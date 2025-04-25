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    Sony Xperia 1 VII'nin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı: Neler sunacak?

    Sony'nin bir sonraki amiral gemisi Xperia 1 VII'nin gerçek görüntüleri sızdırıldı. Selefiyle benzer tasarıma sahip olan telefon neler sunacak?                  

    Sony Xperia 1 VII'nin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sony'nin bir sonraki amiral gemisi Xperia 1 VII'nin gerçek görüntüleri sızdırıldı. Mor ve asker yeşili renkleriyle görüntülenen telefonun, selefiyle benzer tasarıma sahip olduğu görülüyor. Xperia 1 VII, Xperia 1 VI'nın Mayıs 2024'teki çıkışı göz önüne alındığında muhtemelen yakında piyasaya sürülecek.

    Sony Xperia 1 VII neler sunacak?

    Daha önceki sızıntılar, Xperia 1 VII'deki üç kameranın da Exmor-T sensörlerine sahip olacağını iddia ediyordu. Ancak görüntülere bakıldığında, önceki modeldeki gibi sadece ana kameranın Exmor-T sensörüyle geleceği anlaşılıyor.

    Sony Xperia 1 VII'nin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Sony Xperia 1 VII'nin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Fotoğraflardan elde edilen ölçümlere göre, telefon yaklaşık 165 mm uzunluğa ve 74 mm genişliğe sahip olacak. Dolayısıyla cihaz, Xperia 1 VI'nın 162 mm x 74 mm boyutlarına göre bir miktar daha uzun olacak. Bu da Xperia 1 VII'nin 19.5:1 ekran en boy oranını terk ederek yeniden 21:9 formatına geçiş yapabileceğini düşündürüyor. Ancak bunun için alt ve üst çerçevenin çok daha ince hale getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu iddia etmek için henüz erken.

    Xperia 1 VII'nin diğer teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor. Ancak işlemci tarafında Snapdragon 8 Elite'in tercih edilmesi muhtemel. Son olarak, telefonun lansmanı için 15 Mayıs tarihinin dile getirildiğini belirtelim.

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