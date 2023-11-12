Fitbit global pazardan çekiliyor

Fitbit küçülüyor
Google tarafından yapılan açıklamaya göre Fitbit ürünlerinin satışı 29 ülkede durduruluyor. Hırvatistan, Çekya, Macaristan gibi Avrupa ülkeleri ile tüm Asya ve Latin Amerika ülkelerinde Fitbit ürünlerine erişim mümkün olmayacak. Bu ülkelerde Fitbit Premium hizmeti daha önce durdurulmuştu.
Durdurma tarihi net olarak verilmemiş ancak bu ülkelerdeki Fitbit cihazları indirime girdi ve stoklar bittiğinde artık yenisi gelmeyecek. Bu hamle ile Fitbit sadece 23 ülkede faaliyet gösteriyor olacak. Marka Google Pixel ürünlerinin satışta olduğu ülkeler ile sınırlı kalacağını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.