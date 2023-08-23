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Google'a ait yeni bir giyilebilir cihazın FCC belgeleri ortaya çıktı. Amerikan Federal İletişim Kurulu'nun kayıtlarına bakılırsa şirket uygun fiyatlı bir akıllı bileklik çıkarmaya hazırlanıyor. G3MP5 model numarasıyla listelen ürün Luxe 2 veya Ace 4 olabilir.

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İnternete düşen temel ayrıntılar,söz konusu cihazın bütçe dostu bir Fitbit modeli olabileceğini düşündürüyor. Zira Charge 5 gibi daha pahalı ürünlerde gördüğümüz NFC üzerinden temassız ödeme özelliğine sahip değil. Sadece Bluetooth bağlantısı içeriyor.

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Neler biliniyor?

Geçtiğimiz yı piyasaya sürülen Inspire 3'ün yakın zamanda güncellenmesi pek olası değil. Geriye Ace 4 veya Luxe 2 olasılıkları kalıyor. Fitbit Luxe ile ilgili en büyük şikayet ödeme desteği sunmamasıydı. Yeni nesilde de olmaması pek hoş karşılanmayabilir.

FCC belgelerinin yayınlanma zamanını göz önünde bulundurarak bu yeni Fitbit modelinin bu yıl içinde duyurulmasını ve piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz. Bakalım Google'ın sahibi olduğu şirket nasıl bir ürünle karşımıza çıkacak?

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Google yeni bir Fitbit bileklik çıkarmaya hazırlanıyor