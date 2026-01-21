Giriş
    Xiaomi, Apple Bul özellikli güçlü elektrikli scooter'ını tanıttı

    Xiaomi, yeni elektrikli scooter'ları piyasaya sürdü. Xiaomi Electric Scooter 6 Max, Apple Bul özellikli güçlü e-scooter olarak öne çıkarken; Electric Scooter 6 Lite, tek şarjla 25 km gidebiliyor.

    Xiaomi Electric Scooter 6 Max tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni elektrikli scooter modeli Electric Scooter 6 Max'i duyurdu. Küresel olarak satışa sunulması beklenen bu katlanabilir elektrikli scooter, ön ve arka süspansiyonu ve 12 inç lastikleriyle oldukça güçlü bir performans sergiliyor. Diğer özellikleri arasında; Apple Find My konum takibi ve yerleşik renkli ekran yer alıyor.

    Xiaomi Electric Scooter 6 Max özellikleri ile sunuyor?

    xiaomi elektrikli scooter 6 max Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin Electric Scooter 6 Max modeli, 1100W’a kadar güç sağlayan motoruyla nispeten güçlü bir model. 450W nominal güce sahip fırçasız DC motorun elektrikli scooter'ın %24'e kadar eğimi aşmasını sağladığı da belirtiliyor. Xiaomi scooter'ın azami hızı 25 km/sa ve üç hız modu seçeneği bulunuyor. Max modelinde 468 Wh'lik bir batarya bulunuyor ve 15 km/sa hızda yaklaşık 70 km menzile sahip; bu menzil maksimum hızda 45 km’ye düşüyor. Scooter’ın bataryası üç saatten kısa sürede tamamen şarj oluyor.

    Xiaomi Electric Scooter 6 Max, 12 inçlik tubeless lastikleri sayesinde gelişmiş çekiş ve şok emilimine sahip. Ayrıca, 45 mm uzun mesafeli ön amortisör ve arka çift yaylar da sürüşü daha konforlu hale getirmeye yardımcı oluyor. Ön ve arka disk frenler, arka E-ABS ve 29,7 kg ağırlığındaki karbon çelik çerçeve katlanabilir özellikte. Diğer özellikler arasında; 190 mm genişliğinde platform, çift kontrollü gaz kolu ve ön ve arka lambalar yer alıyor. Yerleşik renkli ekranda hız veya şarj durumu gibi gerçek zamanlı ölçümler görülebiliyor, Xiaomi Home uygulaması üzerinden detaylı bilgi alınabiliyor. Bunun yanı sıra, Apple Bul uygulamasıyla e-scooter'ın konumu takip edilebiliyor.

    Xiaomi Electric Scooter 6 Lite özellikleri ile sunuyor?

    xiaomi e-scooter 6 lite Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, 500W’a kadar güce sahip bir motorla çalışıyor. Bu motorun maksimum 25 km/sa hıza ulaşabildiği ve %15'e kadar eğimleri aşabildiği belirtiliyor. 216 Wh'lik batarya, saatte 15 km hızda 25 km ya da saatte 25 km hızda 20 km'ye kadar menzil sağlıyor. Dolayısıyla scooter, kısa mesafeli yolculuklar için daha uygun. 25 mm çift yaylı ön süspansiyonu ve 10 inçlik pnömatik lastikleri sürüşü daha konforlu hale getiriyor. Ayrıca, önde kampana frenler ve arkada E-ABS bulunuyor.

    Yeni Xiaomi e-scooter serisinin en uygun fiyatlı modeli olması beklenen Electric Scooter 6 Lite, 2.5 W'lık far ve fren lambası gibi aksesuarlarla birlikte geliyor. Ayrıca, gidonlar arasında destek modunu, hızı ve kalan pil seviyesini gösteren yerleşik bir ekran bulunuyor. Bunun da ötesinde, Xiaomi Home uygulaması üzerinden e-scooter uzaktan kontrol edilebiliyor, yolculuk ölçümleri görüntülenebiliyor. Xiaomi, e-scooter’ı güçlü ancak hafif tasarıma sahip, 100 kg'a kadar yük taşıyabilen ve 18.1 kg ağırlığında bir model olarak tanıtıyor. IPX4 su geçirmezlik derecesine sahip olduğundan, fazla yağmurlu olmayan ya da sisli yolda kullanılabilir ancak sağanak yağışta kullanım için uygun değil. Bu model, taşımayı kolaylaştırmak için katlanabiliyor; katlandığında 1140 x 512 x 555 mm ölçülerinde oluyor.

    Xiaomi Electric Scooter 6 serisinin fiyatı açıklanmadı.

    Kaynakça https://www.mi.com/global/product/xiaomi-electric-scooter-6-max/ https://www.mi.com/global/product/xiaomi-electric-scooter-6-lite/
