    Güney Kore yapımı KF-21 savaş uçağının fiyatı netleşti: F-35’ten neredeyse yarı yarıya ucuz

    Güney Kore'nin geliştirdiği KF-21 Boramae savaş uçağının fiyatı belli oldu. Bu yıl seri üretime girecek uçak, Batılı muadillerine kıyasla daha düşük maliyetli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

    Güney Kore yapımı KF-21 savaş uçağının fiyatı netleşti Tam Boyutta Gör
    Güney Kore, kendi imkanlarıyla geliştirdiği KF-21 Boramae savaş uçağının birim maliyetlerini kamuoyuna duyurarak savunma sanayiinde büyük bir ses getirdi. Resmi olarak 4.5 nesil savaş uçağı olarak sınıflandırılan KF-21, özellikle yüksek maliyetli Batılı savaş uçaklarına karşı bütçe dostu bir seçenek olarak görülüyor.

    Seul yönetimi bu yıl içerisinde seri üretime girmesi beklen KF-21'i, ABD yapımı beşinci nesil savaş uçaklarının doğrudan bir alternatifi değil, tamamlayıcı bir unsur olarak konumlandırıyor. Savunma odaklı "Bon Game 2" programında paylaşılan verilere göre, KF-21'in farklı yeteneklere sahip iki konfigürasyonu için net fiyatlar belirlendi:

    • Block 1: Hava üstünlüğü ve hava savunma görevlerine odaklanan bu versiyonun fiyatı yaklaşık 83 milyon dolar. Güney Kore Hava Kuvvetleri için 2026-2028 yılları arasında bu modelden 40 adet üretilmesi planlanıyor.
       
    • Block 2: Çok amaçlı görevler icra edebilen ve uzun menzilli mühimmat taşıma kapasitesine sahip olan Block 2 ise yaklaşık 112 milyon dolar. Uzmanlar, 80 uçak olarak planan Block 2'deki fiyat artışının gövde yapısındaki radikal değişimden ziyade, gelişmiş silah sistemleri ve taarruz kabiliyetlerinin entegrasyonundan kaynaklandığını belirtiyor.

    Güney Kore yapımı KF-21 savaş uçağının fiyatı netleşti Tam Boyutta Gör

    Batılı rakiplerine karşı "maliyet" kozu

    Güney Koreli analistlere göre KF-21'in en güçlü satış noktası maliyet-performans dengesi. Modern gövde tasarımı, düşük görünürlük özellikleri ve yerli üretim AESA radarına rağmen uçağın, Avrupa ve ABD yapımı muadillerinden çok daha uygun maliyetli olduğu ifade ediliyor.

    Açıklanan fiyatların Batılı muadilleriyle kıyaslandığında Güney Kore'nin eline devasa bir koz verdiği kesin. Zira günümüzde Batı menşeli modern savaş uçaklarının ihracat fiyatları oldukça yüksek. Örneğin F-35 veya Rafale gibi platformlar, yabancı alıcılar için 180 ile 200 milyon dolar bandına kadar çıkabiliyor. Bu tablo, KF-21'i özellikle bütçe hassasiyeti olan ülkeler için cazip bir seçenek haline getirebilir.

    Güney Kore yapımı KF-21 savaş uçağının fiyatı netleşti Tam Boyutta Gör

    Diğer ülkelerin radarına girdi

    KF-21'in 4.5 nesil bir uçak olarak F-35'in yeteneklerine ne kadar yaklaştığı askeri uzmanlarca hala tartışılsa da, uçağın en güçlü yönü şimdiden netleşmiş durumda: rekabetçi fiyatı. Yüksek teknolojiye daha düşük maliyetle ulaşmak isteyen ülkeler için KF-21 liste başı olacak gibi gözüküyor. İlk etapta Güney Kore Hava Kuvvetleri envanterine girecek olan uçak, uluslararası arenada şimdiden ciddi bir ilgi görmeye başladı.

    Endonezya ile mevcut ortaklık devam ederken, Filipinler ile resmi satış süreci yürütülüyor. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin uçakla ilgilendiğine dair bilgiler var. Tayland ve Malezya, KF-21'i yeni nesil savaş uçağı envanterleri için güçlü bir aday olarak görüyor. KF-21'in küresel pazardaki asıl kaderini ise seri üretime geçtikten sonra sergileyeceği operasyonel performans belirleyecek.

    Kaynakça https://clashreport.com/defense/articles/south-korea-prices-kf-21-fighter-jet-6yya1ygeex https://www.youtube.com/watch?v=pYLGDq0e_00
