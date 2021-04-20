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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fitbit Luxe fitness bilekliği hediye abonelik ile geliyor

    Fitbit Luxe fitness bilekliği ince tasarım ve dokunmatik AMOLED ekran biri detayların yanında Premium hizmetlere abonelik ile geliyor. Bu yüzden biraz pahalı.
    20 Nisan 2021, 12:00 (1 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Fitbit Luxe fitness bilekliği hediye abonelik ile geliyor
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    Google çatısı altında faaliyetlerine devam eden Fitbit markası bu hafta yeni takip bilekliğini duyurdu. Fitbit Luxe takip bilekliği oldukça yüksek bir fiyata Premium hizmetlerine abonelik ile geliyor.

    Fitbit Luxe özellikleri ve fiyatı

    Fitbit Luxe firmanın en ince dokunmatik bilekliği olma özelliğine sahip ve biraz daha tarza odaklanıyor. Renkli AMOLED ekran ortama göre parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor.

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    Farklı kayış seçenekleri olan bileklik sürekli nabız ölçümünün yanına önemli bazı metrikler daha eklemiş. Uyku hali nabız değeri, nefes alma değeri, değişken nabız değeri ve kandaki oksijen oranı bunlar arasında.

    20 farklı spor modunu destekleyen bileklik bunların bir kısmını otomatik olarak yapıyor. Sağlıklı yaşama yönelik nefes alma tekniklerini ise doğrudan bileklikten alabiliyorsunuz. Rahatsız Etme Modu yanında ekranı da kapatan bir Uyku Modu yer alıyor.

    5 güne kadar kullanım süresi sunan Fitbit Luxe uyku yönetimi ve stres yönetimi konusunda detaylı grafikler sunan Premium hizmetleri de 6 aylığına hediye edecek. Bu hizmet aylık 10$ fiyat etiketine sahip. Bu ayrıcalık Fitbit Luxe bilekliğinin fiyatını 150$’a çıkarmış. Gorjana mücevher firması ile ortak hazırlanan özel Luce versiyonu ise 199$ olacak.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/20/fitbit-luxe-challenges-the-oppo-band-style-for-the-most-elegant-fitness-tracker-crown/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mehmet_clk (mehmet çelik) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Son kullanıcı olarak bakınca fiyatı tuzlu olmuş diyorum ve bunu görmezden gelebileceğimiz +++ özellikleri yok. batarya ömrü, su geçirmezlik seviyesi, ölçümlerdeki doğruluk oranı gibi artıları olması lazımdı. mi band 6'dan farklı değilse bunun değil iyi satması satışta istenilen seviyeye gelmesi dahi başarı ötesi olur. el değiştirmesinden sonra fit bit'in ürün model belirleme ekibinide şutlamaları lazımmış. şirketi alan başarısız ekibi de almış :))
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