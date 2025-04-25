Sony Xperia 1 VII'nin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı: Neler sunacak?

Sony Xperia 1 VII neler sunacak?
Daha önceki sızıntılar, Xperia 1 VII'deki üç kameranın da Exmor-T sensörlerine sahip olacağını iddia ediyordu. Ancak görüntülere bakıldığında, önceki modeldeki gibi sadece ana kameranın Exmor-T sensörüyle geleceği anlaşılıyor.
Xperia 1 VII'nin diğer teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor. Ancak işlemci tarafında Snapdragon 8 Elite'in tercih edilmesi muhtemel. Son olarak, telefonun lansmanı için 15 Mayıs tarihinin dile getirildiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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