Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fujitsu yeni netbook modeli LifeBook MH380'i satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
4,8b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fujitsu yeni netbook modeli LifeBook MH380'i satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Önde gelen elektronik üreticilerinden Fujitsu, resmi tanıtımını birkaç hafta önce yaptığı yeni netbook modelini nihayet satışa sunuyor. LifeBook MH380 olarak isimlendirilen mini-bilgisayar, Pine Trail kod adlı ikinci jenerasyon Intel Atom platformunu temel alıyor. 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinin güç verdiği netbook, 1GB bellek ve depolama için 250GB kapasiteli disk ile sunuluyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sini kullanan LifeBook MH380'nin diğer özellikleri arasında 10/100 Ethernet, 802.11b/g/n WiFi, Bluetooth, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, çoklu dokunmatik touchpad, 6 hücreli pil ve işletim sistemi olarak Windows 7 Starter gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

Parlak Kahverengi, Fildişi Beyazı, Elmas Siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ve bir yıllık garanti ile sunulan Fujitsu LifeBook MH380'nin yurt dışı satış fiyatı 449$ olarak açıklandı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zerocontrol 9 yıl
1 yıllık garanti mi çok kısaymış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apollonx 9 yıl
Çok güzel duruyor, bakalım ülkemize ne zaman gelecek. Ama ucuz olmuyacağı kesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl AMD ile işlemci ve ekran kartı dünyası üzerine 9 yıl MSI R5750 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim