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Fring ile iPhone kullanıcıları kısmen video görüşme imkanına sahip olacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,5b
1
1
Diğer
knight
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta Fring yazılımına merakla beklenen görüntülü konuşma özelliği eklenmiş ve yazılım Nokia'nın Symbian (S60) işletim sistemine sahip modelleri için kullanıma sunulmuştu. Böylece cep telefonlarında çift kamera bulunan kullanıcılar WI-FI bağlantısı aracılığıyla birbiriyle görüntülü konuşabiliyorlardı.

En sonunda Fring, iPhone için çeşitli güncellemeler yaptı ve Apple kullanıcıları da kısmen görüntülü görüşme imkanına kavuşmuş oldu. Fakat iPhone'da ikinci kamera bulunmadığı için iki taraflı görüşme şu an için mümkün değil. Özetle karşı taraftaki kişi sizi göremiyor. Dördüncü nesil iPhone'da Apple ikinci kameraya yer verirse yazılımın sunduğu imkanlardan tam anlamıyla faydalanılabilir.

 


http://www.fring.com/blog/?p=1791 Yorum Yaz
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