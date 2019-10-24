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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 Volkswagen Golf (Mk8) tanıtıldı: İşte tüm yenilikler!

    2020 Volkswagen Golf, bugün Wolfsburg'da düzenlenen özel bir etkinlikle resmi olarak tanıtıldı. Özellikle kokpit bölümünde büyük değişim yaşanan Golf 8'in yeni tasarımı ve teknolojileri haberimizde:
    2 gün
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Volkswagen Golf (Mk8) tanıtıldı: İşte tüm yenilikler!
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    Uzun süredir sızdırılan fotoğraflarıyla gündeme gelen 2020 Volkswagen Golf (Mk8) nihayet resmi olarak tanıtıldı. Wolfsburg’da düzenlenen özel bir etkinlikte sahneye çıkan Golf 8, yeni tasarımı ve teknolojileriyle yıl bitmeden satışa sunulmuş olacak.

    2020 Volkswagen Golf’ün sızdırılan fotoğraflarını daha önce pek çok kez görmüştük. Dolayısıyla tasarım tarafında herhangi bir sürprizle karşılaşmıyoruz. Ortaya çıktığı günden bu yana oldukça eleştirilen yeni far tasarımı 2020 Volkswagen Golf’ün en dikkat çeken parçaları arasında. Çoğu versiyonda bu farlar krom şeritle birbirine bağlanırken, GTE isimli plug-in hybrid versiyonda ise boydan boya LED şerit uzanıyor.

    2020 Volkswagen Golf’ün yeni ön tamponundaki hava girişlerinin tasarımı versiyona göre değişiyor. Baz paketlerde bu alanda gövde renginde paneller bulunurken, GTE versiyonunda petek deseni karşımıza çıkıyor. Yan taraftan baktığımızda 2020 Volkswagen Golf’ün yeni tasarım jantlarını ve omuz çizgisinin yükseldiğini görüyoruz. Arkada ise eskiye göre daha geniş bir spoyler, yeni LED stoplar ve tercih edilen versiyona göre tasarımı değişen, krom detaylara sahip difüzör dikkat çekiyor.

    2020 Volkswagen Golf (Mk8) tanıtıldı: İşte tüm yenilikler!
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    2020 Volkswagen Golf, MQB Evo adı verilen platformun güncellenmiş bir versiyonunu kullanıyor. Popüler hatchback’in uzunluğu 4284 mm, yüksekliği 1456 mm, aks mesafesi ise 2636 mm olarak ölçülüyor. Bu da aks mesafesinin selefine göre biraz da olsa uzadığı anlamına geliyor. Ayrıca 2020 Volkswagen Golf’ün selefine göre hafiflediğini ve 0.275'e çekilen hava sürtünme katsayısıyla daha aerodinamik olduğunu da belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "Yamaha, otomobil üretme planlarını rafa kaldırdı"

    2020 Volkswagen Golf’ün kabini asıl büyük değişimin yaşandığı alan. Sürücünün hemen önünde makyajlı Passat’tan aşina olduğumuz üç kollu yeni direksiyon ve kokpitin en solundan ortasına kadar Innovision kokpit siyah bir panel bulunuyor. Bu panelin sol tarafında far düğmeleri, ortasında 10.25 inç boyutunda dijital gösterge paneli, konsolun merkezine gelen bölümünde ise 8.25 inç yeni bilgi eğlence ekranı bulunuyor. Ortadaki ince hava menfezlerinin altında iki adet USB girişi ve kablosuz şarj ünitesi yer alıyor. Ayrıca otomatik versiyonlarda vites topuzunun yerini daha şık ve küçük bir parçanın aldığını görüyoruz.

    2020 Volkswagen Golf'ün kaputu altında 11 farklı güç seçeneği bulunuyor. Bu seçeneklerden 3 tanesinin eTSI isimli 48V hafif hibrit, 2 tanesinin de GTE adı verilen plug-in hybrid olduğunun altını çizmekte fayda var. 48V hafif hibrit seçeneğinde 110, 130 ve 150 beygirlik versiyonlar mevcut. 1.4 TSI motorlu GTE seçeneğinde ise 204 ve 245 beygirlik versiyonlar tercih edilebiliyor. 13 kWh bataryadan beslenen plug-in hybrid Golf'lerin 60 km saf elektrikli sürüş menzili bulunuyor.

    2020 Volkswagen Golf (Mk8) tanıtıldı: İşte tüm yenilikler!
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    2020 Volkswagen Golf'ün kaputu altındaki seçeneklerin geriye kalanları 1.0 TSI, 1.5 TSI ACT benzinli ve 2.0 TDI dizel motorlardan oluşuyor. Düşük hacimli benzinli motorun 90 ve 110 beygirlik güç çıkışları bulunurken, 1.5 litrelik seçenekte 130 ve 150 beygirlik versiyonlar mevcut. Çift AdBlue enjeksiyonu sayesinde emisyon değeri yüzde 80 düşürülen ve yakıt tüketimi yüzde 17 azaltılan dizel motor ise 115 ve 150 beygir seçenekleriyle sunuluyor.

    Ön cama yansıtılan head-up display ile sürücünün gözlerini yoldan ayırmamasını sağlayan 2020 Volkswagen Golf'ün teknolojileri arasında Car2X özelliği dikkat çekiyor. Trafik altyapısıyla ve 800 metreye kadar uzaklıktaki diğer araçlarla iletişim halinde olan bu sistem, sürücüyü gösterge ekranı vasıtasıyla uyarıyor. Bunun yanı sıra 210 km/s hıza kadar çalışan, sürücüden direksiyon, gaz ve fren fonksiyonlarını devralan Travel Assist sistemi de dikkat çekiyor.

    2020 Volkswagen Golf'ün satışına Aralık ayının başında başlanacağı duyuruldu. Golf 8'in fiyatı ise henüz belli deği. 



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    Celonfix 2 gün en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Silent Guardian 2 gün
    Süreyya Hanım esprisini aramaya geldim, artı verdim gidiyorum
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    alaz1903 2 gün ugway
    Gel de Süreyya Hanım esprisi yapma dostum. Şu ikisini karşılaştırınca "Süreyya Hanım bile daha fazla değişmiş" diyebiliriz.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Gel de Süreyya Hanım esprisi yapma dostum. Şu ikisini karşılaştırınca "Süreyya Hanım bile daha fazla değişmiş" diyebiliriz. [resim]
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    drjacob 19 sa.
    tasarım çok kötü
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    matador_mirkhan 20 sa.
    Golf 8, makyajlı golf 7’yi efsane kasa yapar. 7,5 resmen daha güzel 8’den.
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    Eng. 19 sa. matador_mirkhan
    Her markanın yeni çıkan modeli resimlerde garip geliyor aslında. Satılmaya başlayınca gözümüz alışır diye düşünüyorum.

    Bu arada bence güzel olmuş ön tampon. Ama esas içini değiştirmişler ve biraz dijitalleşmeyi abartmışlar gibi geldi bana.
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    soneday 1 gün
    dışını şeyet içi efso
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    emmare 1 gün
    iphonedan ve woswosun tüm arabalarindan nefret ediyorum.....
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    javara 1 gün fantomasds
    Test
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    Reanimate 1 gün
    Far tasarımı 2 nesil önceki Honda Civiği anımsattı.
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    bulentcandan 1 gün
    Seyahat Asistanı özelliği 210 km / saate kadar destekli sürüş sağlar. Bu süreçte, sistem otomatik ACC ve Şerit Yardımı gibi sistemlere dayanır. Seyahat yardımcısı çok fonksiyonlu direksiyon simidi kullanılarak etkinleştirilir. Direksiyon simidini 15 saniyeden uzun süre serbest bıraktıklarında görsel ve sesli uyarı sinyalleri ve fren sarsıntısı verilir ve uygulanır. Sürücü en geç bu noktada tepki göstermeli ve direksiyon simidine dokunmalıdır, aksi halde Acil Yardım devreye girer ve Golf durdurulur. 



    Tahmini hız algılama ile ACC. Golf de Adaptif Hız Kontrol son nesil  prediktif olduğunu. Bu süreçte sistem, virajlara, kavşaklara, kavşaklara, hız sınırlarına ve yerleşim alanlarına ulaşmadan önce hızını düşürmek için navigasyon sisteminden gelen rotaya ve GPS verilerine dayanarak Golf'ün konumunu hesaplar. Aynı zamanda, ACC ön kamera üzerinden Dinamik Yol Tabelası Ekranına erişir ve bir limit tespit edilir edilmez hızı ayarlar. En yüksek ACC geliştirme aşaması ayrıca Traffic Jam Assist özelliğini de içerecektir. 





    Şu iki özellik yüzünden bizim insanımız çok ciddi kazalar yapar. Allah korusun diyorum.
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    TIGERSHARK 1 gün
    Ön panel çok değişmiş. Resim de kırmızı tonlar dan dolayı çirkin gözükmüş ama gerçek gözle çok daha güzel olacağını düşünüyorum
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    DriveMaN 1 gün


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    -FoundeR- 1 gün
    kokpitte büyük değişikliğe gitmişler, cok hoş olmuş fakat kesinlikle alamayacağım bir araç. bu arabalari ortalama bir Alman rahatlığı ile alabilmek için aylık maaşın en az 30 bin tl olması gerekiyor.
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