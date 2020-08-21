WD, NVMe My Passport SSD’sini duyurdu

SSD fiyatlarında zaman içerisinde yaşanan düşüş bir zamanlar sadece Windows ve temel yazılımlar için kullanılan yeni sürücülerin artık depolama amacıyla da kullanılabilir hale gelmesini sağladı.
WD’nin duyurduğu yeni çözümü de buna bir örnek. NVMe tabanlı SSD üzerinde şekillenen My Passport serisi önceki nesle göre yüksek hızı ile ve dayanıklı kasasıyla dikkat çekiyor. Metal kasa tercihi ile sağlamlığın yanı sıra ısı dağıtımı konusunda da iyileşme sağlanacağını söyleyebiliriz.İlginizi Çekebilir Lexar SL200 taşınabilir SSD’sini duyurdu
Güncel arayüz üzerinden yüksek hız aktarım
USB 3.2 Gen 2 standartında çalışan Type-C arayüzünü kullanan yeni My Passport SSD’leri 1050 MB/s’ye kadar okuma ve 1000 MB/s’ye kadar yazma performansı sunarken 256-bit AES donanımsal şifrelemesi ile de veri güvenliğine yardımcı olacak.
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1.98 metre yükseklikten düşmelere karşı dayanıklı sürücüler 500 GB için 119.99 $, 1 TB için 189.99$’lık fiyatla satışa sunulmuş durumda. 2 TB kapasiteli seçeneğinse ilerleyen dönemde raflardaki yerini alması bekleniyor.
https://www.legitreviews.com/wd-announces-my-passport-ssd-series-with-nvme-drives_221303 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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kısacası 2500TL'ye 2TB elde etmiş olursunuz.
bu arada bence gereksiz bir yatırım, dosya transferi haricinde işe yarar bir özellik değil bu kadar hız. hiç bir uygulama bu hızlara gereksinim duymuyor. 550MB/s ssd'ler her oyun ve uygulama için fazla fazla yeterli.