Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    1381 beygir güç ve Rolls-Royce stili panjur: İşte yeni Zeekr 8X

    Zeekr, şarj edilebilir hibrit SUV modeli 8X’in tasarım ve teknik detaylarını paylaştı. 5.1 metrelik uzunluğu, elmas detaylı aydınlatmaları ve iddialı güç değerleriyle 8X, premium sınıfa göz kırpıyor.

    1381 beygir güç ve Rolls-Royce stili panjur: İşte yeni Zeekr 8X Tam Boyutta Gör
    Zeekr, yakında tanıtılması beklenen şarj edilebilir hibrit SUV modeli Zeekr 8X’e ait yeni görselleri paylaştı. Beş ve altı koltuklu versiyonlarla sunulacak model, markanın tamamen yeni SEA-S modüler platformu üzerine inşa ediliyor. Zeekr 8X’in resmi lansmanının yılın ilk yarısında yapılması bekleniyor.

    Zeekr 8X'in ön bölümünde, şelale formunda detaylara sahip büyük krom panjur dikkat çekiyor. Bu tasarıma, C formu oluşturan gündüz LED'leriyle kombine edilen köşeli farlar ve tavan üzerine konumlandırılmış bir LiDAR sensörü eşlik ediyor. Marka, lüks algısını yükseltmek amacıyla ön tamponda da krom parçalara yer vermiş.

    Şarj edilebilir hibrit SUV, versiyona göre 20, 21 veya 22 inçlik yıldız formlu jantlarla tercih edilebiliyor. Kırmızı renkli fren kaliperleri ise sportif karakteri vurgulayan detaylar arasında yer alıyor. Bu alanda ayrıca geleneksel kapı kolları, elektrikli yan basamaklar ve krom kaplamalı cam çerçeveleri öne çıkıyor. SUV'un arka bölümünde ise boydan boya uzanan stop lambaları ve keskin çizgiler, dinamik bir görüntü oluşturuyor.

    Zeekr 8X teknik özellikleri

    1381 beygir güç ve Rolls-Royce stili panjur: İşte yeni Zeekr 8X Tam Boyutta Gör

    • 5.100 mm uzunluk
    • 1.998 mm genişlik
    • 1.780 mm yükseklik
    • 3.069 mm aks mesafesi
    • 328 km'ye kadar saf elektrikli menzil

    Zeekr 8X'in şarj edilebilir hibrit sisteminde 2.0 litrelik turbo benzinli motor görev yapıyor. Bu motor, 275 beygir maksimum güç üretiyor. CATL ile Geely ortaklığında geliştirilen 55,1 kWsa veya 70 kWsa'lik NMC batarya ile tercih edilebilen SUV model, versiyona göre sırasıyla 256 km veya 328 km saf elektrikli sürüş menzili sunuyor. Elektrik motorlarının teknik detayları henüz resmi olarak paylaşılmamış olsa da önceki bilgilere göre Zeekr 8X’in toplamda 1.381 beygir güç üreten üç motorlu bir yapıya sahip olması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rüzgar ve yol sesi almayan araba hasta olmak için yapılması gerekenler vakıfbank kazandıran tarife nedir brc lpg göstergesi anlamları brc lpg gösterge ışıkları yanmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15 Ultra
    Xiaomi 15 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum