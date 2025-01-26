Fitbit akıllı bilekliklerde yanık tehlikesi: 12 milyon dolar ceza kesildi!

Tam Boyutta Gör ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), bu hafta Fitbit'in Ionic akıllı saatlerde ciddi yanık tehlikesini bildirmemesi nedeniyle 12.25 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiğini duyurdu.

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CPSC'ye göre, 2018, 2019 ve 2020’de Fitbit, Ionic akıllı saatlerin aşırı ısındığına dair çok sayıda şikayet aldı. Bu durum bazı kullanıcıların kollarında veya bileklerinde ikinci ve üçüncü derece yanık dahil yanıklar yaşamasına neden oldu.

Fitbit, 2020'nin başlarında pilin aşırı ısınma olasılığını azaltmak için yazılım güncellemesi sunsa da giyilebilir cihazın aşırı ısınması nedeniyle kullanıcıların yanıklar yaşadığına dair şikayetler almaya devam etti. Şirket, akıllı saatlerin önemli bir ürün tehlikesi yaratabilecek veya ciddi yaralanma riski yaratabilecek bir kusur içerdiği sonucunu makul bir şekilde destekleyen bilgilere sahip olmasına rağmen, gerektiği gibi derhal CPSC'ye bildirimde bulunmadığı için Komisyon tarafından para cezasına çarptırıldı.

CPSC ve Fitbit'in Mart 2022'de Ionic akıllı saatlerinin geri çağrıldığını duyurduğunu ve şirketin ABD'de pilin aşırı ısınmasıyla ilgili en az 115 bildirim aldığını, ABD'de ise iki üçüncü derece yanık ve dört ikinci derece yanık bildirimi olmak üzere 78 yanık yaralanması bildirimi aldığını belirtmekte fayda var.

Fitbit, 12.25 milyon dolarlık ceza ödemekle kalmayacak, Tüketici Ürün Güvenliği Yasası'na (CPSA) uyum çerçevesinde dahili kontroller ve prosedürler, iyileştirmeler ve fazlasına ilişkin yıllık rapor sunacak.

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