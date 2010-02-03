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Fujitsu, dünyanın en küçük Multi-Touch'lı bilgisayarını Amerika'da satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Fujitsu, dünyanın en küçük Multi-Touch'lı bilgisayarını Amerika'da satışa sunuyor
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Japon merkezli elektronik devlerinden Fujitsu, Asya'da bir süre önce satışa sunduğu Ultra Portatif Kişisel Bilgisayarı (UMPC) Lifebook UH900'ü Amerika'da satışa sunuyor.

1280x800 piksel çözünürlük sağlayan 5.6 inç boyutlarında çoklu dokunmatik destekleyen Lifebook UH900, bu sayede dünyanın en küçük (500gr, 20.4cm x 10.65cm x 2.38cm) multi-touch uyumlu bilgisayarı ünvanını elinde bulunduruyor. Windows 7 işletim sistemiyle gelen UH900 bünyesinde 1.6GHz frekansında çalışan Atom Z530 işlemci, 2GB'lık bellek, GMA 500 entegre grafik birimi ve 64GB'lık katı hal sürücüsü (SSD) barındırıyor.

Wi-Fi desteğinin yanında HSPA desteği de sunan bilgisayarın Amerika'daki satış fiyatıysa 850 dolar olarak belirlenmiş.

Fujitsu, dünyanın en küçük Multi-Touch'lı bilgisayarını Amerika'da satışa sunuyor
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DH Misafiri 9 yıl
neredeyse sony ericsson xperia kadar o da 4inç ekranı var bana gayet kullanışlı geldi
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kral680 9 yıl
gzel
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bodyman700 9 yıl
spiga nın aynısı değil mi bu?
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marine-gear 9 yıl

bodyman700

spiga nın aynısı değil mi bu?

spiganın özellikleri bununla kıyaslanamaz bu ezer onu
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talh4wk 9 yıl
ekranı çok küçük bunu alacağıma tablet alırım daha iyi (ipad)
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DH Misafiri 9 yıl
Ekranı biraz daha genis olsaymis keşke, SSD yerine HDD koysalarmiş keşke. Her şeyi de eleştiriyoruz yahu
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tolgabc 9 yıl
Kullanımı zor olmaz mı? Ekrana mı tıklayacan, yazı mı yazacan? Aradaki mesafe can sıkıcı gibi durdu.
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JrMaster 9 yıl
Ekranı dokunmatik yapmasalardı baya bi alan varmış ve ekranın yanındaki işaretler tahminen dokunmatik onlarıda kasa üzerine getirselermiş baya bi hoş olurmuş bunun haricinde sistem gayet güzel
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grafiker 9 yıl
multi touch larda sensor sayısı biraz zorluyor herhalde ekran boyutlarını belki o yüzden ekranı bu şekilde kullanmışlardır. Bu arada ssd kullanmaları iyi olmuş ama bu da fiyatı artırmış anlaşılan.
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Momo-Oz 9 yıl
ekran için bolca yeri varmış aslında, hakkaten neden o kadar küçük ?
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DH Misafiri 9 yıl
Ekranı biraz daha genis olsaymis keşke, SSD yerine HDD koysalarmiş keşke. Her şeyi de eleştiriyoruz yahu
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