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Fokus Bilgisayar'ın yeni mobil canavarı; Monster M571TU

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,7b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı dizüstü bilgisayar pazarının ülkemizdeki en güçlü temsilcilerinden birisi olan Fokus Bilgisayar, yeni canavarını satışa sundu. Monster markası ile oyuncuların ve farklı iş kollarında görev alan profesyonel kullanıcıların (mühendis, mimar ve tasarımcı gibi) ihtiyaçlarını karşılayacak özel çözümler üzerine uzmanlaşan firma, masaüstü sistemleri düelloya davet edebilecek güçteki dizüstü bilgisayarlarıyla dikkat çekmeye ve merak uyandırmaya devam ediyor.

Fokus Bilgisayarın ürün gamındaki en yeni ve güçlü modellerden birisi olan Monster M571TU satışa sunuldu. Peki dizüstü bilgisayar, hangi özellikleriyle iddialı olmayı başarıyor? Özellikle anlamında oldukça uzun bir listeye sahip olan sistemin en yeni mobil teknolojilerle donatıldığını söyleyebiliriz. Intel Centrino 2 teknolojili dizüstü bilgisayara yarıiletken devinin en güçlü mobil işlemcilerinden biri olan ve 2.53GHz'de çalışan dört çekirdekli Core 2 Extreme QX9300 güç veriyor.

Belirttiğimiz gibi hem profesyonelleri hem de sistemim her zaman yanımda olsun diyen oyuncuları hedef alan dizüstü bilgisayar, sahip olduğu grafik kartıyla da iddialı. Nvidia'nın taşınabilir sistemler için hazırladığı en güçlü çözümlerden biri olan ve 1GB GDDR3 bellekle donatılan GeForce GTX 280M çözümünü kullanan Monster M571TU, akıcı grafikler ve gerçekçi oyun deneyimi konusunda da hayli iddialı. İşlemci ve ekran kartının yanı sıra sistem depolama sürücüsüyle de konuşulacak gibi görünüyor.

Fokus Bilgisayar'ın yeni mobil canavarı; Monster M571TU
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Son dönemde haberlerimizde sık sık yer verdiğimiz üzere günümüzde yaygın olarak kullanılan sabit disklerin yerini alacağı ön görülen SSD teknolojisi yani NAND flash bellek yongalarını kullanan depboolama sürücülerine Fokus Bilgisayar da kayıtsız kalmamış ve en yeni canavarında bu konuda iddialı isimlerden birisi olan Patriot firmasının 256GB* kapasiteli çözümüne yer vermiş. 8GB DDR3 bellek gibi detaylarıyla yüksek performans beklentilerinin karşılanması hedeflenen dizüstü bilgisayarın özellikleri bunlarla da sınırlı değil.

17.1-inç büyüklüğünde WUXGA+ ekrana sahip olan sistem, 1920x1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor yani Full HD uyumluluğuna sahip. Oyun ve performans hassasiyetli çalışmalarda ihtiyaç duyulan performansın karşılanmasıınn yanı sıra sistem, Full HD ekran gibi detaylarıyla çoklu ortam uygulamalarında da iddialı. Görüntü aktarımı için DVI konnektörüne ek olarak HDMI bağlantısına da olanak tanıyan Monster M571TU, çift katmanlı DVD yazıcı, Bluetooth ve biyometrik parmak izi okuyucusu gibi detaylara da sahip.

Çok formatlı kart okuyucusu, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, WiFi, Gigabit Ethernet, 2MP kamera ve Windows Vista Ultimate 64-Bit işletim sistemi gibi detaylara sahip olan dizüstü bilgisayar, 397 x 280.5 x 25.6 - 45.6 mm boyutlarında ve yaklaşık 4 Kg ağırlığında. PM45 + ICH9M yonga setini kullanan ve daha yüksek uygulama başlangıcı için Intel'in Turbo Memory (4GB) teknolojisini de destekleyen Monster M571TU modelinin, 8 hücreli ile pile 2.5 saate varan kullanım süresi sunabildiği belirtiliyor.

Dört çekirdekli işlemciye, GeForce GTX 280M grafik kartına, 8GB DDR3 belleğe ve 256GB kapasiteli SSD'ye sahip olan Monster M571TU hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

* Monster M571TU üzerinde kullanılan 256GB kapasiteli Patriot SSD, 240MB/sn'lik okuma ve 160MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor.


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ExECaLiBuR 10 yıl
Böyle bir makinede her şey süperken wi-fi kartının standart oluşu iyi değil. Heleki bu fiyata. En azından içine Netmaster N-140'ı entegre etmeleri lazım. Bak o zaman nasıl satılıyor.
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@nano@ 10 yıl
muhteşemm 4gb turbo memory ve gtx 280m tam aklımdaki şeyler.. ssd si de süper
inceleme bekliyoruz
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ersintnt 10 yıl
blu ray?
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sertacaygun 10 yıl
Bunu alacak adamın harika bir oyun bilgsiayarı + işini görebilecek bir dizüstü almasını tavsiye ediyorum...
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Tolgá 10 yıl
abbow bu pc benim sistemi 100le çarpar 1 ile böler
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hellmare 10 yıl
Bu arada unutmadan gtx280m masaüstü sistemde 112 sp lik 9800gt ile eşdeğer hız sunuyor.
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hellmare 10 yıl
İyi bir taşınabilir sistem.Fakat o fiyatı hak etmesi için benimde profesyonel olarak buna ihtiyacım olması gerek.Zaten 4-1 fiyata bundan en az 3 kat hızlı masaüstü toplarım.Yalnızca ihtiyacı olanlara hitap edecektir.
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M1A2Abrams 10 yıl
Mesut abiden video incelemesini bekliorz
haber için teşekkürler.
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Notebook meraklılarının Hayal makinası :) Daha iyi masaüstü bir sistemi 3te1 fiyata toplamak varken şahsen tercih etmem...
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tahirozgun 10 yıl
bu ne laa oha valla roket gibi bişey ya
fiyat da aynen öle 10 bin tl
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