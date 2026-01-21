Giriş
    Tesla Cybertruck satışları 2025’te adeta çakıldı

    2024’te ABD’nin en çok satan elektrikli pickup’ı olan Tesla Cybertruck, 2025’te adeta çakıldı. Model, ABD elektrikli araç pazarında yılın en sert düşüşünü yaşadı.

    Tesla Cybertruck satışları 2025’te adeta çakıldı Tam Boyutta Gör
    ABD elektrikli araç pazarında dalgalanmaların damga vurduğu 2025 yılı, Tesla Cybertruck için özellikle zor geçti. 2024’te ABD’nin en çok satan elektrikli pickup modeli olan Cybertruck, 2025’te satışlarını neredeyse yarı yarıya kaybederek ülkedeki tüm elektrikli modeller arasında en sert düşüşü yaşayan araç oldu.

    Cox Automotive tahminlerine göre Tesla, Cybertruck’ın piyasadaki ilk tam yılı olan 2024’te ABD’de yaklaşık 39 bin adet satış gerçekleştirdi. 2025’e gelindiğinde ise bu rakam 20 bin 200 seviyesine kadar geriledi. Yaklaşık 19 bin adetlik fark, yıl içinde satıştan kaldırılan modeller de dahil olmak üzere ABD’de satılan tüm elektrikli araçlar arasında en büyük düşüş anlamına geliyor.

    Yüksek beklenti depremin nedenlerinden

    Tesla Cybertruck satışları 2025’te adeta çakıldı Tam Boyutta Gör
    Cybertruck, 2024’ü ABD’nin en çok satan elektrikli pickup modeli olarak kapatmıştı. Alışılmışın dışındaki tasarımı ve steer-by-wire direksiyon sistemi gibi yenilikçi çözümleri, modele güçlü bir ilk talep kazandırmıştı. Ancak elektrikli araç pazarında yılda 30-40 bin adet satış seviyesinin istisna olduğu düşünüldüğünde Cybertruck’ın düşüşü daha sert hissedildi. ABD’de birçok elektrikli modelin yıllık satışları 2 bin-20 bin adet aralığında seyrediyor.
    Tesla Cybertruck satışları 2025’te adeta çakıldı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan CEO Elon Musk, bu aracı “Tesla’nın şimdiye kadarki en iyi ürünü” olarak tanımlamıştı. Hatta Tesla, Teksas’taki fabrikasında yılda 125 bin adedin üzerinde Cybertruck üretim kapasitesine sahip olduğunu açıklamıştı. Bu rakamlar, Tesla tarafında da beklentilerin çok yüksek olduğuna işaret ediyor.

    Bununla birlikte 2025’te ABD’de 7.500 dolarlık elektrikli araç vergi teşvikinin devre dışı kalması da talepleri aşağı çekti. Cybertruck ise buna ek olarak kendine özgü sorunlarla karşılaştı. 2019’dan bu yana tüketicileri ikiye bölen tasarımı zaten potansiyel alıcı kitlesini daraltıyor. Musk’ın siyasi duruşu ve kamuoyundaki tartışmalı profili de ekstra olumsuzluk yaratıyor.

    Cybertruck’taki sert düşüşe rağmen Tesla, 2025’i ABD’nin en büyük elektrikli araç üreticisi olarak tamamladı. Cox verilerine göre şirket, ABD’de yaklaşık 590 bin araç sattı ve yüzde 46 pazar payına ulaştı. Vergi teşviklerinin kalktığı yılın son çeyreğinde bile Tesla’nın payı arttı ve 2025’in son üç ayında yüzde 59’a yükseldi. Verilere göre ABD’de tam elektrikli araç satışları 2025’te yüzde 2 düşüşle 1,28 milyon adet olarak gerçekleşti.

