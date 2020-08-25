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    Florida’daki bir yargıç okulların açılması kararını bozdu

    COVID-19 pandemisinin şiddetli bir şekilde devam ettiği ABD’de okulların açılmasına hazırlanılıyor. Bir yargıç önemli bir adım atarak bir çok kişinin hayatını kurtardı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Florida’daki bir yargıç okulların açılması kararını bozdu
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    Aşı ne zaman gelecek soruları devam ederken pandemi de tüm hızıyla yayılıyor. Vaka sayıları ile listede ilk sıraya yerleşen ABD’de ise okulların açılması gündemde. Bir yargıç önemli bir karara imza attı.

     

    Son alınan karara göre salgının en çok vurduğu Miami-Dade, Broward ve Palm Beach bölgeleri haricinde 31 Ağustos’tan itibaren öğrencilere okula dönme seçeneği sunulması gerekiyor. Okula dönme seçeneği sunmayan eyaletlerse devlet fonlarından mahrum kalma riskiyle karşı karşıya.

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    Yüz yüze eğitim kararını reddetti

    Florida’daki bir yargıç ise eyaletindeki devlet okullarının yüz yüze eğitim için açılması zorunluluğunun güvenliği keyfi olarak bozduğuna hükmederek kararı reddetti.

    Karar aynı zamanda ülkenin en büyük ikinci öğretmen sendikası American Federation of Teachers ve ona bağlı Florida Education Association derneği tarafından sevinçle karşılandı. 

    Zira okullar uzaktan eğitimle eğitim dönemine devam etse dahi hem finansman sıkıntısı yaşayacak hem de salgın nedeniyle bir çok insanın sağlığı riske atılacaktı.

    Ayrıca Bkz. "WD, NVMe My Passport SSD’sini duyurdu"

    Kararın alındığı günün geç saatlerinde ise  hükümet karara itiraz ederek derhal durdurulması yönünde bulunmuş. Geçtiğimiz ay yine sendikaların hakkında dava açtığı eğitimden sorumlu vekil Richard Corcoran mücadelenin her öğrenciye, veliye ve öğretmene ne tür eğitim isterlerse istesinler seçim hakkı tanımak olduğunu belirtmiş.



    https://www.nytimes.com/2020/08/24/world/covid-19-coronavirus.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Skywalkerx 7 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Adamlarda hukuk var adalet var biz de biri bunu yapmaya çalışsa hemen fetöcü hain falan ilan edip kariyerini bitirirler
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    Holk (Holk Holk) 6 sa.
    İstediğin kadar kaynağın olsun,liberal politikalar,kuvvetler ayrılığı,güçlü ve bağımsız hukuk sistemi,kişinin güçlendiği,akıl ve bilimin önde tutulduğu politikalar olmadığı müddetçe gelişmiş sayılmazsın. En değerli kaynak,insan kaynağıdır. Bakın Apple,Microsoft,Tesla (SpaceX vs.),IBM gibi kuruluşlar her kaynaktan değerlidir. Müteşebbislerin önünü açmak zorundasınız yoksa zenginleyemezsiniz. Zengin olsanız bile insanlar yatırımını gider özgür ülkelerde yapar. Rus oligarklarının doğalgaz paralarını Avrupa ve ABD'de harcaması gibi...
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    Skywalkerx 7 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Adamlarda hukuk var adalet var biz de biri bunu yapmaya çalışsa hemen fetöcü hain falan ilan edip kariyerini bitirirler
    Yanıtla +4
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    SEO19 (EEEE 55555) 12 sa.
    doğalgaz hepimize yeter :D
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