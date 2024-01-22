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    Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül! Disease X (X Hastalığı) nedir?

    Disease X, şu anda Dünya liderlerinin tartıştığı yeni patojen. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından gündeme taşınan X Hastalığı, Covid-19 salgınından daha ölümcül. Peki, Hastalık X nedir?
    Disease X hastalığı WHO Tam Boyutta Gör
    Dünya liderleri, Çarşamba günü İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısında, COVID-19'dan 20 kat daha ölümcül olan varsayımsal bir virüs olan Disease X’i tartışmak üzere bir araya geldi. X hastalığının şu anda var olduğu bilinmemekle birlikte, araştırmacılar, bilim insanları ve uzmanlar, böyle bir virüsle mücadele etmek için proaktif bir eylem planı hazırlamayı ve bir pandemi olarak ortaya çıkması durumunda sağlık sistemini hazırlamayı umuyorlar.

    Dünya Sağlık Örgütü, 2022 yılında ortalığı kasıp kavurma potansiyeline sahip olduğuna ve daha fazla çalışılması gerektiğine inandıkları patojenlerin bir listesini oluşturmak amacıyla 25 virüs ailesini ve bakteriyi incelemek üzere 300 bilim insanını bir araya getiriyor. Bu listede, kuruluş tarafından ilk kez 2018 yılında tanımlanan Disease X (X Hastalığı) yer alıyor.

    DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19'un ilk “X Hastalığı" olabildiğini söylüyor. Peki, şu anda Dünya liderlerinin de gündeminde olan Hastalık X olarak da adlandırılan Disease X nedir, nasıl bulaşır, öldürür mü? İşte X Hastalığı hakkında tüm merak edilenler:

    X Hastalığı nedir 🧪

    Disease X hastalığı nedir dsö Tam Boyutta Gör
    Disease X, Türkçede X Hastalığı anlamına geliyor. Disease X, bilim insanları ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından gelecekte ortaya çıkıp ciddi bir uluslararası salgına veya pandemiye neden olabilecek bilinmeyen bir patojene verilen isim. Şubat 2018’de Hastalık X, DSÖ’nün araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmanın uluslararası bir öncelik olması gereken hastalı planı listesine dahil edildi.

    X Hastalığı nasıl bulaşır, öldürür mü 🦠

    X Hastalığı nasıl bulaşır, vaka, öldürür mü Tam Boyutta Gör
    Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nde kıdemli akademisyen olan Amesh Adalja, X Hastalığının bir solunum yolu virüsü olabileceğini söylüyor. Bulaşık hastalık uzmanına göre virüs hali hazırda hayvanlar arasında dolaşımda olabilir ancak henüz insanlara geçmedi. Covid-19 salgınındaki gibi yarasalarda da olabilir, kuşlarda ya da domuz gibi başka hayvan türlerinde de olabilir.

    Dünyanın her yerinde her zaman yeni hastalıklar ortaya çıkıyor ve sıklıkla yarasa gibi hayvanlardan insanlara geçiş yapıyor. Bilim insanları, bir sonraki X Hastalığının, insanlarda hastalığa neden olma özelliklerini halihazırda göstermiş olan yaklaşık 25 virüs ailesinden birinden ortaya çıkacak yeni bir virüsten kaynaklanma ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyor.

    X Hastalığı şu anda varsayımsal; Türkiye’de ve dünya genelinde görülen hiçbir vaka yok ancak insan sağlığına yönelik çok gerçek ve giderek büyüyen bir tehdit olarak tanımlanıyor ve dünyanın iyi hazırlanması gereken bir tehdit olarak görülüyor. Ortaya çıkan en son X Hastalığı, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsüydü. Kendimizi buna karşı savunmak için yeterince hazırlıklı olmadığımız için, COVID-19 hızla yayıldı ve dünya çapında milyonlarca kişinin ölümüne neden olan ölümcül bir salgına neden oldu. Güvenli ve etkili aşılar, Kovid-19'un ölüm ve hastalık oranlarını önemli ölçüde azalttı ve kullanıma sunuldukları ilk yılda tahmini 20 milyon hayat kurtardı.

    Bir sonraki X Hastalığının nerede ve ne zaman ortaya çıkacağı tam bir bilinmezlik. Ancak kesin olan şey; gelecekte X Hastalığı ortaya çıkacak ve bir noktada hayvanlardan insanlara bulaşacak ve salgın olarak yayılmaya başlayacak. Yakın tarih bize, insanlarda ciddi hastalıklara ve ölüme neden olabilen patojen salgınlarının giderek sıklaştığını gösteriyor. Yalnızca 21. yüzyılda SARS-CoV-1, MERS, Zika ve diğer birçok yeni ve yeniden ortaya çıkan viral salgılanlar yaşandı.

    X Hastalığı DSÖ çalışmaları 🔬

    x hastalığı dünya sağlık örgütü çalışmaları Tam Boyutta Gör
    Bir sonraki pandemi tehdidinin yeni bir X Hastalığı olarak ortaya çıkması muhtemel olsa da, halihazırda bilinen patojenlerin mutasyona uğraması ve/veya yeniden ortaya çıkması ve ardından Chikungunya virüsünde olduğu gibi uluslararası salgılanlara veya pandemilere yayılması riski de mevcut. Hazırlıksız olunması durumunda Covid-19 salgınında yaşananlardan daha ağır sonuçlar doğurması kuvvetle muhtemel. Bu nedenle Dünyanın dört bir yanından uzmanlar, en kötü senaryoya hazırlanmak için sağlam ve etkili bir plan üzerinde çalışıyor. Ghebreyesus, erken uyarı sisteminin ve Kovid-19 salgını sırasında aşırı yüklenen ve çok sayıda ölüme yol açan sağlık altyapısına yönelik bir planlanmanın gelecekteki bir senaryoya yardımcı olabileceğini söylüyor.

    Ghebreyesus, yakın zamanda DSÖ'nün diğer küresel kuruluşlarla birlikte bir sonraki büyük pandemiye veya salgına hazırlık için halihazırda girişimlerde bulunduğunu söyledi. Bu çabalar arasında ülkelere kaynak konusunda yardımcı olacak pandemi fonu, düşük gelirli ülkeler için aşı eşitliğini sağlayacak mRNA aşı teknolojisi transfer merkezi ve ülkeler arasında işbirlikçi sürveyansı geliştirmek için pandemi ve salgın istihbarat merkezi yer alıyor.

    Kaynakça https://www.cbsnews.com/news/disease-x-pandemic-davos-world-economic-forum/ https://www.who.int/news/item/21-11-2022-who-to-identify-pathogens-that-could-cause-future-outbreaks-and-pandemics
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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