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    WD, NVMe My Passport SSD’sini duyurdu

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    Metehan Göktaş
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    WD, NVMe My Passport SSD’sini duyurdu
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    SSD fiyatlarında zaman içerisinde yaşanan düşüş bir zamanlar sadece Windows ve temel yazılımlar için kullanılan yeni sürücülerin artık depolama amacıyla da kullanılabilir hale gelmesini sağladı.

    WD’nin duyurduğu yeni çözümü de buna bir örnek. NVMe tabanlı SSD üzerinde şekillenen My Passport serisi önceki nesle göre yüksek hızı ile ve dayanıklı kasasıyla dikkat çekiyor. Metal kasa tercihi ile sağlamlığın yanı sıra ısı dağıtımı konusunda da iyileşme sağlanacağını söyleyebiliriz.

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    Güncel arayüz üzerinden yüksek hız aktarım

    USB 3.2 Gen 2 standartında çalışan Type-C arayüzünü kullanan yeni My Passport SSD’leri 1050 MB/s’ye kadar okuma ve 1000 MB/s’ye kadar yazma performansı sunarken 256-bit AES donanımsal şifrelemesi ile de veri güvenliğine yardımcı olacak.

    WD, NVMe My Passport SSD’sini duyurdu
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    Ayrıca Bkz. "Nvidia’nın PG133A kartı sertifikasyon aşamasında gün yüzüne çıktı"

    1.98 metre yükseklikten düşmelere karşı dayanıklı sürücüler 500 GB için 119.99 $, 1 TB için 189.99$’lık fiyatla satışa sunulmuş durumda. 2 TB kapasiteli seçeneğinse ilerleyen dönemde raflardaki yerini alması bekleniyor.



    https://www.legitreviews.com/wd-announces-my-passport-ssd-series-with-nvme-drives_221303 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    435 5 sa.
    al bir nvme koy usb3.2 (20gbps) external kutuya. kutular markaya göre 250-500tl arası, 2tb nvme 2200tl 'den başlıyor. üstelik transfer hızı 3.2GB/s bunun gibi 1GB değil.
    kısacası 2500TL'ye 2TB elde etmiş olursunuz.

    bu arada bence gereksiz bir yatırım, dosya transferi haricinde işe yarar bir özellik değil bu kadar hız. hiç bir uygulama bu hızlara gereksinim duymuyor. 550MB/s ssd'ler her oyun ve uygulama için fazla fazla yeterli.
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 9 sa.
    bu tür donanımların yaygınlaşması çok güzel inşallah daha hızlı ve daha ucuzlarını da kullanabilir. aslında bir dahi de çıksa usb 2.0 portunun daha hızlı kullanılabilmesi için birşeyler geliştirse ne güzel olur.
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