağı tahmin ediliyor. Yonganın 36 işlem kümesi barındıran PS5 yongasından da zayıf olacağı ifade ediliyor. 

    Bu zayıflık nedeniyle taşınabilir PlayStation 6 konsolu PS5 oyunlarını çok daha düşük FPS değerlerinde çalıştıracak.  Bu da geliştiricilerin oyunları daha zayıf tecrübe için optimize etmeleri gerektiği anlamına geliyor. İlerleyen dönemde bu ayrımın ekosisteme bir zararı olur mu bilinmiyor. 

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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 8 dakika önce

    Profil resmi
    AlbatrosD.IIIFazılBey 10 dakika önce

    Hacım ben sildirmedim yönetim silmiştir

    P
    pskillercheto 25 dakika önce

    @AlbatrosD.IIIFazılBey kardeşim :) yorumları neden sildirdin? Korecesi olan yerlı mıllı KF t50 ve k1 modelleri ilgini çekmedi mi? :)

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