iOS 17.2 güncellemesi iPhone'lardaki Wi-Fi sorununu giderecek

Apple sorunla ilgili çok fazla detay vermese de, iOS 17'nin yayınlanmasının ardından bazı iPhone sahiplerinin düşük Wi-Fi hızıyla karşı karşıya kaldığını ve sık sık bağlantı kopmaları yaşadığını biliyoruz. Kullanıcılardan çok sayıda şikayet geldi.
iOS 17.2 ne zaman yayınlanacak?
Bu rahatsız edici durumlar genellikle Wi-Fi'nin kapatılıp yeniden açılmasıyla geçici olarak çözülebiliyordu, ancak kullanıcıların beklentisi Apple'ın sorunu tamamen ortadan kaldıracak bir adım atmasıydı. Şirket yakında bu beklentilere cevap verecek.
iOS 17.2'nin kararlı sürümünün Kasım sonu ya da Aralık başında yayınlanması bekleniyor. Bu arada iOS 17.2 hata düzeltmelerinin yanı sıra yeni özellikler de sunacak. Güncellemenin ne gibi yenilikler içereceğini buradaki haberimizden detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.