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Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Türkiye’nin HIT 30 programı hakkında detaylar verirken Türkiye’nin otomotiv sanayisi ve Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG hakkında bilgiler paylaştı. Kacır, TOGG’un 4x4 versiyonunun ne zaman geleceği konusunda da bilgiler verdi.

TOGG’un 4x4 versiyonu çok yakın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, A Haber’de Türkiye’nin teknoloji merkezli yol haritasını detaylandırırken TOGG'un 4 çeker versiyonunun önümüzdeki aylarda çıkacağını duyurdu: “TOGG'un önemli hedefleri var. 4x4 bildiğim kadarıyla önümüzdeki aylarda çıkacak. Ayrıca önümüzdeki yıl inşallah sedan modellerde yollara çıkacak. 2025 TOGG'un Avrupa'ya ihracata başladığı yıl olacak.”

Kacır, 5 milyar dolarlık bir kaynakla Türkiye'de elektrikli araç üretim kapasitesini yılda 1 milyona çıkarılacağını sözlerine eklerken TOGG’un üretim tesisin hemen yanında Çinli Farasis ile ortak yatırımla Siro Energy bünyesinde inşa edilen batarya üretim tesisinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca Türkiye’nin 80 GW/h yıllık batarya üretim kapasitesi hedeflerinin olduğunu ve Avrupa’ya batarya ihraç edilmesinin amaçlandığını söyledi Bakan Kacır.

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Kacır, “Otomotiv sektörü büyük bir hızla dönüşüyor, elektrikli araçlar yaygınlaşıyor, otonom araçlar yaygınlaşacak yeni birbirleri ve çevredeki diğer nesnelerle bağlantılı araçlar yaygınlaşacak. Yani aslında otomobiller akıllı cihazlar haline geliyor” diye konuştu.

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TOGG’un 4x4 versiyonu çok yakında üretime giriyor