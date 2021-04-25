Fujitsu'nun hatalı muhasebe programının neden olduğu adalet skandalı sona erdi

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İngiltere tarihinin en büyük adalet skandalında yeni bir dönemece girildi.

Yüzlerce posta çalışanının hüküm giymesine neden olan postane yazılımı skandalında 39 kişinin aklanması, Post Office'i büyük bir tazminat faturasıyla karşı karşıya bırakabilecek uzun ve karmaşık bir hukuk savaşına işaret ediyor.

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Olayı hatırlayalım

Postane hizmeti veren Post Office kuruluşu 2000 ila 2014 yılları arasında Horizon adlı bilgisayar sisteminden alınan verilere dayanarak 736 posta çalışanı hakkında dava açtı.

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Çalışanların bazıları hırsızlık, dolandırıcılık, sahte muhasebe kayıtlarıyla zimmetine para geçirme gibi suçlardan dolayı hapse girdi. Bir kısmı da toplumdan dışlandığı için maddi-manevi çöküş yaşadı. Bazı mağdurların ise bu süreçte hayatlarını kaybettiği belirtildi.

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20 yılın ardından, postane yazılımında hata olduğunu iddia ederek davalarının yeniden incelenmesini isteyen 39 eski çalışan hukuk savaşını kazandı. Mahkeme, bu kişilerin mahkumiyet kararını bozdu.

Yargıç, sistemin "hata ve kusurlar" içerdiğini ve şube hesaplarındaki açıkların sistemden kaynaklandığına dair bir "maddi risk" olduğunu söyledi.

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Horizon yazılımı neydi?

Horizon, 1999 yılında Post Office'in kullanımına sunuldu. Japon Fujitsu şirketi tarafından geliştirilen sistem muhasebe ve stok sayımı gibi işlemler için kullanılıyordu.

Postane yöneticilerden bazıları sistemin binlerce pound tutarında açık verildiğini fark edince Horizon'da hata olduğuna dair şikayette bulundular. Hatta bazı yöneticilerin hataları düzeltmek için açıkları kendi ceplerinden bile kapattıkları ifade ediliyor.

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Bundan sonra ne olacak?

İngiltere tarihine adalet skandalı olarak geçen olayla ilgili son mahkeme kararında ayrıca bu 39 mahkumiyetin "kamu vicdanına hakaret" olduğu da tespit edildi.

Yani bu da mağdur olan posta çalışanlarının kötü niyetli kovuşturma için Postaneye karşı dava açabileceği ve ciddi miktarda tazminat talep edebileceği anlamına geliyor.

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Sorumlu tutulan var mı?

Şu ana kadar Post Office veya Fujitsu'dan hiç kimse olayla ilgili sorumlu tutulmuş değil. Ancak Yüksek Mahkeme yargıcı şirket çalışanlarının delilleriyle ilgili "ciddi endişeleri" olduğu gerekçesiyle Fujitsu'yu başsavcılığa sevk edeceğini belirtti.

https://www.bbc.com/news/business-56718036

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