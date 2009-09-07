Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Foxconn 785G yonga setli yeni anakartı Cinema'nın satışına başladı

9 yıl
7,6b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Foxconn 785G yonga setli yeni anakartı Cinema'nın satışına başladı
Tam Boyutta Gör

AMD'nin entegre grafik performansıyla öne çıkan yeni yonga seti 785G için yeni modeller anakart üreticileri tarafından pazara sunulmaya devam ediyor. Sony olarak Sony'nin Tijuana, Meksika'da TV üretim tesislerini alacağı açıklanarak gündeme gelen Foxconn'un anakart bölümü, Digital Life serisi altında hazırladığı 785G yonga setli yeni anakartını satışa sundu. Firmanın Cinema kod adını taşıyan ve çoklu ortam bilgisayarlarını hedef alan microATX formdaki yeni anakartı hem teknik özellikleri hem de tasarım detayları ile segmentinde dikkat çekecek gibi görünüyor.

Soket AM2, AM2+ ve AM3 formundaki AMD işlemcilerle uyumlu olan Foxconn Cinema, dört adet DIMM slotu üzerinden 1066MHz DDR2 bellek desteği sunabiliyor. Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve özel soğutucu tasarımı ile dikkat çeken anakart, kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4200 IGP'si ile geliyor. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen aynı zamanda daha yüksek grafik performansı için 128MB SidePort bellek teknolojisi ile desteklenen entegre grafik birimi aynı zamanda Hybrid Crossfire desteği de sunuyor.

Harici ekran kartı kullanımı için bir adet PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCIe x1 ve bir adet te PCI slotuna sahip olan 785G yonga seti Foxconn Cinema, güney köprüsü olarak SB710 yongasını kullanıyorve AMD'nin ACC (Advanced Clock Calibration) teknolojisini de destekliyor. Yani Foxconn Cinema ile çift ve üç çekirdekli Phenom ve Athlon II işlemcilerinde çekirdek aşırtma işlemcinin yapılabilmesi de mümkün. Gelişmiş çoklu ortam deneyimi için Dolby Digital ve DTS decode özellikli 8 kanal ses desteği sunan anakartta HDMI portu da bulunuyor.

5 fazlı CPU güç tasarımı için kullanılan soğutucu seçeneğine göre iki farklı model varyasyonu (Deluxe ve Premium) bulunan anakartın fiyatı yurt dışı satış fiyatları ise 116$ ve 125.5$ olarak belirlenmiş.

Foxconn 785G yonga setli yeni anakartı Cinema'nın satışına başladı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
deepestlove 9 yıl
90$ ve altı fiyatlar olmalı
Sonuçta 4200 atla deve değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BiLgiSeaRcheR 9 yıl
pcb ve komponentlerin renkleri, tasarım, soğutucular dehşet olmuş, helal olsun foxconn'a

Fiyat olarak biraz daha uygun olsa çok daha güzel olurmuş, 785G'de tercih edilesi bir board
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Regor 9 yıl
Bende bugün Foxconn sitesinde gezinirken gördüm bu kartları. Kaliteli duruyor. Siyah PCB, renkler ve soğutucular çok şık. Fiyatı da uygun gibi.

Sony olarak Sony'nin Tijuana, Meksika'da TV üretim tesislerini alacağı açıklanarak gündeme gelen Foxconn'un anakart bölümü

Son olarak.........
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jiddi 9 yıl
Bu fiyatlar bana yuksek gibi geldi. Cunku anakart aleminde basi ceken Gigabyte ve Asus'un bu cipsetle urettikleri ayni fiyata urunler mevcut. Bu durumda nasil Gigabyte ve Asus ile rekabet edecek ? Keske biraz daha ucuz olsa idi de bari 785G'nin hakkini vermis olsa idi :) Cunku su durumda bu cipsetli anakartlar yeni ciktigi icin biraz yuksek fiyatli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim