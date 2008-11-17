Fujitsu 10.000 ve 15.000rpm hızlarındaki yeni sabit disklerini duyurdu

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Geleceğin depolama çözümü olarak öngörülen flash bellek tabanlı katı halli disklere yönelik çalışmalar devam ederken üreticiler ihityaç sahibi kurum ve kullanıcılar için endüstri standardı olan ve günümüzün en yaygın depolama çözümü olan mekanik tabanlı disklerin yüksek performanslı varyasyonlarını da üretmeye devam ediyor.

Fujitsu da hazırladığı 2.5" boyutundaki yeni sabit diskleriyle özellikle profesyonel kullanıcıları gözüne kestirmiş durumda. Firmanın SAS 2 (Serial Attached SCSI) arabirimini kullanan MBD2 RC ve MBE2 RC serisi yeni diskleri modeline göre 10,000 ve 15,000 RPM olarak belirlenen yüksek dönüş hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Dahili bellek kapasitesi 16MB olan sabit disklerden 147GB ve 300GB'lık kapasite alternatifleri sunacak olan MBD2 RC serisinin gelecek yılın ilk çeyreğinde 73.5GB ve 147GB depolama alanına sahip olacak MBE2 RC serisi modellerin ise gelecek yılın ikinci çeyreğinde gelmesi bekleniyor.