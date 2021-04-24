Redmi Note 10 Pro önemli bir güncelleme aldı: Ekrandaki titreme sorunu giderildi

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Xiaomi kısa süre önce Redmi Note 10 Pro akıllı telefonu için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. 12.0.14.0.RKFMIXM yapı numaralı ürün yazılımı sadece güvenlik iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri değil aynı zamanda yeni özellikler de getiriyor.

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Xiaomi geliştiricileri, akıllı telefona birçok yeni kamera filtresi ve video çekim modları ekledi. Ayrıca cihaz yeni bir kontrol hareketi de kazanmış durumda. Kullanıcılar sağ üst köşeden kaydırarak kontrol merkezini kolaylıkla açabilecekler.

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Ekrandaki titreme sorununu gideriyor

Güncelleme, ekran 120 Hz'de çalışırken ortaya çıkan can sıkıcı titreme sorununu da ortadan kaldırıyor. Ayrıca Nisan 2021 Android güvenlik yamasını içerdiğini de belirtelim. Yeni ürün yazılımı dünya genelindeki tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtılmaya başlandı.

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