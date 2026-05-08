    Kameralı AirPods Pro üretim aşamasına çok yakın

    Apple'ın kameralı AirPods modeli ileri seviye test aşamasına ulaştı. Tasarım ve özellikleri neredeyse kesinleşti ve erken seri üretim yakında başlayabilir. Peki, AirPods'un kamerası ne işe yarayacak?

    Yeni bir rapora göre Apple, kameralı AirPods geliştirme sürecinde önemli bir kilometre taşına ulaştı. Bloomberg’in raporuna göre, prototipler neredeyse nihai tasarıma ulaştı ve özellikler de kararlaştırıldı. Kameralı AirPods, beklenenden daha erken çıkacak gibi görünüyor.

    Yeni AirPods Pro’da kullanıcının çevresine ilişkin görsel bilgileri Siri'ye iletecek dahili kameralar bulunacak. Her bir kulaklıkta kamera için daha uzun bir sap bulunacak olsa da, tasarım genel olarak AirPods Pro 3'e benzer olacak.

    Kamera yapay zeka için kullanılacak

    Kulaklıktaki kamera, fotoğraf veya video çekmeye yaramayacak, yalnızca yapay zeka amaçlı kullanılabilecek. AirPods, Siri'ye görsel bilgi gönderirken küçük bir LED ışığı yanacak.

    Apple, kullanıcıların bir nesneye bakıp Siri'ye ona ilişkin sorular sorabilmesini istiyor. Bu, chatbot uygulamalarındaki görüntü yüklemelerine benzer şekilde çalışacak. Kameralar, görsel bilgilere dayalı hatırlatıcılar da sunabilir be kullanıcının etrafındaki nesneleri görüntüleyerek daha ayrıntılı adım adım yol tarifleri verebilir.

    iOS 27'deki Kamera uygulamasına ayrıca Görsel Zekayı içeren bir Siri modu da eklenecek. Bu sayede kullanıcılar üçüncü parti uygulamaya ihtiyaç duymadan gıda ambalajlarındaki beslenme etiketlerini taratarak kalori miktarını öğrenebilecek.

    Apple, kameralı AirPods Pro'yu 2026 yılının ilk yarısında satışa sunmayı planlıyordu ancak ürünün lansmanı, daha akıllı, yapay zekalı Siri’nin henüz piyasaya sürülmeye hazır olmaması nedeniyle ertelendi. Yeni Siri'nin Eylül ayında iOS 27, macOS 27 ve iPadOS 27 ile birlikte tanıtılması planlanıyor; kameralı AirPods Pro da aynı zamanda gelebilir.

