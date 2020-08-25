Florida’daki bir yargıç okulların açılması kararını bozdu

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Aşı ne zaman gelecek soruları devam ederken pandemi de tüm hızıyla yayılıyor. Vaka sayıları ile listede ilk sıraya yerleşen ABD’de ise okulların açılması gündemde. Bir yargıç önemli bir karara imza attı.

Son alınan karara göre salgının en çok vurduğu Miami-Dade, Broward ve Palm Beach bölgeleri haricinde 31 Ağustos’tan itibaren öğrencilere okula dönme seçeneği sunulması gerekiyor. Okula dönme seçeneği sunmayan eyaletlerse devlet fonlarından mahrum kalma riskiyle karşı karşıya.

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Yüz yüze eğitim kararını reddetti

Florida’daki bir yargıç ise eyaletindeki devlet okullarının yüz yüze eğitim için açılması zorunluluğunun güvenliği keyfi olarak bozduğuna hükmederek kararı reddetti.

Karar aynı zamanda ülkenin en büyük ikinci öğretmen sendikası American Federation of Teachers ve ona bağlı Florida Education Association derneği tarafından sevinçle karşılandı.

Zira okullar uzaktan eğitimle eğitim dönemine devam etse dahi hem finansman sıkıntısı yaşayacak hem de salgın nedeniyle bir çok insanın sağlığı riske atılacaktı.

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Kararın alındığı günün geç saatlerinde ise hükümet karara itiraz ederek derhal durdurulması yönünde bulunmuş. Geçtiğimiz ay yine sendikaların hakkında dava açtığı eğitimden sorumlu vekil Richard Corcoran mücadelenin her öğrenciye, veliye ve öğretmene ne tür eğitim isterlerse istesinler seçim hakkı tanımak olduğunu belirtmiş.

https://www.nytimes.com/2020/08/24/world/covid-19-coronavirus.html

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