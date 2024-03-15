Apple'ın akıllı yüzüğü nasıl olacak? İşte Apple Ring hakkında tüm bilinenler

Tam Boyutta Gör Şubat ayında Apple’ın akıllı yüzük üzerine çalıştığı söylentisi ortaya çıkmıştı. Apple Ring tasarımı gizemini korurken, özelliklerine ilişkin resmi bilgi şu ana kadar hiç gelmedi. Galaxy Ring’in rakibi olacak Apple akıllı yüzük hakkında neler biliyoruz?

Samsung, Galaxy Ring için yoğun bir talep bekliyor 6 sa. önce eklendi

Apple akıllı yüzük beklenen özellikleri

Apple Ring, Apple Watch gibi kalp atış hızını, aktiviteyi, uyku ve solunum hızını takip edebilir ve bu bilgileri kullanıcıya uyku analizi ve sağlık önerileri sağlamak için kullanabilir. Apple, akıllı yüzüğü iPhone, iPad, Mac için giriş cihazı olarak da kullanabilir.

Apple’ın birden fazla sağlık ölçümünü takip edebilen bir cihazı hali hazırda zaten var; Apple Watch. Ancak, akıllı yüzük belli aktiviteler için daha rahat olacaktır. Örneğin; uykuda saat takmak bazıları için rahatsız edici. Akıllı yüzük uyku takibi için harika bir aksesuar olacaktır. Destekleyici bileklik takan sporcuların da tercih edebileceği bir aksesuar olabilir.

Yüzüğün ekranı olmadığı için muhtemelen iPhone ya da başka bir Apple cihazıyla sürekli bağlantıda olmayacak; dolayısıyla pil muhtemelen uzun dayanacak. Bunun dezavantajı da var; sağlık bilgileri Bluetooth veya benzer bir yöntemle iletileceğinden toplanan veriler Apple Watch’ta olduğu gibi iPhone’la gerçek zamanlı olarak senkronize edilmeyecektir.

Apple, akıllı yüzük için birçok patent almış durumda. Bir patent, akıllı yüzüğün VR gözlük için kontrol yöntemi olarak nasıl kullanıldığını açıklıyor. Yüzündeki sensörler kullanıcının verilerini toplayıp titreşimli geri bildirim sağlıyor. Başka bir patent, TV veya tableti kontrol etmek için dokunmaya duyarlı ekrana sahip yüzüğün kullanımını açıklarken, başka bir patentte NFC’li akıllı yüzüğe dikkat çekiliyor.

Apple Ring beklenen fiyatı

Apple Ring’in Oura, Ultrahuman gibi piyasanın en iyi akıllı yüzüklerine kıyasla daha düşük fiyatla (300 dolar altı) satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Bu arada Apple’ın rakibi Samsung, bu yılın ikinci yarısında Galaxy Ring’i satışa sunacak. Galaxy Ring, kalp atış hızı, aktivite, uyku takibi yapabiliyor, kablosuz ödemeyi destekliyor ve Samsung cihazlarını kontrol edebiliyor.

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