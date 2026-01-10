ABD, "kıyamet uçağı"nı yeniliyor; Nükleer felaketlere bile dayanabiliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör ABD ordusunun nükleer caydırıcılık mimarisinde, kriz anlarında iletişimin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hayati bir rol oynuyor. Bu nedenle yalnızca silah sistemleri değil, bu sistemleri yöneten ve emir-komuta zincirini ayakta tutan platformlar da en az onlar kadar kritik kabul ediliyor. Bu yapı içinde özel bir yere sahip olan hava araçlarından biri ise ABD Donanması’nın E-6B Mercury uçakları.

Kamuoyunda sıklıkla “Doomsday Plane", yani "Kıyamet Uçağı" olarak anılan bu uçaklar, ABD Başkanı ve Savunma Bakanı gibi en üst düzey karar vericilerle, balistik füze denizaltıları gibi stratejik kuvvetler arasında bir iletişim köprüsü görevi görüyor.​​​​​​ Kara tabanlı iletişim altyapısının devre dışı kaldığı senaryolarda bile bu görevi sürdürebilmesi, E-6B’yi ABD’nin nükleer caydırıcılık stratejisinde vazgeçilmez bir konuma yerleştiriyor. Bu uçaklar, nükleer bir çatışma dâhil en ağır senaryolarda bile ABD yönetiminin stratejik kuvvetlerle iletişim kurabilmesini sağlamak üzere tasarlanmış durumda. “Kıyamet Uçağı” lakabı da buradan geliyor.

Soğuk Savaş yıllarından beri ABD Donanması'nın envanterine yer alan E-6B'ler yıllardır gözlerden uzaktı. Ancak bu hafta yeniden ABD semalarında görülmesi, spekülasyonları ve felaket senaryolarını beraberinde getirdi. Ne var ki E-6B'lerin yeniden ortaya çıkmasının sebebi kısa süre sonra anlaşıldı. ABD Donanması, artık yaşlanmış olan E-6B filosunu modernize ediyor.

Kıyamet Uçağının İletişim Sistemleri Yenileniyor

Savunma ve havacılık teknolojileri alanında faaliyet gösteren Collins Aerospace, E-6B Mercury uçaklarının iletişim sistemlerini modernize etmek amacıyla 20,3 milyon dolarlık bir ihale kazandı. RTX bünyesinde faaliyet gösteren şirket, bu kapsamda E-6B filosunun en hassas bileşenlerinden biri olan stratejik haberleşme altyapısını yenileyecek.

Yeni sözleşmenin temel hedefi, E-6B’nin iletişim kabiliyetlerini günümüz ihtiyaçlarına uygun hâle getirmek. Collins Aerospace, donanma için “High-Power Transmit Set Modernization” (HPTS-M) olarak adlandırılan üç adet tam üretim kiti teslim edecek. Bu paketler, uçakta hâlihazırda kullanılan eski vericilerin, telsizlerin ve kritik iletişim bileşenlerinin yerini alacak yeni nesil sistemlerden oluşuyor.

Bu güncellemeyle birlikte E-6B’nin, özellikle yer ve deniz unsurlarıyla sürekli temasın zorunlu olduğu senaryolarda, daha güvenilir ve dayanıklı bir iletişim altyapısına kavuşması hedefleniyor. Teknik detayların büyük bölümü kamuoyundan gizli tutuluyor; ancak yeni sistemlerin daha geniş kapsama alanı, daha yüksek sinyal güvenliği ve zorlu koşullarda daha istikrarlı performans sunması bekleniyor.

E-6B’ler Zamanlar Yerini E-130J’ye Bırakacak

Bu modernizasyon hamlesi, ABD Donanması’nın daha geniş kapsamlı bir dönüşüm planının parçası. Donanma, E-6B filosunu uzun vadede emekliye ayırmayı hedefliyor. Bu kapsamda onun yerini alacak “E-130J” adlı yeni bir model geliştiriliyor.

C-130J-30 Super Hercules platformu temel alınarak geliştirilen E-130J’nin, 2028 yılına kadar dokuz adetlik bir filoyla hizmete girmesi planlanıyor. Yeni uçakların, daha modern iletişim altyapısı ve operasyonel esneklik sunarak E-6B’nin görevlerini kademeli olarak devralması bekleniyor. Bu geçiş süreci tamamlanana kadar ise E-6B’lerin operasyonel kapasitesinin yüksek tutulması kritik önem taşıyor.

