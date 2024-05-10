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    Anlık Bildirim

    2024 Honda Freed, yenilenen yüzü ve gelişmiş hibrit sistemiyle tanıtıldı

    Tasarımı ve özellikleri yenilenen üçüncü nesil Honda Freed'in doğa tutkunlarına hitap eden Crosstar versiyonu bolca kamp ekipmanı opsiyonuyla beraber geliyor.    
    Yeni Honda Freed tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasında SUV'lar liderliği ele geçirmiş olsa da MPV'ler hala bazı pazarlarda tercih edilmeye devam ediyor. Honda da bu kapsamda üçüncü nesil Honda Freed modelini görücüye çıkardı. Minimalist tasarımıyla dikkat çeken model, haziran ayında Japonya'da satışa sunulacak.

    Yeni nesil Honda Freed; 4310 mm uzunluğa, 1695 mm genişliğe, 1755 mm yüksekliğe ve 2740 mm aks mesafesine sahip. Bu da selefine göre aynı aks mesafesine sahip olmasına rağmen gövde uzunluğunun 45 mm daha uzun olduğu anlamına geliyor. Bu ufak değişimin yeni tasarım dilinden kaynaklandığı söylenebilir.

    Kompakt bir araç olmasına rağmen üç sıra koltuk düzenine sahip olan yeni Freed, Air ve Crosstar olmak üzere iki farklı versiyonla satılacak. Crosstar, adından da anlaşılabileceği üzere crossover esintileri taşıyan daha sert bir görünüme sahip. Kaputun altında ise benzinli ve e:HEV adı verilen hibrit seçenekler bulunuyor.

    Yeni Honda Freed tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honda Freed'in yenilenen kabini 2+2+2 oturma düzeniyle tercih edilebiliyor. İki kollu direksiyon simidinin hemen arkasında konsola gömülü küçük bir dijital gösterge ekranı mevcut. Ortada ise tablet ekran şeklinde konumlandırılan büyük multimedya ekranı görev yapıyor. Vites topuzu ve kontrol düğmelerinin çoğu bu ekranın alt kısmındaki bölümde toplanmış.

    Freed, aile aracı olarak kullanılacağı için bu yönde bolca pratik özelliğe yer verilmiş. Ön konsolda bulunan saklama gözleri, İkinci ve üçüncü sıradaki yolcular için sunulan bardaklıklar, arka tarafta tavana monte edilen havalandırma menfezleri gibi detaylar karşımıza çıkıyor. Üstelik bagaj yükleme eşiği de neredeyse aracın tabanında. Bu sayede tekerlekli sandalye kullanıcıları için de ekstra kolaylık sağlanmış.

    Giriş seviyesinde 1.5 litre atmosferik benzinli motor ve CVT şanzıman kombinasyonu sunuluyor. Üst seviyede ise 1.5 litre benzinli motoru iki elektrik motoruyla kombine eden e:HEV sistemi bulunuyor. Her iki motor seçeneği de önden veya dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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