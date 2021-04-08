GeForce Now kütüphanesine 12 yeni oyun daha eklendi

GeForce Now by Game+ ismi ile de ülkemizde yerelleştirilen GeForce Now'ın oyun kütüphanesine 12 yeni oyun daha ekleniyor. Aslında 12 yeni oyun için daha destek geliyor desek elbette daha doğru olur.
Ayrıca Bkz. "Sizce en iyi oyun kontrolcüsü hangisi?"
Yeni eklenen oyunlara baktığımızda özellikle strateji türünü sevenlerin yakından tanıyacağı Stronghold oyunlarını görebiliyoruz. Aşağıdaki lsitede bulabileceğiniz oyunlar bugünden itibaren GeForce Now hizmetinde desteklenenen oyunlar listesine giren yapımlar. GeForce Now by Game+ sisteminde oyunlar şu anda bulunmuyor ancak çok kısa bir süre içerisinde oraya da eklenecektir. GeForce Now kütüphanesinin tamamına buradan bakabilirsiniz.
GeForce NOW’a yeni gelen Stronghold oyunları aynı zamanda Steam’de de indirime girdi. Oyuncular, dünyayla aynı anda piyasaya sürülecek Aron’s Adventure ve The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV de dahil olmak üzere dijital oyun mağazalarında bulunan ve desteklenen cihazlarda da oynanabilen yeni oyunlara ulaşabilecek.
- Aron’s Adventure (7 Nisan’da dünyayla aynı anda Steam’de)
- The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (9 Nisan’da dünyayla aynı anda Steam’de)
- EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN (Steam)
- Spintires (Steam’de artık bulunmuyor ama oyuna sahipseniz GeForce NOW üzerinden oynayabilirsiniz)
- Stronghold Crusader HD (sınırlı bir süre için Steam’de %80 indirimli)
- Stronghold 2: Steam Edition (sınırlı bir süre için Steam’de %60 indirimli)
- Stronghold HD (sınırlı bir süre için Steam’de %70 indirimli)
- Stronghold Crusader 2 (sınırlı bir süre için Steam’de %90 indirimli)
- Stronghold Crusader 2 DLC - sınırlı bir süre için Steam’de %20 ila %50 arası indirimli
- Stronghold 3 Gold (sınırlı bir süre için Steam’de %70 indirimli)
- Stronghold Kingdoms (Steam’de ücretsiz)
- Stronghold Kingdoms (Starter Pack) (sınırlı bir süre için Steam’de %70 indirim)
- Stronghold Legends: Steam Edition (sınırlı bir süre için Steam’de %60 indirim)
- UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[cl-r] (Steam)
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Fiyatına gelince... Bugün bir 1660ti fiyatına bakın misal. Fiyatına daha dün denk geldim, o yüzden bunu yazıyorum. Normalde 2bin lira bandında olması gereken kartı bugün 7-8 bin bandında satıyorlar. Bence asıl sıkıntılı konu bu. Bugünün şartlarında o kart fiyatına 8 yıl cloud servisi kullanabiliyorum. Hem high end kart kullanacağım garanti oluyor, hem de işlemci - ram dar boğazı yaşamayacağım. İstediğim makinede de oynayabiliyorum. Ayrıca 7/24 oyun oynamayan biri olarak sadece gerekli duyduğumda servisi kullanacağım. Meselea birkaç oynamak istediğim oyun birikirse, alır 1 ay oynar kenara çekilirim yine.
Bana göre eksi yanı kütüphanenin biraz limitli oluşu. Her oyunu bulamıyorsunuz sonuçta.
Ayrıca bir oyunu açması 10dk sürüyor, evin içinde aynı anda başkası internete bağlansa sıkıntı çıkabiliyor.
Almayı düşünmüştüm ancak iyi ki almamışım diyorum.