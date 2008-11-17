Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fujitsu 10.000 ve 15.000rpm hızlarındaki yeni sabit disklerini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
4,5b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fujitsu 10.000 ve 15.000rpm hızlarındaki yeni sabit disklerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Geleceğin depolama çözümü olarak öngörülen flash bellek tabanlı katı halli disklere yönelik çalışmalar devam ederken üreticiler ihityaç sahibi kurum ve kullanıcılar için endüstri standardı olan ve günümüzün en yaygın depolama çözümü olan mekanik tabanlı disklerin yüksek performanslı varyasyonlarını da üretmeye devam ediyor.

Fujitsu da hazırladığı 2.5" boyutundaki yeni sabit diskleriyle özellikle profesyonel kullanıcıları gözüne kestirmiş durumda. Firmanın SAS 2 (Serial Attached SCSI) arabirimini kullanan MBD2 RC ve MBE2 RC serisi yeni diskleri modeline göre 10,000 ve 15,000 RPM olarak belirlenen yüksek dönüş hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Dahili bellek kapasitesi 16MB olan sabit disklerden 147GB ve 300GB'lık kapasite alternatifleri sunacak olan MBD2 RC serisinin gelecek yılın ilk çeyreğinde 73.5GB ve 147GB depolama alanına sahip olacak MBE2 RC serisi modellerin ise gelecek yılın ikinci çeyreğinde gelmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
psychemy 11 yıl
haberde SAS arabiriminden bahsediyor ve 15k serverlar için yeni birşey değil en azından SATA'dan daha eski birşey. ne alakası var raptor ile anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertekin 11 yıl
Fiyatları uygun olursa alınır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 11 yıl
2.5 luğu bende 15k döndürürüm lol fujitsi ne yoksa raptor u geçmeyemi çalışıcaksın :D hiç kalkışmasaydın keşke :S fujitsi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeFurkan 11 yıl
sacmalik
ssd alirim bunun yerine 10 kat iyi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 11 yıl
15.000 rpm kasayı ters çevirir bu sabitdisk ağırlık dengesini iyi oluşturmak lazım... :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Aerocool M40 HTPC Kasa video inceleme 11 yıl Gears Of War 2 (Xbox 360) inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim