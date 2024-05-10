2024 Honda Freed, yenilenen yüzü ve gelişmiş hibrit sistemiyle tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasında SUV'lar liderliği ele geçirmiş olsa da MPV'ler hala bazı pazarlarda tercih edilmeye devam ediyor. Honda da bu kapsamda üçüncü nesil Honda Freed modelini görücüye çıkardı. Minimalist tasarımıyla dikkat çeken model, haziran ayında Japonya'da satışa sunulacak.

Yeni nesil Honda Freed; 4310 mm uzunluğa, 1695 mm genişliğe, 1755 mm yüksekliğe ve 2740 mm aks mesafesine sahip. Bu da selefine göre aynı aks mesafesine sahip olmasına rağmen gövde uzunluğunun 45 mm daha uzun olduğu anlamına geliyor. Bu ufak değişimin yeni tasarım dilinden kaynaklandığı söylenebilir.

Kompakt bir araç olmasına rağmen üç sıra koltuk düzenine sahip olan yeni Freed, Air ve Crosstar olmak üzere iki farklı versiyonla satılacak. Crosstar, adından da anlaşılabileceği üzere crossover esintileri taşıyan daha sert bir görünüme sahip. Kaputun altında ise benzinli ve e:HEV adı verilen hibrit seçenekler bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Honda Freed'in yenilenen kabini 2+2+2 oturma düzeniyle tercih edilebiliyor. İki kollu direksiyon simidinin hemen arkasında konsola gömülü küçük bir dijital gösterge ekranı mevcut. Ortada ise tablet ekran şeklinde konumlandırılan büyük multimedya ekranı görev yapıyor. Vites topuzu ve kontrol düğmelerinin çoğu bu ekranın alt kısmındaki bölümde toplanmış.

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Freed, aile aracı olarak kullanılacağı için bu yönde bolca pratik özelliğe yer verilmiş. Ön konsolda bulunan saklama gözleri, İkinci ve üçüncü sıradaki yolcular için sunulan bardaklıklar, arka tarafta tavana monte edilen havalandırma menfezleri gibi detaylar karşımıza çıkıyor. Üstelik bagaj yükleme eşiği de neredeyse aracın tabanında. Bu sayede tekerlekli sandalye kullanıcıları için de ekstra kolaylık sağlanmış.

Giriş seviyesinde 1.5 litre atmosferik benzinli motor ve CVT şanzıman kombinasyonu sunuluyor. Üst seviyede ise 1.5 litre benzinli motoru iki elektrik motoruyla kombine eden e:HEV sistemi bulunuyor. Her iki motor seçeneği de önden veya dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabiliyor.

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