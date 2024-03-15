Apple'ın akıllı yüzüğü nasıl olacak? İşte Apple Ring hakkında tüm bilinenler

Apple akıllı yüzük beklenen özellikleri
Apple Ring, Apple Watch gibi kalp atış hızını, aktiviteyi, uyku ve solunum hızını takip edebilir ve bu bilgileri kullanıcıya uyku analizi ve sağlık önerileri sağlamak için kullanabilir. Apple, akıllı yüzüğü iPhone, iPad, Mac için giriş cihazı olarak da kullanabilir.
Apple’ın birden fazla sağlık ölçümünü takip edebilen bir cihazı hali hazırda zaten var; Apple Watch. Ancak, akıllı yüzük belli aktiviteler için daha rahat olacaktır. Örneğin; uykuda saat takmak bazıları için rahatsız edici. Akıllı yüzük uyku takibi için harika bir aksesuar olacaktır. Destekleyici bileklik takan sporcuların da tercih edebileceği bir aksesuar olabilir.
Yüzüğün ekranı olmadığı için muhtemelen iPhone ya da başka bir Apple cihazıyla sürekli bağlantıda olmayacak; dolayısıyla pil muhtemelen uzun dayanacak. Bunun dezavantajı da var; sağlık bilgileri Bluetooth veya benzer bir yöntemle iletileceğinden toplanan veriler Apple Watch’ta olduğu gibi iPhone’la gerçek zamanlı olarak senkronize edilmeyecektir.
Apple, akıllı yüzük için birçok patent almış durumda. Bir patent, akıllı yüzüğün VR gözlük için kontrol yöntemi olarak nasıl kullanıldığını açıklıyor. Yüzündeki sensörler kullanıcının verilerini toplayıp titreşimli geri bildirim sağlıyor. Başka bir patent, TV veya tableti kontrol etmek için dokunmaya duyarlı ekrana sahip yüzüğün kullanımını açıklarken, başka bir patentte NFC’li akıllı yüzüğe dikkat çekiliyor.
Apple Ring beklenen fiyatı
Apple Ring’in Oura, Ultrahuman gibi piyasanın en iyi akıllı yüzüklerine kıyasla daha düşük fiyatla (300 dolar altı) satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Bu arada Apple’ın rakibi Samsung, bu yılın ikinci yarısında Galaxy Ring’i satışa sunacak. Galaxy Ring, kalp atış hızı, aktivite, uyku takibi yapabiliyor, kablosuz ödemeyi destekliyor ve Samsung cihazlarını kontrol edebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.