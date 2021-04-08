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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GeForce Now kütüphanesine 12 yeni oyun daha eklendi

    Oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan GeForne Now hizmetinin oyun kütüphanesine bugün 12 yeni oyun daha ekleniyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    08 Nisan 2021, 18:30 (Güncellendi, 5 gün)
    7,3b
    1
    22
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    GeForce Now kütüphanesine 12 yeni oyun daha eklendi
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    GeForce Now by Game+ ismi ile de ülkemizde yerelleştirilen GeForce Now'ın oyun kütüphanesine 12 yeni oyun daha ekleniyor. Aslında 12 yeni oyun için daha destek geliyor desek elbette daha doğru olur.

    Ayrıca Bkz. "Sizce en iyi oyun kontrolcüsü hangisi?"

    Yeni eklenen oyunlara baktığımızda özellikle strateji türünü sevenlerin yakından tanıyacağı Stronghold oyunlarını görebiliyoruz. Aşağıdaki lsitede bulabileceğiniz oyunlar bugünden itibaren GeForce Now hizmetinde desteklenenen oyunlar listesine giren yapımlar. GeForce Now by Game+ sisteminde oyunlar şu anda bulunmuyor ancak çok kısa bir süre içerisinde oraya da eklenecektir. GeForce Now kütüphanesinin tamamına buradan bakabilirsiniz.

    GeForce NOW’a yeni gelen Stronghold oyunları aynı zamanda Steam’de de indirime girdi. Oyuncular, dünyayla aynı anda piyasaya sürülecek Aron’s Adventure ve The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV de dahil olmak üzere dijital oyun mağazalarında bulunan ve desteklenen cihazlarda da oynanabilen yeni oyunlara ulaşabilecek.

    • Aron’s Adventure (7 Nisan’da dünyayla aynı anda Steam’de)
    • The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (9 Nisan’da dünyayla aynı anda Steam’de)
    • EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN (Steam)
    • Spintires (Steam’de artık bulunmuyor ama oyuna sahipseniz GeForce NOW üzerinden oynayabilirsiniz)
    • Stronghold Crusader HD (sınırlı bir süre için Steam’de %80 indirimli)
    • Stronghold 2: Steam Edition (sınırlı bir süre için Steam’de %60 indirimli)
    • Stronghold HD (sınırlı bir süre için Steam’de %70 indirimli)
    • Stronghold Crusader 2 (sınırlı bir süre için Steam’de %90 indirimli)
    • Stronghold Crusader 2 DLC -  sınırlı bir süre için Steam’de %20 ila %50 arası indirimli 
    • Stronghold 3 Gold (sınırlı bir süre için Steam’de %70 indirimli)
    • Stronghold Kingdoms (Steam’de ücretsiz)
    • Stronghold Kingdoms (Starter Pack) (sınırlı bir süre için Steam’de %70 indirim)
    • Stronghold Legends: Steam Edition (sınırlı bir süre için Steam’de %60 indirim)
    • UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[cl-r] (Steam)


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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Nasıl unuttuk seni ama GeForce Now... (Turkcell sağolsun)
    3 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    burası hazır tazeyken benim sistem karşılar mı
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    monacomen 5 gün ( Mesaj Silindi ) BalkanGöçmeniBirBey
    Umarım dalga geçiyorsundur. Ya da bulut oyun sistemini biri size yanlış anlatmış. Hayır tabii ki böyle bir sistemle geforcenow oyunlarını oynataxqqwpgğwqfgğaiea ya tamam gülmekten yazamadım.:))))
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    CWaRRioR 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Geforce Now üyeliğini denemek için aldım, Cyberpunk 2077 oynuyorum. Burdaki yorumlar gibi gereksiz, pahalı ya da kalitesiz bulmadım açıkçası. Hatta hiç sıra da beklemedim (ücretli üyelikte öyle bir şey var mı onu da bilmiyorum gerçi). 100mbit internet kullanıyorum, Geforce Now ayarlarından da bitrate'i maksimuma getiriyorum. WiFi kullanmama rağmen ne input lag var ne de görüntüde bozulma. 11ms pingle bağlanıyor.

    Fiyatına gelince... Bugün bir 1660ti fiyatına bakın misal. Fiyatına daha dün denk geldim, o yüzden bunu yazıyorum. Normalde 2bin lira bandında olması gereken kartı bugün 7-8 bin bandında satıyorlar. Bence asıl sıkıntılı konu bu. Bugünün şartlarında o kart fiyatına 8 yıl cloud servisi kullanabiliyorum. Hem high end kart kullanacağım garanti oluyor, hem de işlemci - ram dar boğazı yaşamayacağım. İstediğim makinede de oynayabiliyorum. Ayrıca 7/24 oyun oynamayan biri olarak sadece gerekli duyduğumda servisi kullanacağım. Meselea birkaç oynamak istediğim oyun birikirse, alır 1 ay oynar kenara çekilirim yine.

    Bana göre eksi yanı kütüphanenin biraz limitli oluşu. Her oyunu bulamıyorsunuz sonuçta.
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Geforce now a gta 5 gelecek var yaa server çöker
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hiç bir kalkan kılıç oyunu bannerlordun yakınından bile geçemez
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    S studionrg 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yalandan iş pubg warzone gibi oyunlar yok (sistemin yetersizliği olabilir kötü bir müşteri deneyimi yaşatıyor olabilir bunu bilemiyorum deneme şansım olmadı). Tam kapitalist sistem ayda 75 TL gameplus a ver bir kaç saat oynayacağın oyuna yüzlerce lira ver. Tabiki parası fazla olan insanlar da var onlar deneyimlemek adına alırlar ötesine geçeceğine inanmıyorum.
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    İnspiredTiger (Yiğit ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Geforce Now gereksiz birşey, satın alan bir tanıdığımın bilgisayarında deneme fırsatım oldu, normal sistem kalitesini hissetmiyorsun.

    Ayrıca bir oyunu açması 10dk sürüyor, evin içinde aynı anda başkası internete bağlansa sıkıntı çıkabiliyor.
    Almayı düşünmüştüm ancak iyi ki almamışım diyorum.
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    monacomen 5 gün ( Mesaj Silindi ) İnspiredTiger
    Bulut oyun sistemine gereksiz demek youtube, netflix ve spotfy uygulamalarına da gereksiz demek ile aynı mantık. Evinde bir başkası internete giriyor ise bu platformlarda da performans sıkıntısı çekiliyor. Ayrıca bir oyuna girmek 5 saniyemi aldı hatta bunun için youtube videoları da deneyenlerin çektiği, sizde 10 dakika sürüyor ise ya bedava oyun için sıraya girdiğinizden bahsediyorsunuz ya da kahve koyup masaya oturmak o kadar zamanınızı alıyor. Bence zaten almayın sizin gönlünüz yok konsolunuza para verdiniz boa gittiğine üzülmek istemiyorsunuz yada çağa ayak uyduramıyorsunuz.
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Nasıl unuttuk seni ama GeForce Now... (Turkcell sağolsun)
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    monacomen 5 gün ( Mesaj Silindi ) Ryukk6193
    Kimsenin unuttuğu yok, şu an bir oyunu oynamak için sıraya girmek zorundasın ve 291 kişi sırada.

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    fotifoti (foti ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Ryukk6193
    O kadar kötü değil. İnternet kurtarıyorsa elektrik ve kart tasarrufu sağlatıyor. 75tl'nin 25'ini elektrikten kurtarıyorumdur. control fln oynatıyor yeter şimdilik. Native gibi olmuyor tabi.
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