Foxconn'un çalışan sayısı bir milyonu geçti

Dünyanın en büyük kontratlı elektronik üreticisi Foxconn, gelen yüksek talebi karşılayabilmek için yeni fabrika yatırımlarına ek olarak çalışan sayısını da sürekli arttıyor. Saygın ekonomi yayıncısı Bloomberg'in haberine göre şirketin Çin'deki çalışan sayısı bir milyonu geçmiş durumda. Bir dönem "intihar" olaylarıyla gündeme gelen Foxconn, çalışan şartlarıyla ilgili bir takım iyileştirmeler yapmış ve yeni tesislerinde, işçilerin beden ve ruh sağlığına yönelik daha fazla sosyal alan yaratacağını dünya kamuoyu ile paylaşmıştı.
Şu an itibariyle bir milyondan daha fazla çalışanı bulunan şirket, yeni istihdamlar yaratmaya devam edeceğini belirtiyor. Foxconn tepe yöneticisinin özel asistanın Louis Woo açıklamasında "Bir burada konuşurken bile yeni işe alımlar devam ediyor. Çünkü Noel Tatili geliyor ve herkes çok sıkı çalışıyor." dedi.
Foxconn gelecek yılın sonuna kadar çalışan sayısını 1.3 milyona çıkartmayı planlıyor. Bilindiği gibi Foxconn başta Apple ve HP olmak üzere dünya devi teknoloji firmalarının bir numaralı üreticisi durumda.
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Şaka bir yana çinlilerin derdi sizi germesin arkadaşlar , çalışan 1 milyon işçiden 500.000 tanesine kalacak yer saglıyor Foxconn.
Foxconn muhtemelen Çin standartlarının üstünde çalışma ortamı sunuyor. Ayrıca Apple firmayı denetliyor, kendi standartların çalışma ortamı saplasın diye.
Terry Tai-Ming Gou
en.wikipedia.org/...
Foxconn gelince acayip sekilde büyüyorlar. Yönetimlerini tebrik ediyorum. Apple, HP ve dahasına kaliteli uretim yapıyorlar yani öyle yada böyle bir standartları var. Dünya ortalamasına bakilinca daha düşük maliyetle bunlarıda birleştirdikleri için daha da ivmeli büyüyeceklerdir. Çünkü orası Çin.
"Günlüğü 3 dolardan çalıştırdıktan sonra 3 milyon işçi alsa ne olur"
Arkadaşlar yorumda forum kurallarına aykırı birşey varsa lütfen beni uyarın. Eğer yoksa da silenlere selamlarımı yolluyorum. Foxcon sponsorunuz mu acaba diye de merak ediyorum.
Lütfen zahmet edip bir göz atın yukarıdaki bağlantıya...
Gözlem ve Espiri süper....