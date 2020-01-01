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    Final Fantasy VII Remake'in açılış ile demosunun oynanış videoları sızdı

    Final Fantasy VII Remake'i 3 Mart 2020 tarihi itibariyle PlayStation 4 sahipleri ile buluşturacak olan Square Enix'in yayınlamayı planladığı demoya ulaşıldı ve oyun için görüntüler paylaşıldı.
    3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
    2,2b
    1
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Final Fantasy VII Remake'in açılış ile demosunun oynanış videoları sızdı

    3 Mart 2020 tarihinde oyuncularla buluşacağı duyurulan Final Fantasy VII Remake için bir demo yayınlanacağı geçtiğimiz hafta görüntülenen PlayStation Store’a ait bir veritabanı listesi aracılığıyla ortaya çıkmıştı.

    Bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmemişken Lystrasza adlı bir YouTube kullanıcısı, oyunun giriş videosunu YouTube üzerinden paylaştı.

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    İzleyenlerin oldukça etkilendiklerini ifade ettikleri üç buçuk dakikalık videonun yarattığı etkiler henüz geçmemişken oyunun demosundan da oynanış videoları paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Almanya, 2022 yılına kadar tüm nükleer enerji santrallerini kapatmayı planlıyor"

    30 dakikadan fazla süren oynanış videosuna aşağıda göz atabilirsiniz. Final Fantasy VII Remake, PS4’e çıkış yapmasının ardından Mart 2021’den sonra diğer konsollar için de yayınlanacak.



    https://gematsu.com/2019/12/final-fantasy-vii-remake-demo-introduction-scene-leaked Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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