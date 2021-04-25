Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fujitsu'nun hatalı muhasebe programının neden olduğu adalet skandalı sona erdi

    Fujitsu'nun hatalı bilgisayar yazılımı nedeniyle yüzlerce posta çalışanının hüküm giymesiyle sonuçlanan adalet skandalı, mahkeme kararıyla sona erdi. İşte tüm detaylar.
    25 Nisan 2021, 17:00 (10 sa.)
    5,8b
    10
    4
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    18

    Fujitsu'nun hatalı muhasebe programının neden olduğu adalet skandalı sona erdi
    Tam Boyutta Gör

    İngiltere tarihinin en büyük adalet skandalında yeni bir dönemece girildi.

    Yüzlerce posta çalışanının hüküm giymesine neden olan postane yazılımı skandalında 39 kişinin aklanması, Post Office'i büyük bir tazminat faturasıyla karşı karşıya bırakabilecek uzun ve karmaşık bir hukuk savaşına işaret ediyor.

    Fujitsu'nun hatalı muhasebe programının neden olduğu adalet skandalı sona erdi
    Tam Boyutta Gör

    Olayı hatırlayalım

    Postane hizmeti veren Post Office kuruluşu 2000 ila 2014 yılları arasında Horizon adlı bilgisayar sisteminden alınan verilere dayanarak 736 posta çalışanı hakkında dava açtı.

    Ayrıca Bkz. "Redmi Note 10 Pro önemli bir güncelleme aldı: Ekrandaki titreme sorunu giderildi"

    Çalışanların bazıları hırsızlık, dolandırıcılık, sahte muhasebe kayıtlarıyla zimmetine para geçirme gibi suçlardan dolayı hapse girdi. Bir kısmı da toplumdan dışlandığı için maddi-manevi çöküş yaşadı. Bazı mağdurların ise bu süreçte hayatlarını kaybettiği belirtildi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung yönetim kurulu başkanı 18 ay hapis cezasına çarptırıldı

    Fujitsu'nun hatalı muhasebe programının neden olduğu adalet skandalı sona erdi
    Tam Boyutta Gör

    20 yılın ardından, postane yazılımında hata olduğunu iddia ederek davalarının yeniden incelenmesini isteyen 39 eski çalışan hukuk savaşını kazandı. Mahkeme, bu kişilerin mahkumiyet kararını bozdu.

    Yargıç, sistemin "hata ve kusurlar" içerdiğini ve şube hesaplarındaki açıkların sistemden kaynaklandığına dair bir "maddi risk" olduğunu söyledi.

    Fujitsu'nun hatalı muhasebe programının neden olduğu adalet skandalı sona erdi
    Tam Boyutta Gör

    Horizon yazılımı neydi?

    Horizon, 1999 yılında Post Office'in kullanımına sunuldu. Japon Fujitsu şirketi tarafından geliştirilen sistem muhasebe ve stok sayımı gibi işlemler için kullanılıyordu.

    Postane yöneticilerden bazıları sistemin binlerce pound tutarında açık verildiğini fark edince Horizon'da hata olduğuna dair şikayette bulundular. Hatta bazı yöneticilerin hataları düzeltmek için açıkları kendi ceplerinden bile kapattıkları ifade ediliyor.

    Fujitsu'nun hatalı muhasebe programının neden olduğu adalet skandalı sona erdi
    Tam Boyutta Gör

    Bundan sonra ne olacak?

    İngiltere tarihine adalet skandalı olarak geçen olayla ilgili son mahkeme kararında ayrıca bu 39 mahkumiyetin "kamu vicdanına hakaret" olduğu da tespit edildi.

    Yani bu da mağdur olan posta çalışanlarının kötü niyetli kovuşturma için Postaneye karşı dava açabileceği ve ciddi miktarda tazminat talep edebileceği anlamına geliyor.

    Fujitsu'nun hatalı muhasebe programının neden olduğu adalet skandalı sona erdi
    Tam Boyutta Gör

    Sorumlu tutulan var mı?

    Şu ana kadar Post Office veya Fujitsu'dan hiç kimse olayla ilgili sorumlu tutulmuş değil. Ancak Yüksek Mahkeme yargıcı şirket çalışanlarının delilleriyle ilgili "ciddi endişeleri" olduğu gerekçesiyle Fujitsu'yu başsavcılığa sevk edeceğini belirtti.



    https://www.bbc.com/news/business-56718036
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Xiaomi Mi A2 Lite'ın fişi çekildi
    6 sa.
    Realme yeni ürünlerini 30 Nisan'da tanıtacak: İşte duyurulacak 7 cihaz
    8 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    varolmayansehir 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar kişi nasıl organize olup suç işlemişleri sormamışlar... Dünya her yerde sıkıntılarıyla aynı gibi... Önce krallıkların sonu geldi şimdi yönetemeyen devletlerin... sırada şirketlerin dünyayı yönetmesi var sanırım
    Bu kadar kişi nasıl organize olup suç işlemişleri sormamışlar... Dünya her yerde sıkıntılarıyla aynı gibi... Önce krallıkların sonu geldi şimdi yönetemeyen devl...
    Devamını Gör
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Evet, artık şirketlerin dönemi, herkesi harcarlar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K kucukdev (murat murat) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    O kadar kişinin hırsız veya dolandırıcı olmadığı-olamayacağı akıllarına gelmemiş mi?
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    varolmayansehir 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar kişi nasıl organize olup suç işlemişleri sormamışlar... Dünya her yerde sıkıntılarıyla aynı gibi... Önce krallıkların sonu geldi şimdi yönetemeyen devletlerin... sırada şirketlerin dünyayı yönetmesi var sanırım
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    N nsar (Ensar Topaloğlu ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sadece Turkiye de olmuyormus
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. AKSUNGUR SİHA, KGK-SİHA-82 atışında tam isabet elde etti 3 sa. Pratt & Whitney: "Türklerin F-35 programından çıkarılması, motor maliyetlerini artıracak" 5 sa. Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A01 Android 11 güncellemesi aldı 6 sa. Xiaomi Mi A2 Lite'ın fişi çekildi 7 sa. The Walking Dead'in final sezonunda Rick Grimes dönebilir 7 sa. Android 12'de bildirimlerin tasarımı değişecek 7 sa. Logitech G502 Hero Oyuncu Faresi - İnceleme 8 sa. ASUS Ryzen 7 5700Ulu AIO PC’lerini duyurdu 8 sa. Realme yeni ürünlerini 30 Nisan'da tanıtacak: İşte duyurulacak 7 cihaz 9 sa. Seagate, Razer Chroma RGB destekli oyuncu sürücülerini satışa sundu 9 sa. Akıllı telefon modeli Huawei Nova 8 Pro 4G tanıtıldı 10 sa. Sapphire RX 6900 XT Toxic Extreme 4160 Euro’ya ulaşan fiyatlarla satışa sunuldu 10 sa. GÖRÜNTÜLENEN Fujitsu'nun hatalı muhasebe programının neden olduğu adalet skandalı sona erdi Sonraki Ford, navigasyona entegre çalışan "akıllı far" sistemini test ediyor 12 sa. Türk kripto para borsaları Thodex ve Vebitcoin hakkındaki son gelişmeler 13 sa. Sony'nin yeni nesil VR cihazındaki ana hedefi kaliteli oyun deneyimi sunmak 14 sa. Instagram, Reels'te reklam göstermeye başlıyor 14 sa. realme markası duvar kağıdı tasarım yarışması başlattı 15 sa. John Wick'in öncesini anlatacak The Continental dizisinin ilk detayları belli oldu 16 sa. Google, YouTube'un videoları daha hızlı işlemesi için kullandığı kendi yongasını tanıttı: Argos 16 sa. UiPath platformu Spotify’dan sonra Avrupa’nın en büyük teknoloji ihracı oldu 17 sa. Açık dünya rol yapma oyunu Elona Mobile, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 18 sa. AnyConsole telefon ve televizyon arasında köprü kuruyor 1 gün Tuzlu su veya idrarla şarj olabilen bir ışıldak geliştirildi 1 gün Güneş ve rüzgârdan elde edilen elektrik, küresel talebin 100 katını karşılayabilir 1 gün Araç lastik etiketlerine yeni düzenleme geliyor 1 gün Redmi K40 Gaming'in silah çeker gibi ses çıkaran tetik tuşları böyle çalışacak [Video] 1 gün Passwordstate saldırıya uğradı, 29 bine yakın şirket etkilendi 1 gün Sıradaki Steam İndirimleri'nin tarihi belli oldu: Altın Hafta 1 gün Logitech MX Anywhere 3 - İnceleme 1 gün Redmi Note 10 Pro önemli bir güncelleme aldı: Ekrandaki titreme sorunu giderildi 1 gün Farming Simulator 22 duyuruldu 1 gün Google, akıllı telefonlar için sesli asistanı daha akıllı hale getirecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız