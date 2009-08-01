Fiyat / Performans odaklı MP3 çalar SONY NWZ-B142F

Bu videomuzda Sony'nin tek isteği yolculukları sırasında müzik dinlemek olan kullanıcılara yönelik geliştirdiği NWZ-B142F model isimli Walkman MP3 çalarını inceliyoruz.
DH Misafiri ben de bu ürünü aldım ancak aldığımda direk biçimlendirdim,şimdi hata veriyo flash error,to format diye ne yapmalıyım acaba bi fikriniz varmı
büyük ihtimal tür olarak fat32 format atmıştır sen onu fat yap bidaha biçimlendir
sorun ise enstrüman sesinin sanatçının sesinden çok çıkması ve sanatçının sesinin bozulması acaba ne yapılabilir ?
ben bu aletin 4gb lığını dün teknosa dan aldım fakat volume açma düğmesinde bir sorun var gibi geldi tuşu hafifce ileri doğru itmeden basılmıyor acaba bu ürünün hatalı olduğundanmı? yoksa çepte kendiliğinden basılıp ses açılmasın diyemi böyle bir özellik koymuşlar?