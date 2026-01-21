Tesla Cybertruck satışları 2025’te adeta çakıldı

Cox Automotive tahminlerine göre Tesla, Cybertruck’ın piyasadaki ilk tam yılı olan 2024’te ABD’de yaklaşık 39 bin adet satış gerçekleştirdi. 2025’e gelindiğinde ise bu rakam 20 bin 200 seviyesine kadar geriledi. Yaklaşık 19 bin adetlik fark, yıl içinde satıştan kaldırılan modeller de dahil olmak üzere ABD’de satılan tüm elektrikli araçlar arasında en büyük düşüş anlamına geliyor.
Yüksek beklenti depremin nedenlerinden
Bununla birlikte 2025’te ABD’de 7.500 dolarlık elektrikli araç vergi teşvikinin devre dışı kalması da talepleri aşağı çekti. Cybertruck ise buna ek olarak kendine özgü sorunlarla karşılaştı. 2019’dan bu yana tüketicileri ikiye bölen tasarımı zaten potansiyel alıcı kitlesini daraltıyor. Musk’ın siyasi duruşu ve kamuoyundaki tartışmalı profili de ekstra olumsuzluk yaratıyor.
Cybertruck'taki sert düşüşe rağmen Tesla, 2025'i ABD'nin en büyük elektrikli araç üreticisi olarak tamamladı. Cox verilerine göre şirket, ABD'de yaklaşık 590 bin araç sattı ve yüzde 46 pazar payına ulaştı. Vergi teşviklerinin kalktığı yılın son çeyreğinde bile Tesla'nın payı arttı ve 2025'in son üç ayında yüzde 59'a yükseldi. Verilere göre ABD'de tam elektrikli araç satışları 2025'te yüzde 2 düşüşle 1,28 milyon adet olarak gerçekleşti.