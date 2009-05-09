Fokus Bilgisayar'ın yeni mobil canavarı; Monster M571TU

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayar pazarının ülkemizdeki en güçlü temsilcilerinden birisi olan Fokus Bilgisayar, yeni canavarını satışa sundu. Monster markası ile oyuncuların ve farklı iş kollarında görev alan profesyonel kullanıcıların (mühendis, mimar ve tasarımcı gibi) ihtiyaçlarını karşılayacak özel çözümler üzerine uzmanlaşan firma, masaüstü sistemleri düelloya davet edebilecek güçteki dizüstü bilgisayarlarıyla dikkat çekmeye ve merak uyandırmaya devam ediyor.

Fokus Bilgisayarın ürün gamındaki en yeni ve güçlü modellerden birisi olan Monster M571TU satışa sunuldu. Peki dizüstü bilgisayar, hangi özellikleriyle iddialı olmayı başarıyor? Özellikle anlamında oldukça uzun bir listeye sahip olan sistemin en yeni mobil teknolojilerle donatıldığını söyleyebiliriz. Intel Centrino 2 teknolojili dizüstü bilgisayara yarıiletken devinin en güçlü mobil işlemcilerinden biri olan ve 2.53GHz'de çalışan dört çekirdekli Core 2 Extreme QX9300 güç veriyor.

Belirttiğimiz gibi hem profesyonelleri hem de sistemim her zaman yanımda olsun diyen oyuncuları hedef alan dizüstü bilgisayar, sahip olduğu grafik kartıyla da iddialı. Nvidia'nın taşınabilir sistemler için hazırladığı en güçlü çözümlerden biri olan ve 1GB GDDR3 bellekle donatılan GeForce GTX 280M çözümünü kullanan Monster M571TU, akıcı grafikler ve gerçekçi oyun deneyimi konusunda da hayli iddialı. İşlemci ve ekran kartının yanı sıra sistem depolama sürücüsüyle de konuşulacak gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör

Son dönemde haberlerimizde sık sık yer verdiğimiz üzere günümüzde yaygın olarak kullanılan sabit disklerin yerini alacağı ön görülen SSD teknolojisi yani NAND flash bellek yongalarını kullanan depboolama sürücülerine Fokus Bilgisayar da kayıtsız kalmamış ve en yeni canavarında bu konuda iddialı isimlerden birisi olan Patriot firmasının 256GB* kapasiteli çözümüne yer vermiş. 8GB DDR3 bellek gibi detaylarıyla yüksek performans beklentilerinin karşılanması hedeflenen dizüstü bilgisayarın özellikleri bunlarla da sınırlı değil.

17.1-inç büyüklüğünde WUXGA+ ekrana sahip olan sistem, 1920x1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor yani Full HD uyumluluğuna sahip. Oyun ve performans hassasiyetli çalışmalarda ihtiyaç duyulan performansın karşılanmasıınn yanı sıra sistem, Full HD ekran gibi detaylarıyla çoklu ortam uygulamalarında da iddialı. Görüntü aktarımı için DVI konnektörüne ek olarak HDMI bağlantısına da olanak tanıyan Monster M571TU, çift katmanlı DVD yazıcı, Bluetooth ve biyometrik parmak izi okuyucusu gibi detaylara da sahip.

Çok formatlı kart okuyucusu, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, WiFi, Gigabit Ethernet, 2MP kamera ve Windows Vista Ultimate 64-Bit işletim sistemi gibi detaylara sahip olan dizüstü bilgisayar, 397 x 280.5 x 25.6 - 45.6 mm boyutlarında ve yaklaşık 4 Kg ağırlığında. PM45 + ICH9M yonga setini kullanan ve daha yüksek uygulama başlangıcı için Intel'in Turbo Memory (4GB) teknolojisini de destekleyen Monster M571TU modelinin, 8 hücreli ile pile 2.5 saate varan kullanım süresi sunabildiği belirtiliyor.

Dört çekirdekli işlemciye, GeForce GTX 280M grafik kartına, 8GB DDR3 belleğe ve 256GB kapasiteli SSD'ye sahip olan Monster M571TU hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

* Monster M571TU üzerinde kullanılan 256GB kapasiteli Patriot SSD, 240MB/sn'lik okuma ve 160MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor.