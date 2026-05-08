Kameralı AirPods Pro üretim aşamasına çok yakın

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni bir rapora göre Apple, kameralı AirPods geliştirme sürecinde önemli bir kilometre taşına ulaştı. Bloomberg’in raporuna göre, prototipler neredeyse nihai tasarıma ulaştı ve özellikler de kararlaştırıldı. Kameralı AirPods, beklenenden daha erken çıkacak gibi görünüyor.

Google, AirPods'a canlı çeviri özelliğini getirdi 1 ay önce eklendi

Yeni AirPods Pro’da kullanıcının çevresine ilişkin görsel bilgileri Siri'ye iletecek dahili kameralar bulunacak. Her bir kulaklıkta kamera için daha uzun bir sap bulunacak olsa da, tasarım genel olarak AirPods Pro 3'e benzer olacak.

Kamera yapay zeka için kullanılacak

Kulaklıktaki kamera, fotoğraf veya video çekmeye yaramayacak, yalnızca yapay zeka amaçlı kullanılabilecek. AirPods, Siri'ye görsel bilgi gönderirken küçük bir LED ışığı yanacak.

Apple, kullanıcıların bir nesneye bakıp Siri'ye ona ilişkin sorular sorabilmesini istiyor. Bu, chatbot uygulamalarındaki görüntü yüklemelerine benzer şekilde çalışacak. Kameralar, görsel bilgilere dayalı hatırlatıcılar da sunabilir be kullanıcının etrafındaki nesneleri görüntüleyerek daha ayrıntılı adım adım yol tarifleri verebilir.

iOS 27'deki Kamera uygulamasına ayrıca Görsel Zekayı içeren bir Siri modu da eklenecek. Bu sayede kullanıcılar üçüncü parti uygulamaya ihtiyaç duymadan gıda ambalajlarındaki beslenme etiketlerini taratarak kalori miktarını öğrenebilecek.

Apple, kameralı AirPods Pro'yu 2026 yılının ilk yarısında satışa sunmayı planlıyordu ancak ürünün lansmanı, daha akıllı, yapay zekalı Siri’nin henüz piyasaya sürülmeye hazır olmaması nedeniyle ertelendi. Yeni Siri'nin Eylül ayında iOS 27, macOS 27 ve iPadOS 27 ile birlikte tanıtılması planlanıyor; kameralı AirPods Pro da aynı zamanda gelebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Kameralı AirPods Pro üretim aşamasına çok yakın

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: