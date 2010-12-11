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Foxconn'un çalışan sayısı bir milyonu geçti

8 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük kontratlı elektronik üreticisi Foxconn, gelen yüksek talebi karşılayabilmek için yeni fabrika yatırımlarına ek olarak çalışan sayısını da sürekli arttıyor. Saygın ekonomi yayıncısı Bloomberg'in haberine göre şirketin Çin'deki çalışan sayısı bir milyonu geçmiş durumda. Bir dönem "intihar" olaylarıyla gündeme gelen Foxconn, çalışan şartlarıyla ilgili bir takım iyileştirmeler yapmış ve yeni tesislerinde, işçilerin beden ve ruh sağlığına yönelik daha fazla sosyal alan yaratacağını dünya kamuoyu ile paylaşmıştı.

Şu an itibariyle bir milyondan daha fazla çalışanı bulunan şirket, yeni istihdamlar yaratmaya devam edeceğini belirtiyor. Foxconn tepe yöneticisinin özel asistanın Louis Woo açıklamasında "Bir burada konuşurken bile yeni işe alımlar devam ediyor. Çünkü Noel Tatili geliyor ve herkes çok sıkı çalışıyor." dedi.

Foxconn gelecek yılın sonuna kadar çalışan sayısını 1.3 milyona çıkartmayı planlıyor. Bilindiği gibi Foxconn başta Apple ve HP olmak üzere dünya devi teknoloji firmalarının bir numaralı üreticisi durumda.


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Chris Brown 8 yıl
Foxconn a dikkat edin Tr ye gelen anakartların arkalarında kapasitörlerde slotlarda hep kurtar beni bu hayattan , cep telefonu numarası vs yazıyormuş





Şaka bir yana çinlilerin derdi sizi germesin arkadaşlar , çalışan 1 milyon işçiden 500.000 tanesine kalacak yer saglıyor Foxconn.

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demirparcasi 8 yıl
Bolca yeni çalışan alsında, Apple'a mal yetiştirsin. Bizde aylarca beklemek zorunda kalmayalım.
Foxconn muhtemelen Çin standartlarının üstünde çalışma ortamı sunuyor. Ayrıca Apple firmayı denetliyor, kendi standartların çalışma ortamı saplasın diye.
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DH Misafiri 8 yıl
O çalışma şartlarında, o kadar adamı yanımda çalıştırmaya benim bile gücüm yeter!
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alpa07 8 yıl
foxconun ceosu kım bilen varmı ?????
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CrySystem 8 yıl

alpa07

foxconun ceosu kım bilen varmı ?????


Terry Tai-Ming Gou
en.wikipedia.org/...
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vidoko 8 yıl
f/p olarak işçi çalıştııyor bunlar:D en ucuz en iyi performans.
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C£nq 8 yıl
Anladım tamam insanlar icin daha iyi hayat şartlarını her insan evladı ister, burda sıkıntı yok. Ama anlamadığım durum insanlar ac mi kalsın? Hayatlarını idame ettirmek durumundalar ki çinde genel koşul böyle. Calışma şartları zorludur doğrudur. Ee Türkiye'de nasıl?! Burda bu yorumları yapanlar ya yüksek dereceli devlet memuru sabah 8 aksam 5 yada aileleri böyle. Hiç acaba kafalarını kaldırıp dışarıya baktılar mi? Sizin o beğenmediğiniz Foxconndan daha kötü ve berbat şartlarda insanlar asgari ücret hatta daha az ücretle çalışmak zorunda kalıyorlar çünkü bir hayatları var ve idame ettirmek zorundalar..

Foxconn gelince acayip sekilde büyüyorlar. Yönetimlerini tebrik ediyorum. Apple, HP ve dahasına kaliteli uretim yapıyorlar yani öyle yada böyle bir standartları var. Dünya ortalamasına bakilinca daha düşük maliyetle bunlarıda birleştirdikleri için daha da ivmeli büyüyeceklerdir. Çünkü orası Çin.
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ozkan_tpc 8 yıl
Önceki yorumum ne hikmetse silinmiş, ben aynı yorumu yine yapıştırıyorum.
"Günlüğü 3 dolardan çalıştırdıktan sonra 3 milyon işçi alsa ne olur"
Arkadaşlar yorumda forum kurallarına aykırı birşey varsa lütfen beni uyarın. Eğer yoksa da silenlere selamlarımı yolluyorum. Foxcon sponsorunuz mu acaba diye de merak ediyorum.
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Abba sever 8 yıl
donanimhaber.com/...
Lütfen zahmet edip bir göz atın yukarıdaki bağlantıya...
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EaEnki 8 yıl

elektro_gadget
Arkadaki hatun dikkatimi çekti. Patronun karısımıdır nedir elinde çanta ile ortalıkta geziyor.


Gözlem ve Espiri süper....

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UzmaN345 8 yıl
Türkiye açılırsa çok iyi olur bence gidipte bir demirçelik fabrıkasında çalışmak var bide elektronik fabrikasında çalışmak var 700-800tl aşagıda maaş vermez bence iyi
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Guest-BF8E9B238 8 yıl
Arkadaki hatun dikkatimi çekti. Patronun karısımıdır nedir elinde çanta ile ortalıkta geziyor.
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