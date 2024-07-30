TOGG’un 4x4 versiyonu çok yakında üretime giriyor

TOGG’un 4x4 versiyonu çok yakın
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, A Haber’de Türkiye’nin teknoloji merkezli yol haritasını detaylandırırken TOGG'un 4 çeker versiyonunun önümüzdeki aylarda çıkacağını duyurdu: “TOGG'un önemli hedefleri var. 4x4 bildiğim kadarıyla önümüzdeki aylarda çıkacak. Ayrıca önümüzdeki yıl inşallah sedan modellerde yollara çıkacak. 2025 TOGG'un Avrupa'ya ihracata başladığı yıl olacak.”
Kacır, 5 milyar dolarlık bir kaynakla Türkiye'de elektrikli araç üretim kapasitesini yılda 1 milyona çıkarılacağını sözlerine eklerken TOGG’un üretim tesisin hemen yanında Çinli Farasis ile ortak yatırımla Siro Energy bünyesinde inşa edilen batarya üretim tesisinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca Türkiye’nin 80 GW/h yıllık batarya üretim kapasitesi hedeflerinin olduğunu ve Avrupa’ya batarya ihraç edilmesinin amaçlandığını söyledi Bakan Kacır.
Kacır, “Otomotiv sektörü büyük bir hızla dönüşüyor, elektrikli araçlar yaygınlaşıyor, otonom araçlar yaygınlaşacak yeni birbirleri ve çevredeki diğer nesnelerle bağlantılı araçlar yaygınlaşacak. Yani aslında otomobiller akıllı cihazlar haline geliyor” diye konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.