Ödüllü Tineco FLOOR ONE S3 süpürge evcil hayvan sahiplerinin en iyi dostu

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Hayvan beslenen evlerde standart süpürgelerle temizlik biraz daha zor oluyor ve bu nedenle bu alana yönelik olarak daha optimize edilmiş süpürge çözümleritercih ediliyor. Alanında lider markalardan Tineco, akıllı dikey süpürge FLOOR ONE S3’ü geliştirdi.

FLOOR ONE S3 özellikleri ve fiyatı

CES İnovasyon Ödülleri Onur Ödülü'ne de layık görülen şarjlı süpürge modeli Tineco FLOOR ONE S3, geleneksel elektrikli süpürgelerle veya paspaslarla kolayca temizlenemeyen kirleri temizleme konusunda oldukça etkili.

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FLOOR ONE S3, zeminleri tek seferde otomatik olarak algılama, yıkama ve vakumlama için tescilli iLoop teknolojisinden yararlanıyor. Akıllı vakum ve yıkama sistemi, daha kolay, kusursuz ve daha derin bir temizlik için emiş gücünü, suyu, temizleme solüsyonlarını ve fırça silindiri hızını gerçek zamanlı olarak algılayarak optimize ediyor, sert zeminleri ise kuru ve lekesiz bir şekilde bırakıyor.

FLOOR ONE S3 kullanıcılara temiz su deposunu doldurmalarını, kirli su deposunu boşaltmalarını veya kendi kendini temizleme döngüsünü çalıştırmalarını hatırlatmak için sesli uyarılarda bulunabiliyor.Temizlik tamamlandığında ise kendi kendini temizleme özelliği, tek tuşla elektrikli süpürgeyi temiz ve kokusuz tutmak için borularını, fırça silindirini ve diğer temas yüzeylerini tatlı su ve deterjan ile yıkıyor.

FLOOR ONE S3 35 dakikaya kadar kesintisiz çalışma süresine sahip. Ayrıca kullanıcılar yerleşik bir LED ekran ile emiş gücü, pil ömrü ve sistem durumu dahil olmak üzere süpürgelerinin performansını takip edebiliyor.FLOOR ONE S3 35 akıllı süpürgeyi 7000TL civarında bulabilmek mümkün.

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