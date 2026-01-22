Huawei destekli Luxeed R7, SUV'lar arasında rekor kırdı: 0,217 Cd

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör

Luxeed R7 Pure Electric Ultra, 0,217 Cd ile seri üretim SUV’lar arasında dünyanın en düşük hava sürtünme katsayısına ulaştı

ile seri üretim SUV’lar arasında ulaştı Rekor değer, CAERI (China Automotive Engineering Research Institute) tarafından resmen sertifikalandırıldı

tarafından Testlere göre araç, toplam sürüş direnci baz alındığında sektör ortalamasından %3,44 daha düşük enerji tüketimi sunuyor

HIMA (Huawei Intelligent Mobility Alliance) çatısı altındaki Luxeed, R7 Pure Electric Ultra versiyonunun aerodinamik alanda önemli bir rekora imza attığını duyurdu. Model, 0,217 Cd hava sürtünme katsayısı ile seri üretim SUV’ler arasında bugüne kadar ölçülmüş en düşük değeri elde etti. Bu başarı, Çin Otomotiv Mühendisliği Araştırma Enstitüsü (CAERI) tarafından yapılan testlerle resmi olarak doğrulandı.

Luxeed R7’nin bu sonuca ulaşmasında, araçta uygulanan 20’den fazla aerodinamik tasarım detayı etkili oldu. Coupe-SUV formunda, fastback tarzı bir siluete sahip olan modelde aktif panjur kapatma sistemi bulunuyor. Bu sistem, araç hızı ve soğutma ihtiyacına göre otomatik olarak çalışarak yüksek hızlarda hava direncini azaltıyor.

Aerodinamiği destekleyen diğer unsurlar arasında 3D kavisli ön tekerlek rüzgâr yönlendiricileri, ön tamponda yer alan hava perdeleri, gizli kapı kolları, çerçevesiz dış aynalar, düşük sürtünmeli jantlar ve akıcı formdaki spoyler yer alıyor. Ayrıca ön kanat, hava perdesi kanalları gibi bölgelerde yapılan ince ayarlar sayesinde hava akışı daha verimli hâle getirilmiş.

Tam Boyutta Gör CAERI’nin değerlendirmeleri yalnızca hava sürtünmesiyle sınırlı kalmadı. Testlerde aynı zamanda aktarma organları direnci ve lastik yuvarlanma direnci de ölçüldü. Bu veriler, aerodinamik sürtünme ile birlikte ele alındığında aracın gerçek kullanım koşullarındaki toplam sürüş direncini ve enerji tüketimini daha doğru şekilde ortaya koyuyor. Sonuçlara göre Luxeed R7 Pure Electric, bu kapsamlı ölçümlerde sektör ortalamasına kıyasla %3,44 daha düşük enerji tüketimi sağlıyor.

Dacia'dan Skoda Octavia'ya rakip geliyor: C-Neo yolda 4 sa. önce eklendi

Hava sürtünme katsayısı; enerji verimliliği, yüksek hız dengesi ve NVH (gürültü, titreşim, sertlik) seviyeleri üzerinde doğrudan etkili olan kritik bir gösterge. Günümüzde en düşük Cd değerlerine sahip seri üretim araçlar genellikle sedan gövde tipinde yer alıyor ve 0,191 Cd'ye kadar düşüyor. Bu nedenle 0,217 Cd gibi bir değerin SUV sınıfında elde edilmesi, daha yüksek ve geniş gövde yapısının getirdiği aerodinamik zorluklar göz önüne alındığında önemli bir mühendislik başarısı olarak öne çıkıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse; Xiaomi YU7 SUV modeli 0,245 Cd, Tesla Model Y Juniper ise 0,220 Cd hava sürtünme katsayısına sahip. Luxeed R7, bu rakamlarla birlikte değerlendirildiğinde, SUV segmentinde aerodinamiğin sınırlarını zorlayan modellerden biri olarak konumlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Huawei destekli Luxeed R7, SUV'lar arasında rekor kırdı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: