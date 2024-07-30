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    Anlık Bildirim

    TOGG’un 4x4 versiyonu çok yakında üretime giriyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili TOGG’un 4 çeker versiyonunun önümüzdeki aylarda çıkacağını duyurdu.
    TOGG’un 4x4 versiyonu çok yakında üretime giriyor Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Türkiye’nin HIT 30 programı hakkında detaylar verirken Türkiye’nin otomotiv sanayisi ve Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG hakkında bilgiler paylaştı. Kacır, TOGG’un 4x4 versiyonunun ne zaman geleceği konusunda da bilgiler verdi.

    TOGG’un 4x4 versiyonu çok yakın

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, A Haber’de Türkiye’nin teknoloji merkezli yol haritasını detaylandırırken TOGG'un 4 çeker versiyonunun önümüzdeki aylarda çıkacağını duyurdu: “TOGG'un önemli hedefleri var. 4x4 bildiğim kadarıyla önümüzdeki aylarda çıkacak. Ayrıca önümüzdeki yıl inşallah sedan modellerde yollara çıkacak. 2025 TOGG'un Avrupa'ya ihracata başladığı yıl olacak.

    Kacır, 5 milyar dolarlık bir kaynakla Türkiye'de elektrikli araç üretim kapasitesini yılda 1 milyona çıkarılacağını sözlerine eklerken TOGG’un üretim tesisin hemen yanında Çinli Farasis ile ortak yatırımla Siro Energy bünyesinde inşa edilen batarya üretim tesisinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca Türkiye’nin 80 GW/h yıllık batarya üretim kapasitesi hedeflerinin olduğunu ve Avrupa’ya batarya ihraç edilmesinin amaçlandığını söyledi Bakan Kacır.

    Kacır, “Otomotiv sektörü büyük bir hızla dönüşüyor, elektrikli araçlar yaygınlaşıyor, otonom araçlar yaygınlaşacak yeni birbirleri ve çevredeki diğer nesnelerle bağlantılı araçlar yaygınlaşacak. Yani aslında otomobiller akıllı cihazlar haline geliyor” diye konuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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