Fujitsu, dünyanın en küçük Multi-Touch'lı bilgisayarını Amerika'da satışa sunuyor

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Japon merkezli elektronik devlerinden Fujitsu, Asya'da bir süre önce satışa sunduğu Ultra Portatif Kişisel Bilgisayarı (UMPC) Lifebook UH900'ü Amerika'da satışa sunuyor.
1280x800 piksel çözünürlük sağlayan 5.6 inç boyutlarında çoklu dokunmatik destekleyen Lifebook UH900, bu sayede dünyanın en küçük (500gr, 20.4cm x 10.65cm x 2.38cm) multi-touch uyumlu bilgisayarı ünvanını elinde bulunduruyor. Windows 7 işletim sistemiyle gelen UH900 bünyesinde 1.6GHz frekansında çalışan Atom Z530 işlemci, 2GB'lık bellek, GMA 500 entegre grafik birimi ve 64GB'lık katı hal sürücüsü (SSD) barındırıyor.
Wi-Fi desteğinin yanında HSPA desteği de sunan bilgisayarın Amerika'daki satış fiyatıysa 850 dolar olarak belirlenmiş.
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