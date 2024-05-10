2024 Honda Freed, yenilenen yüzü ve gelişmiş hibrit sistemiyle tanıtıldı

Yeni nesil Honda Freed; 4310 mm uzunluğa, 1695 mm genişliğe, 1755 mm yüksekliğe ve 2740 mm aks mesafesine sahip. Bu da selefine göre aynı aks mesafesine sahip olmasına rağmen gövde uzunluğunun 45 mm daha uzun olduğu anlamına geliyor. Bu ufak değişimin yeni tasarım dilinden kaynaklandığı söylenebilir.
Kompakt bir araç olmasına rağmen üç sıra koltuk düzenine sahip olan yeni Freed, Air ve Crosstar olmak üzere iki farklı versiyonla satılacak. Crosstar, adından da anlaşılabileceği üzere crossover esintileri taşıyan daha sert bir görünüme sahip. Kaputun altında ise benzinli ve e:HEV adı verilen hibrit seçenekler bulunuyor.
Freed, aile aracı olarak kullanılacağı için bu yönde bolca pratik özelliğe yer verilmiş. Ön konsolda bulunan saklama gözleri, İkinci ve üçüncü sıradaki yolcular için sunulan bardaklıklar, arka tarafta tavana monte edilen havalandırma menfezleri gibi detaylar karşımıza çıkıyor. Üstelik bagaj yükleme eşiği de neredeyse aracın tabanında. Bu sayede tekerlekli sandalye kullanıcıları için de ekstra kolaylık sağlanmış.
Giriş seviyesinde 1.5 litre atmosferik benzinli motor ve CVT şanzıman kombinasyonu sunuluyor. Üst seviyede ise 1.5 litre benzinli motoru iki elektrik motoruyla kombine eden e:HEV sistemi bulunuyor. Her iki motor seçeneği de önden veya dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabiliyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.