Google, ekransız fitness bilekliği Fitbit Air'i tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, Mart ayında kısa bir ön gösterimini yaptığı yeni nesil fitness bilekliği Fitbit Air’ı resmen duyurdu. Ekransız yapısıyla dikkat çeken cihaz, geleneksel akıllı bileklik anlayışından farklı bir deneyim sunuyor. Google’ın Whoop benzeri yaklaşımıyla geliştirdiği Fitbit Air, temel olarak banttan bağımsız hale getirilmiş kompakt bir Fitbit sensörü olarak konumlandırılıyor.

Fitbit Air neler sunuyor?

Şirketin açıklamasına göre Fitbit Air, kullanıcıların tercih ettiği aksesuara göre farklı şekillerde taşınabilecek şekilde tasarlandı. Şimdilik yalnızca bileklik seçenekleri sunulsa da gelecekte göğüs bandı gibi alternatif aksesuarların da gelebileceği belirtiliyor. Google, cihazın Fitbit Luxe’tan yüzde 25, Inspire 3’ten ise yüzde 50 daha küçük olduğunu söylüyor.

Tam Boyutta Gör Sadece 12 gram ağırlığındaki Fitbit Air, ekran veya fiziksel tuş barındırmıyor. Tüm deneyim doğrudan akıllı telefon uygulaması üzerinden yürütülüyor. Google, yeni cihazın kullanıcı tarafından neredeyse hissedilmeyecek kadar hafif ve konforlu olduğunu iddia ediyor.

Fitbit Air gün boyunca sürekli kalp ritmi takibi yapabiliyor. Toplanan veriler sayesinde uyku analizi gerçekleştiren cihaz, uyku evrelerini detaylı biçimde raporluyor ve her gece bir Uyku Skoru oluşturuyor. Ayrıca düzensiz kalp ritmi bildirimleriyle atriyal fibrilasyon belirtilerini algılayabiliyor ve HRV yani kalp ritmi değişkenliği analizleri sunabiliyor.

Egzersiz tarafında Fitbit Air; koşu, yürüyüş, bisiklet, kürek ve eliptik gibi aktiviteleri otomatik olarak algılayabiliyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden yoga, kickboks, dans ve devre antrenmanı gibi yaklaşık 40 farklı aktiviteyi manuel olarak da başlatabiliyor. Toplam desteklenen aktivite sayısının ise 140’ın üzerinde olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Cihaz yalnızca fiziksel aktiviteyi takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda haftalık kardiyo yükü ve toparlanma durumu gibi gelişmiş sağlık verileri de sunuyor. İçerisindeki titreşim motoru sayesinde sessiz alarm olarak kullanılabilen Fitbit Air, Google’ın Smart Wake özelliğiyle kullanıcıyı uyku döngüsünün en uygun anında uyandırabiliyor.

Google, Fitbit Air’ın yeni nesil yapay zeka modelleriyle desteklendiğini ve bu modellerin önceki nesle göre yüzde 15 daha doğru sonuçlar verdiğini söylüyor. Şirket ayrıca Uyku Skoru sisteminin de toparlanma seviyesini daha iyi analiz edecek şekilde geliştirildiğini ifade ediyor.

Diğer Fitbit modelleri gibi, Air'in de tahmini pil ömrü bir haftaya kadar çıkıyor ve şarj cihazına takıldıktan beş dakika içinde bir günlük kullanım süresine ulaşacak kadar hızlı şarj olabiliyor. Tamamen dolması yaklaşık 90 dakika sürüyor.

Xiaomi Gaming Mouse 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 sa. önce eklendi

Yeni cihazın merkezinde Gemini destekli “Google Health Coach” sistemi bulunuyor. İlk kez geçtiğimiz Ekim ayında duyurulan bu özellik, kullanıcıların sağlık uygulamasıyla doğal dil üzerinden konuşmasına imkan tanıyor. Yapay zeka destekli sistem, kullanıcının sağlık ve egzersiz verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş antrenman önerileri ve günlük sağlık tavsiyeleri oluşturuyor. Google, sistemin Cycle Health ve çeşitli tıbbi verilerle de çalışabileceğini belirtiyor.

Fitbit Air için şu anda üç farklı bant seçeneği sunuluyor. Bunlar arasında mikro ayarlanabilir Performance Loop Band, spor kullanımına yönelik silikon Active Band ve daha şık görünüm hedefleyen Elevated Modern Band yer alıyor. Şirket ayrıca cihazın 50 metreye kadar suya dayanıklı olduğunu açıkladı.

Google, NBA yıldızı Stephen Curry ile ortak hazırlanan özel bir Fitbit Air modeli de duyurdu. Daha gelişmiş su koruması ve Curry’ye özel tasarım detayları taşıyan bu sürüm 130 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Standart Fitbit Air modeli ise 100 dolardan ön siparişe açıldı. Tüm satın alımlarda üç aylık Google Health Premium aboneliği ücretsiz olarak sunulacak. Cihazların sevkiyat tarihi ise 26 Mayıs olarak açıklandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: