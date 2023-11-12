Fitbit global pazardan çekiliyor

Tam Boyutta Gör Dikkat çekici akıllı saat modellerinin ardından Google tarafından satın alınan Fitbit markası aradığını bulamadı. Rekabette istediği seviyeyi yakalayamayan Google markayı yavaş yavaş global pazardan çekiyor.

Fitbit küçülüyor

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Fitbit ürünlerinin satışı 29 ülkede durduruluyor. Hırvatistan, Çekya, Macaristan gibi Avrupa ülkeleri ile tüm Asya ve Latin Amerika ülkelerinde Fitbit ürünlerine erişim mümkün olmayacak. Bu ülkelerde Fitbit Premium hizmeti daha önce durdurulmuştu.

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Durdurma tarihi net olarak verilmemiş ancak bu ülkelerdeki Fitbit cihazları indirime girdi ve stoklar bittiğinde artık yenisi gelmeyecek. Bu hamle ile Fitbit sadece 23 ülkede faaliyet gösteriyor olacak. Marka Google Pixel ürünlerinin satışta olduğu ülkeler ile sınırlı kalacağını açıkladı.

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