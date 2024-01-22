Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül! Disease X (X Hastalığı) nedir?

Dünya Sağlık Örgütü, 2022 yılında ortalığı kasıp kavurma potansiyeline sahip olduğuna ve daha fazla çalışılması gerektiğine inandıkları patojenlerin bir listesini oluşturmak amacıyla 25 virüs ailesini ve bakteriyi incelemek üzere 300 bilim insanını bir araya getiriyor. Bu listede, kuruluş tarafından ilk kez 2018 yılında tanımlanan Disease X (X Hastalığı) yer alıyor.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19'un ilk “X Hastalığı" olabildiğini söylüyor. Peki, şu anda Dünya liderlerinin de gündeminde olan Hastalık X olarak da adlandırılan Disease X nedir, nasıl bulaşır, öldürür mü? İşte X Hastalığı hakkında tüm merak edilenler:
X Hastalığı nedir 🧪
X Hastalığı nasıl bulaşır, öldürür mü 🦠
Dünyanın her yerinde her zaman yeni hastalıklar ortaya çıkıyor ve sıklıkla yarasa gibi hayvanlardan insanlara geçiş yapıyor. Bilim insanları, bir sonraki X Hastalığının, insanlarda hastalığa neden olma özelliklerini halihazırda göstermiş olan yaklaşık 25 virüs ailesinden birinden ortaya çıkacak yeni bir virüsten kaynaklanma ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyor.
X Hastalığı şu anda varsayımsal; Türkiye’de ve dünya genelinde görülen hiçbir vaka yok ancak insan sağlığına yönelik çok gerçek ve giderek büyüyen bir tehdit olarak tanımlanıyor ve dünyanın iyi hazırlanması gereken bir tehdit olarak görülüyor. Ortaya çıkan en son X Hastalığı, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsüydü. Kendimizi buna karşı savunmak için yeterince hazırlıklı olmadığımız için, COVID-19 hızla yayıldı ve dünya çapında milyonlarca kişinin ölümüne neden olan ölümcül bir salgına neden oldu. Güvenli ve etkili aşılar, Kovid-19'un ölüm ve hastalık oranlarını önemli ölçüde azalttı ve kullanıma sunuldukları ilk yılda tahmini 20 milyon hayat kurtardı.
Bir sonraki X Hastalığının nerede ve ne zaman ortaya çıkacağı tam bir bilinmezlik. Ancak kesin olan şey; gelecekte X Hastalığı ortaya çıkacak ve bir noktada hayvanlardan insanlara bulaşacak ve salgın olarak yayılmaya başlayacak. Yakın tarih bize, insanlarda ciddi hastalıklara ve ölüme neden olabilen patojen salgınlarının giderek sıklaştığını gösteriyor. Yalnızca 21. yüzyılda SARS-CoV-1, MERS, Zika ve diğer birçok yeni ve yeniden ortaya çıkan viral salgılanlar yaşandı.
X Hastalığı DSÖ çalışmaları 🔬
Ghebreyesus, yakın zamanda DSÖ'nün diğer küresel kuruluşlarla birlikte bir sonraki büyük pandemiye veya salgına hazırlık için halihazırda girişimlerde bulunduğunu söyledi. Bu çabalar arasında ülkelere kaynak konusunda yardımcı olacak pandemi fonu, düşük gelirli ülkeler için aşı eşitliğini sağlayacak mRNA aşı teknolojisi transfer merkezi ve ülkeler arasında işbirlikçi sürveyansı geliştirmek için pandemi ve salgın istihbarat merkezi yer alıyor.Kaynakça https://www.cbsnews.com/news/disease-x-pandemic-davos-world-economic-forum/ https://www.who.int/news/item/21-11-2022-who-to-identify-pathogens-that-could-cause-future-outbreaks-and-pandemics Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.