1381 beygir güç ve Rolls-Royce stili panjur: İşte yeni Zeekr 8X

Tam Boyutta Gör Zeekr, yakında tanıtılması beklenen şarj edilebilir hibrit SUV modeli Zeekr 8X’e ait yeni görselleri paylaştı. Beş ve altı koltuklu versiyonlarla sunulacak model, markanın tamamen yeni SEA-S modüler platformu üzerine inşa ediliyor. Zeekr 8X’in resmi lansmanının yılın ilk yarısında yapılması bekleniyor.

Zeekr 8X'in ön bölümünde, şelale formunda detaylara sahip büyük krom panjur dikkat çekiyor. Bu tasarıma, C formu oluşturan gündüz LED'leriyle kombine edilen köşeli farlar ve tavan üzerine konumlandırılmış bir LiDAR sensörü eşlik ediyor. Marka, lüks algısını yükseltmek amacıyla ön tamponda da krom parçalara yer vermiş.

Şarj edilebilir hibrit SUV, versiyona göre 20, 21 veya 22 inçlik yıldız formlu jantlarla tercih edilebiliyor. Kırmızı renkli fren kaliperleri ise sportif karakteri vurgulayan detaylar arasında yer alıyor. Bu alanda ayrıca geleneksel kapı kolları, elektrikli yan basamaklar ve krom kaplamalı cam çerçeveleri öne çıkıyor. SUV'un arka bölümünde ise boydan boya uzanan stop lambaları ve keskin çizgiler, dinamik bir görüntü oluşturuyor.

Zeekr 8X teknik özellikleri

Tam Boyutta Gör

5.100 mm uzunluk

1.998 mm genişlik

1.780 mm yükseklik

3.069 mm aks mesafesi

328 km'ye kadar saf elektrikli menzil

Zeekr 8X'in şarj edilebilir hibrit sisteminde 2.0 litrelik turbo benzinli motor görev yapıyor. Bu motor, 275 beygir maksimum güç üretiyor. CATL ile Geely ortaklığında geliştirilen 55,1 kWsa veya 70 kWsa'lik NMC batarya ile tercih edilebilen SUV model, versiyona göre sırasıyla 256 km veya 328 km saf elektrikli sürüş menzili sunuyor. Elektrik motorlarının teknik detayları henüz resmi olarak paylaşılmamış olsa da önceki bilgilere göre Zeekr 8X’in toplamda 1.381 beygir güç üreten üç motorlu bir yapıya sahip olması bekleniyor.

