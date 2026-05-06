Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26.5 ile birlikte watchOS 26.5 RC sürümünü yayınladı. Güncelleme, birçok özelleştirme seçeneği sunan yeni Pride Luminance saat kadranını getiriyor. Ayrıca Apple Watch kullanıcılarının beğeneceği iki önemli hata düzeltmesini içeriyor.

Apple, watchOS 26.5'in iMessage ve Antrenman uygulamasını etkileyen bir sorunu düzelttiğini söylüyor. Açıklamaya göre, Apple Watch, çift SIM’li bir iPhone ile eşleştirilmişse mesajların iMessage yerine normal SMS olarak gitmesine neden olan bir sorun vardı, bu çözülmüş oldu. İkinci olarak, iPhone, Apple Watch'un yakınında değilse Antrenman uygulamasının sesli uyarıları çalışmıyordu, bu sorun da düzeltildi.

watchOS 27 ne zaman çıkacak?

Apple’ın watchOS 26.5 güncellemesini önümüzdeki hafta tüm kullanıcılara sunması bekleniyor. Bu, watchOS 27 öncesi son güncelleme de olabilir. watchOS 27, iOS 27 ve diğer yazılımlarla birlikte 8 Haziran'daki WWDC etkinliğinde tanıtılacak ve muhtemelen etkinlik sonrasında ilk geliştirici beta yayınlanacak.

watchOS 26.5, Apple Watch'lardaki kritik iki hatayı çözüyor

