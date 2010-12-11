Foxconn'un çalışan sayısı bir milyonu geçti

Dünyanın en büyük kontratlı elektronik üreticisi Foxconn, gelen yüksek talebi karşılayabilmek için yeni fabrika yatırımlarına ek olarak çalışan sayısını da sürekli arttıyor. Saygın ekonomi yayıncısı Bloomberg'in haberine göre şirketin Çin'deki çalışan sayısı bir milyonu geçmiş durumda. Bir dönem "intihar" olaylarıyla gündeme gelen Foxconn, çalışan şartlarıyla ilgili bir takım iyileştirmeler yapmış ve yeni tesislerinde, işçilerin beden ve ruh sağlığına yönelik daha fazla sosyal alan yaratacağını dünya kamuoyu ile paylaşmıştı.

Şu an itibariyle bir milyondan daha fazla çalışanı bulunan şirket, yeni istihdamlar yaratmaya devam edeceğini belirtiyor. Foxconn tepe yöneticisinin özel asistanın Louis Woo açıklamasında "Bir burada konuşurken bile yeni işe alımlar devam ediyor. Çünkü Noel Tatili geliyor ve herkes çok sıkı çalışıyor." dedi.

Foxconn gelecek yılın sonuna kadar çalışan sayısını 1.3 milyona çıkartmayı planlıyor. Bilindiği gibi Foxconn başta Apple ve HP olmak üzere dünya devi teknoloji firmalarının bir numaralı üreticisi durumda.