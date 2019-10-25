Ford Mustang'den ilham alan elektrikli crossover'ın tanıtılacağı tarih belli oldu

Ford’un ikonik modeli Mustang’den ilham alarak tasarladığı elektrikli crossover modelini görmemize çok az kaldı. Şimdilik Mach-E ismiyle anılan modelin kısa bir ipucu videosunu paylaşan ABD’li üretici, tanıtım için 18 Kasım tarihini işaret etti.

Ford’un tamamen elektrikli crossover modeli Los Angeles Otomobil Fuarı öncesinde düzenlenecek özel bir etkinlikte sahneye çıkacak. Ford’un yayınladığı 22 saniyelik ipucu videosunda Mustang esintileri taşıyan aracın çizimini ve kilden yapılmış modelinden bazı küçük kesitler görüyoruz. Alçak burun kısmı, uzun bir kaput, kaslı omuz çizgisi ve ön/arka farların üç çizgili tasarımı Mustang’den ilham alınan tasarım detayları arasında.

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Ford Mach-E ismiyle satışa sunulması beklenen elektrikli crossover’ın teknik detaylarını henüz bilmiyoruz. ABD’li üreticinin şimdiye dek yaptığı tek açıklama, aracın WLTP ölçümlerine göre 600 km sürüş menziline sahip olacağı. Bunun yanı sıra aracın hem arkadan itişli hem de dört tekerlekten çekişli olarak kullanılabileceği söyleniyor. Bu bilgilerin doğru olup olmadığını diğer tüm detaylarla birlikte 18 Kasım’da öğrenmiş olacağız.

Ford Mach-E satışa sunulduğunda en büyük rakiplerinden biri Tesla Model Y olacak. Zira iki modelin de 2020’nin ortasında yollarda olması planlanıyor.