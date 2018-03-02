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Ford EcoSport Türkiye pazarına giriş yaptı

Ford'un SUV segmentindeki yeni üyesi Ford EcoSport, nihayet Türkiye pazarına giriş yapıyor. İşte 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak Ford EcoSport'un tüm detayları ve satış fiyatı:
1 yıl
6,8b
1
32
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ford EcoSport Türkiye pazarına giriş yaptı
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Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına giriş yapan Kuga ile yakaladığı başarıyı daha da güçlendirmeyi hedefleyen Ford, SUV ailesinin en yeni üyesi Ford EcoSport’u Türkiye yollarına çıkarmaya hazırlanıyor. İşte Ford EcoSport’un özellikleri ve fiyatı;

Yeni Ford EcoSport Türkiye pazarına ST-Line donanımıyla giriş yapacak. ST-Line donanımında Ford Performance karakterini yansıtan tamponlar ve yan etekler, siyah renkli tavan çıtaları ve far çerçeveleri, 18 inç koyu renkli alaşım jantlar, ST-Line işaretleri, ve farklı tavan rengi seçenekleri bulunuyor.

Kişiselleştirilebilir tasarım 

Kuga ve Edge modellerinden aşina olduğumuz altıgen yapılı ön ızgara tasarımı yeni EcoSport’ta da göz çarpıyor. LED gündüz farlarını içeren köşeli yapıdaki farlar ve köşeli sis lambaları da ön taraftaki tasarımda bir bütünlük sağlıyor. Ayrıca araç 12 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulmasının yanı sıra kontrast renkli tavan seçeneği de kişiselleştirme olanağı sağlıyor.

İç mekana baktığımızda ise ST-Line donanımını hatırlatan deri kaplama ve dikiş detaylı direksiyon, geri dönüşümlü malzemelerden üretildiği söylenen deri koltuklar, deri kaplama el freni ve vites topuzuyla birlikte ST-Line marşpiyel ve alaşımlı pedallar yer alıyor. İç tarafta ayrıca Apple CarPlay uyumlu SYNC3 bilgi-eğlence sistemine dahil olan 8 inçlik dokunmatik ekran bulunuyor. 10 hoparlörden oluşan Bang & Olufsen Play ses sistemi de opsiyon olarak sunulan özellikler arasında yer alıyor.

Ayarlanabilir bagaj zeminine sahip olan araçta, bu zemin kullanım ihtiyacına göre yükseltilip alçaltılabiliyor. Bagaj zemini en alta çekildiğinde EcoSport’un bagaj kapasitesi 356 litreye çıkıyor. Ayrıca orta konsola entegre edilen katlanabilir bölme, kapı içi saklama alanları ve soğutmalı torpido gözü de saklama çözümlerinden bazıları.

Yeni Ford EcoSport’un sunduğu donanımlar arasında hız kontrol sistemi, geri görüş kamerası, devrilme kontrol sistemi, otomatik farlar, ısıtmalı direksiyon/ön koltuk, elektronik otomatik sıcaklık kontrolü gibi özellikler yer alıyor. Ayrıca önde sürücü ve yolcu hava yastıkları, sürücü diz hava yastığı, yan hava yastıkları, ve perde hava yastıklarıyla güvenliğin arttırılması amaçlanmış.

3 farklı motor seçeneği

EcoSport, 1.5 litre TDCi dizel motor ve 1.0 EcoBoost motorlu versiyon ile birlikte Mart ayında satışa sunulacak. 4x4 çekiş sistemine sahip 1.5 litre EcoBlue versiyonu ise Mayıs ayında eklenecek. 6 ileri manuel şanzıman ile kombinlenecek bu motor 125 beygir güç ve 300Nm tork sağlayacak.

100 beygir güç üreten 1.5 litre TDCi dizel motor önden çekişli ve 6 ileri manuel şanzımanla çalışacak. Ford’un iddiasına göre bu motor 100km’de 4.1 litre yakıt tüketimine sahip olacak. 1.0 litre EcoBoost benzinli motor ise 5.8 litre yakıt tüketimine sahip olurken, 125 beygir güç üreten bu motor 6 ileri otomatik şanzıman ve direksiyondan vites değiştirme özelliği sunacak.

Ford EcoSport’un satış fiyatları şöyle;

  • 1.5 TDCi 100 beygir dizel / 6 ileri manuel : 117.000 TL
  • 1.0 EcoBoost 125 beygir benzin / 6 ileri otomatik : 117.000 TL

Opsiyon fiyatları;

  • Sunroof : 3.000 TL
  • Konfor Paketi : 4.700 TL
  • B&O Play Ses Sistemi : 2.300 TL
  • Çift renk : 1.200 TL

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jimhendrix 1 yıl en beğenilen
Fiestadan bozma değil mi bu? 50 lira veririm.
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Sazankiller 1 yıl
Şaşırdım valla şuana kadar kdv ötv diyen çıkmadı.
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khytr89 1 yıl
Mokka x kadar karizmatik değil maalesef
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golfçü_ 1 yıl
böyle 4wd bir donanımı varmış, hoş
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DH Misafiri 1 yıl
ÇOK KIZDIM LAN SİZE BEN ECOSPORT ALCAM ALTI YÜKSEK NE BAHANE UYDURUNUYONUZ FORD FUSİON VARDI ÇOOKK MEMNUNDUM BUNDANDA MEMNUN OLACAGIMI DÜŞÜNMEKTEYİM ÇOKDA GÜZEL BEGENİYORUM
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erka1907 1 yıl
baz donanım ve baz motor ile 90 bin tl den gelse belki.
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parker48 1 yıl
Küçük sınıf crossover işinin cılkı çıktı gibi artık. Küçüğün küçüğü olmuş bu.
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khytr89 1 yıl
Ekonomik desen ekonomkk degil sportif desen sportif degil. Ecosport dedigi nasil olmali alir fiestanin sasesini ona bir mustang kasasi oturtmaya calisir o zaman ecosport olur bu suv desen suv degil mpv desen hic degil crossover gorunumlu fiesta olmus. Ama adi hic tipine uygun degil. yeni ford fusion diye tanitilabilirdi. Aytica bagaj kapaginin acilmasi da ayri bir faso.
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Kaiser75 1 yıl
Başlıkta Ford EcoSport Türkiye pazarına giriş yaptı yazıyor. Çabucak geri çıksa da gözlerimizi kanatmasa bari
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atilasat 1 yıl
iç dizayn çok kötü.başka bir deyişle mundar
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kkvan 1 yıl
10 bin daha verip Jeep Renegade alırdım. Satışlarda sınıf lideri ve ikinci eli çok iyi.
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Mendieta58 1 yıl
Ne kadarda çirkin
Ismi ilk gunden beri tuhaf geliyor bana,ecosport tanitildi diyince,ford modellerinde kullanmak için yeni bi motor geliştirdi sandim ama model adıymış
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BordoVeBeyaz 1 yıl
Donanım ismi gibi isim koymuşlar araca. Ford’un kendisinin bile bu araçtan beklentileri yok sanırım.
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