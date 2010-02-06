Fujitsu yeni netbook modeli LifeBook MH380'i satışa sundu

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Önde gelen elektronik üreticilerinden Fujitsu, resmi tanıtımını birkaç hafta önce yaptığı yeni netbook modelini nihayet satışa sunuyor. LifeBook MH380 olarak isimlendirilen mini-bilgisayar, Pine Trail kod adlı ikinci jenerasyon Intel Atom platformunu temel alıyor. 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinin güç verdiği netbook, 1GB bellek ve depolama için 250GB kapasiteli disk ile sunuluyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sini kullanan LifeBook MH380'nin diğer özellikleri arasında 10/100 Ethernet, 802.11b/g/n WiFi, Bluetooth, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, çoklu dokunmatik touchpad, 6 hücreli pil ve işletim sistemi olarak Windows 7 Starter gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

Parlak Kahverengi, Fildişi Beyazı, Elmas Siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ve bir yıllık garanti ile sunulan Fujitsu LifeBook MH380'nin yurt dışı satış fiyatı 449$ olarak açıklandı.