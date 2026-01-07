Güney Kore yapımı KF-21 savaş uçağının fiyatı netleşti: F-35’ten neredeyse yarı yarıya ucuz

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Güney Kore, kendi imkanlarıyla geliştirdiği KF-21 Boramae savaş uçağının birim maliyetlerini kamuoyuna duyurarak savunma sanayiinde büyük bir ses getirdi. Resmi olarak 4.5 nesil savaş uçağı olarak sınıflandırılan KF-21, özellikle yüksek maliyetli Batılı savaş uçaklarına karşı bütçe dostu bir seçenek olarak görülüyor.

Robot süpürge üreticisi Dreame'den süper otomobil geldi 23 sa. önce eklendi

Seul yönetimi bu yıl içerisinde seri üretime girmesi beklen KF-21'i, ABD yapımı beşinci nesil savaş uçaklarının doğrudan bir alternatifi değil, tamamlayıcı bir unsur olarak konumlandırıyor. Savunma odaklı "Bon Game 2" programında paylaşılan verilere göre, KF-21'in farklı yeteneklere sahip iki konfigürasyonu için net fiyatlar belirlendi:

Block 1: Hava üstünlüğü ve hava savunma görevlerine odaklanan bu versiyonun fiyatı yaklaşık 83 milyon dolar . Güney Kore Hava Kuvvetleri için 2026-2028 yılları arasında bu modelden 40 adet üretilmesi planlanıyor.



Hava üstünlüğü ve hava savunma görevlerine odaklanan bu versiyonun fiyatı yaklaşık . Güney Kore Hava Kuvvetleri için 2026-2028 yılları arasında bu modelden 40 adet üretilmesi planlanıyor. Block 2: Çok amaçlı görevler icra edebilen ve uzun menzilli mühimmat taşıma kapasitesine sahip olan Block 2 ise yaklaşık 112 milyon dolar. Uzmanlar, 80 uçak olarak planan Block 2'deki fiyat artışının gövde yapısındaki radikal değişimden ziyade, gelişmiş silah sistemleri ve taarruz kabiliyetlerinin entegrasyonundan kaynaklandığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör

Batılı rakiplerine karşı "maliyet" kozu

Güney Koreli analistlere göre KF-21'in en güçlü satış noktası maliyet-performans dengesi. Modern gövde tasarımı, düşük görünürlük özellikleri ve yerli üretim AESA radarına rağmen uçağın, Avrupa ve ABD yapımı muadillerinden çok daha uygun maliyetli olduğu ifade ediliyor.

Açıklanan fiyatların Batılı muadilleriyle kıyaslandığında Güney Kore'nin eline devasa bir koz verdiği kesin. Zira günümüzde Batı menşeli modern savaş uçaklarının ihracat fiyatları oldukça yüksek. Örneğin F-35 veya Rafale gibi platformlar, yabancı alıcılar için 180 ile 200 milyon dolar bandına kadar çıkabiliyor. Bu tablo, KF-21'i özellikle bütçe hassasiyeti olan ülkeler için cazip bir seçenek haline getirebilir.

Tam Boyutta Gör

Diğer ülkelerin radarına girdi

KF-21'in 4.5 nesil bir uçak olarak F-35'in yeteneklerine ne kadar yaklaştığı askeri uzmanlarca hala tartışılsa da, uçağın en güçlü yönü şimdiden netleşmiş durumda: rekabetçi fiyatı. Yüksek teknolojiye daha düşük maliyetle ulaşmak isteyen ülkeler için KF-21 liste başı olacak gibi gözüküyor. İlk etapta Güney Kore Hava Kuvvetleri envanterine girecek olan uçak, uluslararası arenada şimdiden ciddi bir ilgi görmeye başladı.

Endonezya ile mevcut ortaklık devam ederken, Filipinler ile resmi satış süreci yürütülüyor. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin uçakla ilgilendiğine dair bilgiler var. Tayland ve Malezya, KF-21'i yeni nesil savaş uçağı envanterleri için güçlü bir aday olarak görüyor. KF-21'in küresel pazardaki asıl kaderini ise seri üretime geçtikten sonra sergileyeceği operasyonel performans belirleyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Güney Kore yapımı KF-21 savaş uçağının fiyatı netleşti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: