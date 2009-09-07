Foxconn 785G yonga setli yeni anakartı Cinema'nın satışına başladı

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AMD'nin entegre grafik performansıyla öne çıkan yeni yonga seti 785G için yeni modeller anakart üreticileri tarafından pazara sunulmaya devam ediyor. Sony olarak Sony'nin Tijuana, Meksika'da TV üretim tesislerini alacağı açıklanarak gündeme gelen Foxconn'un anakart bölümü, Digital Life serisi altında hazırladığı 785G yonga setli yeni anakartını satışa sundu. Firmanın Cinema kod adını taşıyan ve çoklu ortam bilgisayarlarını hedef alan microATX formdaki yeni anakartı hem teknik özellikleri hem de tasarım detayları ile segmentinde dikkat çekecek gibi görünüyor.

Soket AM2, AM2+ ve AM3 formundaki AMD işlemcilerle uyumlu olan Foxconn Cinema, dört adet DIMM slotu üzerinden 1066MHz DDR2 bellek desteği sunabiliyor. Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve özel soğutucu tasarımı ile dikkat çeken anakart, kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4200 IGP'si ile geliyor. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen aynı zamanda daha yüksek grafik performansı için 128MB SidePort bellek teknolojisi ile desteklenen entegre grafik birimi aynı zamanda Hybrid Crossfire desteği de sunuyor.

Harici ekran kartı kullanımı için bir adet PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCIe x1 ve bir adet te PCI slotuna sahip olan 785G yonga seti Foxconn Cinema, güney köprüsü olarak SB710 yongasını kullanıyorve AMD'nin ACC (Advanced Clock Calibration) teknolojisini de destekliyor. Yani Foxconn Cinema ile çift ve üç çekirdekli Phenom ve Athlon II işlemcilerinde çekirdek aşırtma işlemcinin yapılabilmesi de mümkün. Gelişmiş çoklu ortam deneyimi için Dolby Digital ve DTS decode özellikli 8 kanal ses desteği sunan anakartta HDMI portu da bulunuyor.

5 fazlı CPU güç tasarımı için kullanılan soğutucu seçeneğine göre iki farklı model varyasyonu (Deluxe ve Premium) bulunan anakartın fiyatı yurt dışı satış fiyatları ise 116$ ve 125.5$ olarak belirlenmiş.

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