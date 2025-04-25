Sony Xperia 1 VII'nin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı: Neler sunacak?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Sony'nin bir sonraki amiral gemisi Xperia 1 VII'nin gerçek görüntüleri sızdırıldı. Mor ve asker yeşili renkleriyle görüntülenen telefonun, selefiyle benzer tasarıma sahip olduğu görülüyor. Xperia 1 VII, Xperia 1 VI'nın Mayıs 2024'teki çıkışı göz önüne alındığında muhtemelen yakında piyasaya sürülecek.

Sony Xperia 1 VII neler sunacak?

Daha önceki sızıntılar, Xperia 1 VII'deki üç kameranın da Exmor-T sensörlerine sahip olacağını iddia ediyordu. Ancak görüntülere bakıldığında, önceki modeldeki gibi sadece ana kameranın Exmor-T sensörüyle geleceği anlaşılıyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör Fotoğraflardan elde edilen ölçümlere göre, telefon yaklaşık 165 mm uzunluğa ve 74 mm genişliğe sahip olacak. Dolayısıyla cihaz, Xperia 1 VI'nın 162 mm x 74 mm boyutlarına göre bir miktar daha uzun olacak. Bu da Xperia 1 VII'nin 19.5:1 ekran en boy oranını terk ederek yeniden 21:9 formatına geçiş yapabileceğini düşündürüyor. Ancak bunun için alt ve üst çerçevenin çok daha ince hale getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu iddia etmek için henüz erken.

OnePlus 13T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Xperia 1 VII'nin diğer teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor. Ancak işlemci tarafında Snapdragon 8 Elite'in tercih edilmesi muhtemel. Son olarak, telefonun lansmanı için 15 Mayıs tarihinin dile getirildiğini belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Sony Xperia 1 VII'nin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı