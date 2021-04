GeForce Now kütüphanesine 12 yeni oyun daha eklendi

Tam Boyutta Gör

GeForce Now by Game+ ismi ile de ülkemizde yerelleştirilen GeForce Now'ın oyun kütüphanesine 12 yeni oyun daha ekleniyor. Aslında 12 yeni oyun için daha destek geliyor desek elbette daha doğru olur.

Yeni eklenen oyunlara baktığımızda özellikle strateji türünü sevenlerin yakından tanıyacağı Stronghold oyunlarını görebiliyoruz. Aşağıdaki lsitede bulabileceğiniz oyunlar bugünden itibaren GeForce Now hizmetinde desteklenenen oyunlar listesine giren yapımlar. GeForce Now by Game+ sisteminde oyunlar şu anda bulunmuyor ancak çok kısa bir süre içerisinde oraya da eklenecektir. GeForce Now kütüphanesinin tamamına buradan bakabilirsiniz.

GeForce NOW’a yeni gelen Stronghold oyunları aynı zamanda Steam’de de indirime girdi. Oyuncular, dünyayla aynı anda piyasaya sürülecek Aron’s Adventure ve The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV de dahil olmak üzere dijital oyun mağazalarında bulunan ve desteklenen cihazlarda da oynanabilen yeni oyunlara ulaşabilecek.

Aron’s Adventure (7 Nisan’da dünyayla aynı anda Steam’de)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (9 Nisan’da dünyayla aynı anda Steam’de)

EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN (Steam)

Spintires (Steam’de artık bulunmuyor ama oyuna sahipseniz GeForce NOW üzerinden oynayabilirsiniz)

Stronghold Crusader HD (sınırlı bir süre için Steam’de %80 indirimli)

Stronghold 2: Steam Edition (sınırlı bir süre için Steam’de %60 indirimli)

Stronghold HD (sınırlı bir süre için Steam’de %70 indirimli)

Stronghold Crusader 2 (sınırlı bir süre için Steam’de %90 indirimli)

Stronghold Crusader 2 DLC - sınırlı bir süre için Steam’de %20 ila %50 arası indirimli

Stronghold 3 Gold (sınırlı bir süre için Steam’de %70 indirimli)

Stronghold Kingdoms (Steam’de ücretsiz)

Stronghold Kingdoms (Starter Pack) (sınırlı bir süre için Steam’de %70 indirim)

Stronghold Legends: Steam Edition (sınırlı bir süre için Steam’de %60 indirim)

UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[cl-r] (Steam)

