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    Anlık Bildirim

    Apple'ın akıllı yüzüğü nasıl olacak? İşte Apple Ring hakkında tüm bilinenler

    Samsung'un Galaxy Ring'i tanıtmasının ardından gözler Apple'a çevrildi. Apple'ın akıllı yüzük üzerine çalıştığı söyleniyor. Peki, Apple Ring özellikleri nasıl olacak, beklentiler neler?
    apple ring akıllı yüzük özellikleri & fiyatı beklenen Tam Boyutta Gör
    Şubat ayında Apple’ın akıllı yüzük üzerine çalıştığı söylentisi ortaya çıkmıştı. Apple Ring tasarımı gizemini korurken, özelliklerine ilişkin resmi bilgi şu ana kadar hiç gelmedi. Galaxy Ring’in rakibi olacak Apple akıllı yüzük hakkında neler biliyoruz?

    Apple akıllı yüzük beklenen özellikleri

    Apple Ring, Apple Watch gibi kalp atış hızını, aktiviteyi, uyku ve solunum hızını takip edebilir ve bu bilgileri kullanıcıya uyku analizi ve sağlık önerileri sağlamak için kullanabilir. Apple, akıllı yüzüğü iPhone, iPad, Mac için giriş cihazı olarak da kullanabilir.

    Apple’ın birden fazla sağlık ölçümünü takip edebilen bir cihazı hali hazırda zaten var; Apple Watch. Ancak, akıllı yüzük belli aktiviteler için daha rahat olacaktır. Örneğin; uykuda saat takmak bazıları için rahatsız edici. Akıllı yüzük uyku takibi için harika bir aksesuar olacaktır. Destekleyici bileklik takan sporcuların da tercih edebileceği bir aksesuar olabilir.

    Yüzüğün ekranı olmadığı için muhtemelen iPhone ya da başka bir Apple cihazıyla sürekli bağlantıda olmayacak; dolayısıyla pil muhtemelen uzun dayanacak. Bunun dezavantajı da var; sağlık bilgileri Bluetooth veya benzer bir yöntemle iletileceğinden toplanan veriler Apple Watch’ta olduğu gibi iPhone’la gerçek zamanlı olarak senkronize edilmeyecektir.

    Apple, akıllı yüzük için birçok patent almış durumda. Bir patent, akıllı yüzüğün VR gözlük için kontrol yöntemi olarak nasıl kullanıldığını açıklıyor. Yüzündeki sensörler kullanıcının verilerini toplayıp titreşimli geri bildirim sağlıyor. Başka bir patent, TV veya tableti kontrol etmek için dokunmaya duyarlı ekrana sahip yüzüğün kullanımını açıklarken, başka bir patentte NFC’li akıllı yüzüğe dikkat çekiliyor.

    Apple Ring beklenen fiyatı

    Apple Ring’in Oura, Ultrahuman gibi piyasanın en iyi akıllı yüzüklerine kıyasla daha düşük fiyatla (300 dolar altı) satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Bu arada Apple’ın rakibi Samsung, bu yılın ikinci yarısında Galaxy Ring’i satışa sunacak. Galaxy Ring, kalp atış hızı, aktivite, uyku takibi yapabiliyor, kablosuz ödemeyi destekliyor ve Samsung cihazlarını kontrol edebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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