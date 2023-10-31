Tam Boyutta Gör Apple, iOS 17.2 güncellemesi ile iOS 17 ve iOS 17.1 sürümlerinde ortaya çıkan Wi-Fi sorunlarını giderecek. iClarified portalının aktardığı bilgilere göre iOS 17.2'nin geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk beta sürümünde bu can sıkıcı hata ortadan kaldırıldı.

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Apple sorunla ilgili çok fazla detay vermese de, iOS 17'nin yayınlanmasının ardından bazı iPhone sahiplerinin düşük Wi-Fi hızıyla karşı karşıya kaldığını ve sık sık bağlantı kopmaları yaşadığını biliyoruz. Kullanıcılardan çok sayıda şikayet geldi.

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iOS 17.2 ne zaman yayınlanacak?

Bu rahatsız edici durumlar genellikle Wi-Fi'nin kapatılıp yeniden açılmasıyla geçici olarak çözülebiliyordu, ancak kullanıcıların beklentisi Apple'ın sorunu tamamen ortadan kaldıracak bir adım atmasıydı. Şirket yakında bu beklentilere cevap verecek.

iOS 17.2'nin kararlı sürümünün Kasım sonu ya da Aralık başında yayınlanması bekleniyor. Bu arada iOS 17.2 hata düzeltmelerinin yanı sıra yeni özellikler de sunacak. Güncellemenin ne gibi yenilikler içereceğini buradaki haberimizden detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz.

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iOS 17.2 güncellemesi iPhone'lardaki Wi-Fi sorununu giderecek