Fitbit Luxe fitness bilekliği hediye abonelik ile geliyor

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Google çatısı altında faaliyetlerine devam eden Fitbit markası bu hafta yeni takip bilekliğini duyurdu. Fitbit Luxe takip bilekliği oldukça yüksek bir fiyata Premium hizmetlerine abonelik ile geliyor.

Fitbit Luxe özellikleri ve fiyatı

Fitbit Luxe firmanın en ince dokunmatik bilekliği olma özelliğine sahip ve biraz daha tarza odaklanıyor. Renkli AMOLED ekran ortama göre parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor.

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Farklı kayış seçenekleri olan bileklik sürekli nabız ölçümünün yanına önemli bazı metrikler daha eklemiş. Uyku hali nabız değeri, nefes alma değeri, değişken nabız değeri ve kandaki oksijen oranı bunlar arasında.

20 farklı spor modunu destekleyen bileklik bunların bir kısmını otomatik olarak yapıyor. Sağlıklı yaşama yönelik nefes alma tekniklerini ise doğrudan bileklikten alabiliyorsunuz. Rahatsız Etme Modu yanında ekranı da kapatan bir Uyku Modu yer alıyor.

5 güne kadar kullanım süresi sunan Fitbit Luxe uyku yönetimi ve stres yönetimi konusunda detaylı grafikler sunan Premium hizmetleri de 6 aylığına hediye edecek. Bu hizmet aylık 10$ fiyat etiketine sahip. Bu ayrıcalık Fitbit Luxe bilekliğinin fiyatını 150$’a çıkarmış. Gorjana mücevher firması ile ortak hazırlanan özel Luce versiyonu ise 199$ olacak.

https://www.gizmochina.com/2021/04/20/fitbit-luxe-challenges-the-oppo-band-style-for-the-most-elegant-fitness-tracker-crown/

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