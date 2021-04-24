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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 10 Pro önemli bir güncelleme aldı: Ekrandaki titreme sorunu giderildi

    Redmi Note 10 Pro için kapsamlı bir yazılım güncellemesi yayınlandı. Akıllı telefona birçok yeni özellik kazandıran güncelleme 120 Hz modunda ortaya çıkan ekran titremesi sorununu da gideriyor.
    24 Nisan 2021, 21:00 (1 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Redmi Note 10 Pro önemli bir güncelleme aldı: Ekrandaki titreme sorunu giderildi
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    Xiaomi kısa süre önce Redmi Note 10 Pro akıllı telefonu için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. 12.0.14.0.RKFMIXM yapı numaralı ürün yazılımı sadece güvenlik iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri değil aynı zamanda yeni özellikler de getiriyor.

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    Xiaomi geliştiricileri, akıllı telefona birçok yeni kamera filtresi ve video çekim modları ekledi. Ayrıca cihaz yeni bir kontrol hareketi de kazanmış durumda. Kullanıcılar sağ üst köşeden kaydırarak kontrol merkezini kolaylıkla açabilecekler.

    Redmi Note 10 Pro önemli bir güncelleme aldı: Ekrandaki titreme sorunu giderildi
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    Ekrandaki titreme sorununu gideriyor

    Güncelleme, ekran 120 Hz'de çalışırken ortaya çıkan can sıkıcı titreme sorununu da ortadan kaldırıyor. Ayrıca Nisan 2021 Android güvenlik yamasını içerdiğini de belirtelim. Yeni ürün yazılımı dünya genelindeki tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtılmaya başlandı.



    https://piunikaweb.com/2021/04/23/redmi-note-10-pro-pro-max-april-update-new-camera-features-more/
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    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    deepd3 (İlker Temel) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Olmayan telefon...
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    R Ray Kurzweil 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Gofret gibi kırılan telefon yapmışlar.
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