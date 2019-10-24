2020 Volkswagen Golf (Mk8) tanıtıldı: İşte tüm yenilikler!

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Uzun süredir sızdırılan fotoğraflarıyla gündeme gelen 2020 Volkswagen Golf (Mk8) nihayet resmi olarak tanıtıldı. Wolfsburg’da düzenlenen özel bir etkinlikte sahneye çıkan Golf 8, yeni tasarımı ve teknolojileriyle yıl bitmeden satışa sunulmuş olacak.

2020 Volkswagen Golf’ün sızdırılan fotoğraflarını daha önce pek çok kez görmüştük. Dolayısıyla tasarım tarafında herhangi bir sürprizle karşılaşmıyoruz. Ortaya çıktığı günden bu yana oldukça eleştirilen yeni far tasarımı 2020 Volkswagen Golf’ün en dikkat çeken parçaları arasında. Çoğu versiyonda bu farlar krom şeritle birbirine bağlanırken, GTE isimli plug-in hybrid versiyonda ise boydan boya LED şerit uzanıyor.

2020 Volkswagen Golf’ün yeni ön tamponundaki hava girişlerinin tasarımı versiyona göre değişiyor. Baz paketlerde bu alanda gövde renginde paneller bulunurken, GTE versiyonunda petek deseni karşımıza çıkıyor. Yan taraftan baktığımızda 2020 Volkswagen Golf’ün yeni tasarım jantlarını ve omuz çizgisinin yükseldiğini görüyoruz. Arkada ise eskiye göre daha geniş bir spoyler, yeni LED stoplar ve tercih edilen versiyona göre tasarımı değişen, krom detaylara sahip difüzör dikkat çekiyor.

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2020 Volkswagen Golf, MQB Evo adı verilen platformun güncellenmiş bir versiyonunu kullanıyor. Popüler hatchback’in uzunluğu 4284 mm, yüksekliği 1456 mm, aks mesafesi ise 2636 mm olarak ölçülüyor. Bu da aks mesafesinin selefine göre biraz da olsa uzadığı anlamına geliyor. Ayrıca 2020 Volkswagen Golf’ün selefine göre hafiflediğini ve 0.275'e çekilen hava sürtünme katsayısıyla daha aerodinamik olduğunu da belirtelim.

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2020 Volkswagen Golf’ün kabini asıl büyük değişimin yaşandığı alan. Sürücünün hemen önünde makyajlı Passat’tan aşina olduğumuz üç kollu yeni direksiyon ve kokpitin en solundan ortasına kadar Innovision kokpit siyah bir panel bulunuyor. Bu panelin sol tarafında far düğmeleri, ortasında 10.25 inç boyutunda dijital gösterge paneli, konsolun merkezine gelen bölümünde ise 8.25 inç yeni bilgi eğlence ekranı bulunuyor. Ortadaki ince hava menfezlerinin altında iki adet USB girişi ve kablosuz şarj ünitesi yer alıyor. Ayrıca otomatik versiyonlarda vites topuzunun yerini daha şık ve küçük bir parçanın aldığını görüyoruz.

2020 Volkswagen Golf'ün kaputu altında 11 farklı güç seçeneği bulunuyor. Bu seçeneklerden 3 tanesinin eTSI isimli 48V hafif hibrit, 2 tanesinin de GTE adı verilen plug-in hybrid olduğunun altını çizmekte fayda var. 48V hafif hibrit seçeneğinde 110, 130 ve 150 beygirlik versiyonlar mevcut. 1.4 TSI motorlu GTE seçeneğinde ise 204 ve 245 beygirlik versiyonlar tercih edilebiliyor. 13 kWh bataryadan beslenen plug-in hybrid Golf'lerin 60 km saf elektrikli sürüş menzili bulunuyor.

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2020 Volkswagen Golf'ün kaputu altındaki seçeneklerin geriye kalanları 1.0 TSI, 1.5 TSI ACT benzinli ve 2.0 TDI dizel motorlardan oluşuyor. Düşük hacimli benzinli motorun 90 ve 110 beygirlik güç çıkışları bulunurken, 1.5 litrelik seçenekte 130 ve 150 beygirlik versiyonlar mevcut. Çift AdBlue enjeksiyonu sayesinde emisyon değeri yüzde 80 düşürülen ve yakıt tüketimi yüzde 17 azaltılan dizel motor ise 115 ve 150 beygir seçenekleriyle sunuluyor.

Ön cama yansıtılan head-up display ile sürücünün gözlerini yoldan ayırmamasını sağlayan 2020 Volkswagen Golf'ün teknolojileri arasında Car2X özelliği dikkat çekiyor. Trafik altyapısıyla ve 800 metreye kadar uzaklıktaki diğer araçlarla iletişim halinde olan bu sistem, sürücüyü gösterge ekranı vasıtasıyla uyarıyor. Bunun yanı sıra 210 km/s hıza kadar çalışan, sürücüden direksiyon, gaz ve fren fonksiyonlarını devralan Travel Assist sistemi de dikkat çekiyor.

2020 Volkswagen Golf'ün satışına Aralık ayının başında başlanacağı duyuruldu. Golf 8'in fiyatı ise henüz belli deği.