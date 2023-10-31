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    Anlık Bildirim

    iOS 17.2 güncellemesi iPhone'lardaki Wi-Fi sorununu giderecek

    Apple, iOS 17.2 güncellemesi ile kullanıcıların iOS 17'den bu yana yaşadıkları Wi-Fi bağlantı sorunlarını ortadan kaldıracak. Yazılımın ilk betası bu hataya yönelik bir düzeltme içeriyor.
    iOS 17.2 güncellemesi iPhone'lardaki Wi-Fi sorununu giderecek Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 17.2 güncellemesi ile iOS 17 ve iOS 17.1 sürümlerinde ortaya çıkan Wi-Fi sorunlarını giderecek. iClarified portalının aktardığı bilgilere göre iOS 17.2'nin geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk beta sürümünde bu can sıkıcı hata ortadan kaldırıldı.

    Apple sorunla ilgili çok fazla detay vermese de, iOS 17'nin yayınlanmasının ardından bazı iPhone sahiplerinin düşük Wi-Fi hızıyla karşı karşıya kaldığını ve sık sık bağlantı kopmaları yaşadığını biliyoruz. Kullanıcılardan çok sayıda şikayet geldi.

    iOS 17.2 güncellemesi iPhone'lardaki Wi-Fi sorununu giderecek Tam Boyutta Gör

    iOS 17.2 ne zaman yayınlanacak?

    Bu rahatsız edici durumlar genellikle Wi-Fi'nin kapatılıp yeniden açılmasıyla geçici olarak çözülebiliyordu, ancak kullanıcıların beklentisi Apple'ın sorunu tamamen ortadan kaldıracak bir adım atmasıydı. Şirket yakında bu beklentilere cevap verecek.

    iOS 17.2'nin kararlı sürümünün Kasım sonu ya da Aralık başında yayınlanması bekleniyor. Bu arada iOS 17.2 hata düzeltmelerinin yanı sıra yeni özellikler de sunacak. Güncellemenin ne gibi yenilikler içereceğini buradaki haberimizden detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 20 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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