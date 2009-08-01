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Fiyat / Performans odaklı MP3 çalar SONY NWZ-B142F

9 yıl
142,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'den tek isteği Müzik dinlemek olanlara özel Fiyat / Performans odaklı MP3 çalar!

Bu videomuzda Sony'nin tek isteği yolculukları sırasında müzik dinlemek olan kullanıcılara yönelik geliştirdiği NWZ-B142F model isimli Walkman MP3 çalarını inceliyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
soting068 6 yıl
başka bir kulaklıkla müzik dinle aynı problemi yaşarsan müzik çalarda bir sorun vardır garantisi sürüyorsa servise götür .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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PENDRAG0N 6 yıl
ipod akar
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DH Misafiri 8 yıl
ben de bu ürünü aldım ancak aldığımda direk biçimlendirdim,şimdi hata veriyo flash error,to format diye ne yapmalıyım acaba bi fikriniz varmı
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logarkapağı 8 yıl

DH Misafiri

ben de bu ürünü aldım ancak aldığımda direk biçimlendirdim,şimdi hata veriyo flash error,to format diye ne yapmalıyım acaba bi fikriniz varmı

büyük ihtimal tür olarak fat32 format atmıştır sen onu fat yap bidaha biçimlendir
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DH Misafiri 9 yıl
ARKADAŞLAR BEN KULLANDIM ÇOK GÜZEL KALİTELİ BİR CİHAZ HIZLI ŞARJ OLUOR VE ŞARJ BAYA UZUN SÜRE DAAYANIYOR BEN ÇOK MEMNUNUM...
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DH Misafiri 9 yıl
fiyatı kaç bunun arkadaşlar yazarsanız sevinirim!
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DH Misafiri 9 yıl
bende mp3 almayı düşünüyorum yeni modelleri güzel
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bende sony var. kendi kendine müzik degişyor nasıl yapabiliriz.....
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quieted 9 yıl
2-3 ay önce aldığım SONY NWZ-B142F bir sorun oluştu
sorun ise enstrüman sesinin sanatçının sesinden çok çıkması ve sanatçının sesinin bozulması acaba ne yapılabilir ?
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Jet lag 9 yıl
çok garip bir sorun, şarkılarda sorun yoksa surround ayarlarını kurcala derim
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ScuttleButtin 9 yıl
öncelikle herkese merhaba.

ben bu aletin 4gb lığını dün teknosa dan aldım fakat volume açma düğmesinde bir sorun var gibi geldi tuşu hafifce ileri doğru itmeden basılmıyor acaba bu ürünün hatalı olduğundanmı? yoksa çepte kendiliğinden basılıp ses açılmasın diyemi böyle bir özellik koymuşlar?
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scansoz 9 yıl
ses kalitesi, cikis gucu konusunda creative'e güvenebilirsiniz yaklasik 3 senedir Zen kullaniyorum yaninda verilen kulaklik biraz kaba oldugu icin kulagimda tutmakta zorlaniyorum o yuzden farkli bi kulaklikla kullaniyorum orjinal kulakliginin ses kalitesine gelince de gayet yeterli.
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Carolyna 9 yıl
Kulaklıktan kaynaklanan bir problem mi bu ses kalitesi düşük dediğiniz olay .. Kulak içi bi kulaklık kullanırsam sesin yüksekliği nasıl olur dersiniz ?
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