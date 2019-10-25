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    Ford Mustang'den ilham alan elektrikli crossover'ın tanıtılacağı tarih belli oldu

    Ford Mustang'in performansı ve dinamik ruhundan esinlenerek tasarlandığı söylenen tamamen elektrikli crossover'ın kısa bir teaser videosu paylaşıldı. Videoda aracın tanıtılacağı tarih de verildi.
    1 gün
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ford’un ikonik modeli Mustang’den ilham alarak tasarladığı elektrikli crossover modelini görmemize çok az kaldı. Şimdilik Mach-E ismiyle anılan modelin kısa bir ipucu videosunu paylaşan ABD’li üretici, tanıtım için 18 Kasım tarihini işaret etti.

    Ford’un tamamen elektrikli crossover modeli Los Angeles Otomobil Fuarı öncesinde düzenlenecek özel bir etkinlikte sahneye çıkacak. Ford’un yayınladığı 22 saniyelik ipucu videosunda Mustang esintileri taşıyan aracın çizimini ve kilden yapılmış modelinden bazı küçük kesitler görüyoruz. Alçak burun kısmı, uzun bir kaput, kaslı omuz çizgisi ve ön/arka farların üç çizgili tasarımı Mustang’den ilham alınan tasarım detayları arasında.

    Ayrıca Bkz. "2020 Volkswagen Golf (Mk8) tanıtıldı: İşte tüm yenilikler!"

    Ford Mach-E ismiyle satışa sunulması beklenen elektrikli crossover’ın teknik detaylarını henüz bilmiyoruz. ABD’li üreticinin şimdiye dek yaptığı tek açıklama, aracın WLTP ölçümlerine göre 600 km sürüş menziline sahip olacağı. Bunun yanı sıra aracın hem arkadan itişli hem de dört tekerlekten çekişli olarak kullanılabileceği söyleniyor. Bu bilgilerin doğru olup olmadığını diğer tüm detaylarla birlikte 18 Kasım’da öğrenmiş olacağız.

    Ford Mach-E satışa sunulduğunda en büyük rakiplerinden biri Tesla Model Y olacak. Zira iki modelin de 2020’nin ortasında yollarda olması planlanıyor.



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    osmanuss 1 gün yeni yorumcu
    farlar bile heycanlanmaya yetti
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    DH Misafiri 1 gün
    Ford iyice saçma sapan işler yapmaya başladı. Sonunda Mustang de SUV olduya ben daha Ford a ne diyeyim bilemedim
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    teknokaptan 1 gün
    375 mil gidecek demektir. Benim aracim hybrid 600mil gidiyor. Haberdeki Bu arac ciktiginda 45-70 bin dollardan baslar
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    cnv_58 1 gün
    600 km menzil wltp çok iyi fiyat makul seviyede olursa elektrikli cağını gerçek anlamda başlatan model olabilir
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    AsiretinMarjinalCocugu 1 gün
    Bu far ve kaput tasarımı bana bi yerden tanıdık geliyor amma.Birazdan nokta atışı benzetme gelir.
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    megaprince 1 gün AsiretinMarjinalCocugu
    Porsche panamera'ya benzettim
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    Led Zeppelin 1 gün
    Ulusal menzil kıstası Altınolıuk olmuş.
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    TIGERSHARK 1 gün
    600 km menzil gerçekten iyiymiş. Tek şarjla İstanbul dan Altınoluğa Çanakkale yolundan gidebilirim :)
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    moffaka 1 gün TIGERSHARK
    haha 600km menzili okuyunca tek şarjla Altınoluk yaparım diye düşünürken yorumunu gördüm :D
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