Ford Transit ve Transit Custom'ın yeni Trail versiyonları tanıtıldı

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Binek otomobillerin yerden biraz daha yükseltilmiş ve crossover esintileriyle donatılan versiyonlarını görmeye alıştık. Ford ise alışılmışın dışına çıkarak benzer bir stratejiyi Transit ve Transit Custom ikilisine uyguladı.

Ford Otosan’ın Gölcük’teki fabrikasında üretilen Transit ve Transit Custom modelleri, Trail adı verilen yeni bir versiyona kavuştu. Söz konusu versiyon, araçların iç ve dış tasarımını diğer versiyonlardan ayıran kozmetik dokunuşların yanı sıra onları zorlu arazi koşullarına daha uygun hale getiren mekanik güncellemelere de sahip.

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İkilinin yeni versiyonlarına baktığımızda ilk göze çarpan detay ızgara tasarımı oluyor. Zira bu parçanın üzerinde markanın logosu yerine tıpkı Raptor modellerindeki gibi büyük Ford yazısı bulunuyor. Buna ek olarak Ford, arazi odaklı görünümü desteklemek amacıyla tampon, çamurluk ve yan eteklere siyah plastik parçalar eklenmiş. Üzerinde Trail logosu bulunan 16 inç özel tasarım jantlara ek olarak Transit Custom modelinde yer verilen tavan rayları ve basamaklar da tasarımı oluşturan detaylar arasında.

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Kabin tarafında deri koltuk, elektrikli katlanır yan aynalar ve ısıtmalı ön cam gibi standart özelliklere sahip olan Trail modelleri, yine standart olarak sunulan mekanik limitli kaydırmalı diferansiyel (mLSD) ile daha gelişmiş bir çekiş kontrolü sunuyor. Araçların elektronik stabilite kontrol sistemi de mLSD ile uyumlu çalışacak biçimde elden geçirilmiş. Buna ek olarak Transit Trail modelinde akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi de sunuluyor. Arkadan itişli sürüş konfigürasyonunu temel alan sistem, ihtiyaç halinde torkun %50’sini ön tekerleklere göndererek aracın zorlu koşullardan daha kolay çıkmasına yardımcı oluyor.

Transit Trail ve Transit Custom Trail modellerinde 130, 170 ve 185 beygir olmak üzere üç farklı güç seçeneğine sahip 2.0 litre EcoBlue dizel motor bulunuyor. Transit Custom Trail, buna ek olarak aynı motorun 48V hafif hibrit desteğine sahip versiyonlarıyla da tercih edilebiliyor.

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