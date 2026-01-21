Xiaomi, Apple Bul özellikli güçlü elektrikli scooter'ını tanıttı

Xiaomi Electric Scooter 6 Max özellikleri ile sunuyor?
Xiaomi Electric Scooter 6 Max, 12 inçlik tubeless lastikleri sayesinde gelişmiş çekiş ve şok emilimine sahip. Ayrıca, 45 mm uzun mesafeli ön amortisör ve arka çift yaylar da sürüşü daha konforlu hale getirmeye yardımcı oluyor. Ön ve arka disk frenler, arka E-ABS ve 29,7 kg ağırlığındaki karbon çelik çerçeve katlanabilir özellikte. Diğer özellikler arasında; 190 mm genişliğinde platform, çift kontrollü gaz kolu ve ön ve arka lambalar yer alıyor. Yerleşik renkli ekranda hız veya şarj durumu gibi gerçek zamanlı ölçümler görülebiliyor, Xiaomi Home uygulaması üzerinden detaylı bilgi alınabiliyor. Bunun yanı sıra, Apple Bul uygulamasıyla e-scooter'ın konumu takip edilebiliyor.
Xiaomi Electric Scooter 6 Lite özellikleri ile sunuyor?
Yeni Xiaomi e-scooter serisinin en uygun fiyatlı modeli olması beklenen Electric Scooter 6 Lite, 2.5 W'lık far ve fren lambası gibi aksesuarlarla birlikte geliyor. Ayrıca, gidonlar arasında destek modunu, hızı ve kalan pil seviyesini gösteren yerleşik bir ekran bulunuyor. Bunun da ötesinde, Xiaomi Home uygulaması üzerinden e-scooter uzaktan kontrol edilebiliyor, yolculuk ölçümleri görüntülenebiliyor. Xiaomi, e-scooter’ı güçlü ancak hafif tasarıma sahip, 100 kg'a kadar yük taşıyabilen ve 18.1 kg ağırlığında bir model olarak tanıtıyor. IPX4 su geçirmezlik derecesine sahip olduğundan, fazla yağmurlu olmayan ya da sisli yolda kullanılabilir ancak sağanak yağışta kullanım için uygun değil. Bu model, taşımayı kolaylaştırmak için katlanabiliyor; katlandığında 1140 x 512 x 555 mm ölçülerinde oluyor.
Xiaomi Electric Scooter 6 serisinin fiyatı açıklanmadı.