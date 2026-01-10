Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD, "kıyamet uçağı"nı yeniliyor; Nükleer felaketlere bile dayanabiliyor

    ABD, “Doomsday Plane” yani "Kıyamet Günü Uçağı" olarak bilinen E-6B Mercury uçaklarını modernize ediyor. Uçağın amacı, nükleer felaket gibi en ağır kriz senaryolarında bile kesintisiz komuta sunmak.

    ABD Tam Boyutta Gör
    ABD ordusunun nükleer caydırıcılık mimarisinde, kriz anlarında iletişimin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hayati bir rol oynuyor. Bu nedenle yalnızca silah sistemleri değil, bu sistemleri yöneten ve emir-komuta zincirini ayakta tutan platformlar da en az onlar kadar kritik kabul ediliyor. Bu yapı içinde özel bir yere sahip olan hava araçlarından biri ise ABD Donanması’nın E-6B Mercury uçakları.

    Kamuoyunda sıklıkla “Doomsday Plane", yani "Kıyamet Uçağı" olarak anılan bu uçaklar, ABD Başkanı ve Savunma Bakanı gibi en üst düzey karar vericilerle, balistik füze denizaltıları gibi stratejik kuvvetler arasında bir iletişim köprüsü görevi görüyor.​​​​​​ Kara tabanlı iletişim altyapısının devre dışı kaldığı senaryolarda bile bu görevi sürdürebilmesi, E-6B’yi ABD’nin nükleer caydırıcılık stratejisinde vazgeçilmez bir konuma yerleştiriyor. Bu uçaklar, nükleer bir çatışma dâhil en ağır senaryolarda bile ABD yönetiminin stratejik kuvvetlerle iletişim kurabilmesini sağlamak üzere tasarlanmış durumda. “Kıyamet Uçağı” lakabı da buradan geliyor.

    Soğuk Savaş yıllarından beri ABD Donanması'nın envanterine yer alan E-6B'ler yıllardır gözlerden uzaktı. Ancak bu hafta yeniden ABD semalarında görülmesi, spekülasyonları ve felaket senaryolarını beraberinde getirdi. Ne var ki E-6B'lerin yeniden ortaya çıkmasının sebebi kısa süre sonra anlaşıldı. ABD Donanması, artık yaşlanmış olan E-6B filosunu modernize ediyor.

    Kıyamet Uçağının İletişim Sistemleri Yenileniyor

    Savunma ve havacılık teknolojileri alanında faaliyet gösteren Collins Aerospace, E-6B Mercury uçaklarının iletişim sistemlerini modernize etmek amacıyla 20,3 milyon dolarlık bir ihale kazandı. RTX bünyesinde faaliyet gösteren şirket, bu kapsamda E-6B filosunun en hassas bileşenlerinden biri olan stratejik haberleşme altyapısını yenileyecek.

    Yeni sözleşmenin temel hedefi, E-6B’nin iletişim kabiliyetlerini günümüz ihtiyaçlarına uygun hâle getirmek. Collins Aerospace, donanma için “High-Power Transmit Set Modernization” (HPTS-M) olarak adlandırılan üç adet tam üretim kiti teslim edecek. Bu paketler, uçakta hâlihazırda kullanılan eski vericilerin, telsizlerin ve kritik iletişim bileşenlerinin yerini alacak yeni nesil sistemlerden oluşuyor.

    Bu güncellemeyle birlikte E-6B’nin, özellikle yer ve deniz unsurlarıyla sürekli temasın zorunlu olduğu senaryolarda, daha güvenilir ve dayanıklı bir iletişim altyapısına kavuşması hedefleniyor. Teknik detayların büyük bölümü kamuoyundan gizli tutuluyor; ancak yeni sistemlerin daha geniş kapsama alanı, daha yüksek sinyal güvenliği ve zorlu koşullarda daha istikrarlı performans sunması bekleniyor.

    E-6B’ler Zamanlar Yerini E-130J’ye Bırakacak

    Bu modernizasyon hamlesi, ABD Donanması’nın daha geniş kapsamlı bir dönüşüm planının parçası. Donanma, E-6B filosunu uzun vadede emekliye ayırmayı hedefliyor. Bu kapsamda onun yerini alacak “E-130J” adlı yeni bir model geliştiriliyor.

    C-130J-30 Super Hercules platformu temel alınarak geliştirilen E-130J’nin, 2028 yılına kadar dokuz adetlik bir filoyla hizmete girmesi planlanıyor. Yeni uçakların, daha modern iletişim altyapısı ve operasyonel esneklik sunarak E-6B’nin görevlerini kademeli olarak devralması bekleniyor. Bu geçiş süreci tamamlanana kadar ise E-6B’lerin operasyonel kapasitesinin yüksek tutulması kritik önem taşıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dünyanın en uzun metni elektrik dükkanı isimleri iphone ilk kullanım tarihi öğrenme cin isimleri sevgili olmadığı halde kıskanan erkek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum